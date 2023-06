Itongadol/Agencia AJN.- Christina Aguilera dará un show en Israel por primera vez el 10 de agosto en el Live Park Rishon LeZion.

Los de las entradas rondarán entre los 365 y los 675 NIS (101 a 188 dólares aproximadamente).

Según la producción, Aguilera tendrá una sola presentación como parte de la celebración de sus 25 años de carrera musical.

La cantante de pop estadounidense de 42 años comenzó su carrera a finales de los 90 con el lanzamiento de su álbum debut, que incluye sencillos exitosos como «Genie in a Bottle», What a Girl Wants» y «Come On Over Baby (All I Want Is You)».

A lo largo de su carrera, Aguilera lanzó nueve álbumes, su último, «Aguilera», salió el año pasado. Ha ganado cinco premios Gammy después de 21 nominaciones.

Entre sus muchos éxitos se encuentran «Dirrty», «Beautiful», «Hurt», «Lady Marmalade».

La llegada de Aguilera a Israel se produce después de que Guns N’ Roses y Robbie Williams se presentaran recientemente en el Parque Hayarkon y poco después de la manía de entradas para los dos espectáculos de Bruno Mars en programados para octubre.