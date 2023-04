Ajedrez: Tres niños tunecinos son expulsados de una competición internacional por boicotear a israelíes

AJN/Itongadol.- Tres ajedrecistas tunecinos fueron eliminados del Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que tuvo lugar recientemente en Grecia por boicotear a jugadores israelíes 12 veces.

Uno de los jugadores de ajedrez que fue boicoteado fue Noam Sasson, de nueve años, quien ganó el campeonato europeo de ajedrez el año pasado.

«Vine al campeonato junto con mi padre y mi entrenador y tenía muchas ganas de jugar todas las partidas del campeonato y representar a Israel con orgullo», dijo. «Aquí conocí a participantes de todo el mundo y siempre prefiero jugar en el tablero que sentarme al margen. Espero que el chico que me boicoteó no me odie, D’s no lo quiera, y que en el futuro podamos jugar juntos.»

Después de que los padres de los jugadores enviaran una serie de correos electrónicos a los organizadores, los tres jugadores tunecinos que boicotearon a los jugadores israelíes no pudieron participar en la novena y última ronda.

Yevgeny Levitan, que acompañaba a su hija Liel, apeló varias veces a los organizadores en relación con los boicots, diciendo que los boicots van en contra del espíritu del juego.

Lior Aizenberg, gerente del club Chess4All, calificó el paso como un precedente en la comunidad del ajedrez y expresó la esperanza de que esto disuada a los participantes de los países árabes de boicotear a los jugadores israelíes.

Los 11 equipos de ajedrez programados para jugar el Campeonato Mundial por Equipos en Israel en noviembre pasado procedieron según lo planeado a pesar de los intentos del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para convencer a los equipos de cancelar sus planes de viajar a Israel.

La FIDE no respondió una carta enviada por esa organización exigiendo que trasladara el campeonato de Jerusalem, según la Asociación de Ajedrez de Israel.

Los países que jugaron junto a Israel son Estados Unidos, Ucrania, Polonia, Uzbekistán, Azerbaiyán, India, Sudáfrica, China, España, Francia y los Países Bajos.

El equipo israelí compartió grupo con el campeón olímpico, Uzbekistán, y el medallista de bronce, India, así como con los equipos estadounidense, polaco y azerí.

Israel se enfrentó a estrellas en ascenso como Hans Nieman, así como a Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri, Teymur Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Javokhir Sindarov, Nihal Sarin, Vasyl Ivanchuk y Alexei Shirov.