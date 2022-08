Básquet: Estrella de la NBA habla de paz con deporte en Jerusalem

AJN/Itongadol.- “No importa cuál sea tu religión, origen, cultura o color de piel, lo más importante en la vida es dejar las diferencias sobre la mesa y tratar de encontrar lo que tenemos en común”, dijo Enes Kanter Freedom.

La estrella turca de la NBA está en Jerusalem para su campamento Enes Freedom Básquet, donde conoció a un grupo diverso de atletas judíos y árabes de diversos orígenes religiosos.

Estuvo en el centro deportivo de la YMCA Internacional de Jerusalem el domingo, vistiendo una camisa negra que mostraba una mano con una media luna islámica estrechando la mano de una que tiene una estrella de David, simbolizando el tipo de coexistencia que estaba promoviendo.

El campamento, que se inaugura en sociedad con Bnai Zion y Atletas por Israel, así como con Together Vouch for Each Other US, contó con la participación de entrenadores y otras figuras de la comunidad del básquet.

Hubo un revuelo en la costa por el evento del domingo cuando muchos se reunieron para ver la llegada de Freedom, que se elevaba sobre el público.

Yoseph Haddad, fundador y director ejecutivo de Together Vouch for Each Other, les dio una breve charla a los niños reunidos que habían venido al campamento. Describió haber crecido en el Norte y elogió cómo los deportes pueden ser algo que una a las personas. Señaló a Haifa como un ejemplo de ciudad mixta.

“El deporte nos unió a todos; en el deporte no tenés política”.

Freedom ha estado disfrutando de la Ciudad Santa y visitando sus sitios. Se ha reunido con políticos y activistas locales. Es bien conocido en el extranjero por sus habilidades en la cancha, pero también por su activismo.

Es un crítico abierto de los abusos a los derechos humanos en China y del autoritarismo en Turquía. Ha sido prohibido por el régimen turco. Más recientemente se ha pronunciado sobre el caso de Brittney Griner, una jugadora de básquet estadounidense detenida en Rusia.

En las redes sociales ha hablado de su experiencia, mostrando fotos de él en la cancha con los jóvenes en el campamento de básquet.

“¡Esto es muy emotivo para mí! He estado planeando este campamento de básquet durante años. Hoy, por primera vez, tuve un campamento de básquet en Jerusalem. Niños musulmanes, judíos, cristianos, ISRAELÍES y PALESTINOS se unieron para hablar un idioma: ¡PAZ! Llevar la Paz a Medio Oriente”. Llevará este mensaje a otros en Israel en los próximos días.

Cuando entró a la cancha de básquet de la YMCA fue recibido con vítores y aplausos. Repasó algunos pasos y tiró a errar con los jóvenes antes de pedirles que se reunieran y describieran sus esperanzas y sueños.

Uno por uno, le lanzó la pelota de básquet a los niños que querían responder, asegurándose de que todos tuvieran su tiempo. Los jóvenes dijeron que querían la paz mundial y acabar con el hambre en el mundo. Algunos hablaron de igualdad y convivencia. Muchos dijeron que querían ser atletas.

Algunos de los asistentes también le preguntaron a Freedom qué quería ser cuando era niño. Dijo que quería ser astronauta y que todavía tenía esperanzas de ir al espacio algún día. Con su gran tamaño, bromeó, era demasiado grande para una cápsula espacial.

“Comencé en mi escuela: era el más alto y estaba en contra de los matones”, dijo.

Destacó la importancia de la educación.

“Es importante educarse y luego, cuando tenés esa plataforma, podés hablar sobre la paz o el racismo, entonces la gente escuchará; una vez que tenés esa plataforma, una vez que estás educado, sos un maestro, podés educar a millones de personas. Incluso cuando era un niño pequeño quería ser la voz de los inocentes”, dijo.

Destacó la importancia de que los jóvenes se preparen para el futuro, de modo que si algún día llegan al punto de tener una plataforma por su fama o influencia podrán influenciar a otros. Esto es lo que ha estado haciendo Freedom, hablando con sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales, educando a las personas sobre las causas que importan.