Ajedrez: 200 jugadores compiten en solidaridad con Israel

AJN/Itongadol.- Amantes del ajedrez en Israel y Medio Oeste compitieron el sábado por la noche durante una competencia en línea organizada por Chess for All e Israel in Chicago. El primero es un club de ajedrez con una red de escuelas en todo el país, el segundo es el Consulado General de Israel en el Medio Oeste.

Con el apoyo de Bruce Pandolfini, famoso entrenador de ajedrez de Estados Unidos, la partida virtual incluyó aproximadamente a 200 amantes del juego de reyes que compitieron por el título. El ganador fue el Gran Maestro Nitzan Steinberg y la mejor mujer participante fue la Gran Maestra Marsel Efroimski. Efroimski también ganó el premio Gambito de Dama.

El programa ganó muchos elogios entre los amantes del ajedrez por ser preciso y realista. Las ventas de juegos de ajedrez, probablemente debido a que el programa se transmitió durante un tiempo en el que muchas personas están en casa debido al COVID-19, aumentaron en más de un 1000%, informó NPR.

Pandolfini dijo: “El juego de ajedrez tiene una historia gloriosa. Se remonta al menos a 1.500 años y su atractivo es universal. Su viaje lo ha llevado por todo el mundo, a todos los países, idiomas y culturas. De hecho, su desafío, arte y alegrías nos unen a todos. Es el juego perfecto para nuestro momento difícil”.

Evgeny Soya, legislador israelí de Yisrael Beytenu y jugador aficionado, calificó el evento de “inspirador” durante un video oficial de la competencia y elogió el juego por conectar naciones y personas.

El maestro nacional de ajedrez y presidente del Club de Ajedrez de la Universidad de Chicago, William Graif, que ha jugado en muchos Campeonatos Mundiales de Ajedrez Juvenil, lo expresó de esta manera: “No importa quién eres, cómo te ves o de dónde eres, no importa en el juego de ajedrez. El ajedrez es un juego que une a las personas. Hay 16 piezas con 64 trebejos. Todos jugamos igual».

El diplomático israelí Daniel Aschheim agregó: “El mayor elemento de la competencia es que, aunque se basa en un intercambio uno a uno entre campeones, también sirve como una manera perfecta de unir culturas y naciones en un ambiente positivo de entendimiento y aceptación mutuos».

El gran maestro Dimitry Gurevich de Chicago, jugó en el evento, aunque admitió que era un torneo para gente más joven.

En 1986, los Juegos Olímpicos Mundiales de Ajedrez se llevaron a cabo en Dubái. A los israelíes no se les permitió participar y, como resultado, realizaron una competencia de demostración de ajedrez en Israel a la que asistieron solo unos pocos. Uno de ellos fue Gurevich, que acudió como protesta. Ganó el US Open en 1988 y 2009.

Dijo Gurevich: hoy tenemos la suerte de estar en medio de un cambio total, ya que las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel se normalizaron como parte de los Acuerdos de Abraham. Agradecería la oportunidad de jugar la próxima partida en Dubái, Chicago o Jerusalem.

Por el contrario, la Federación Iraní de Ajedrez (ICF) podría enfrentarse a una inminente prohibición internacional por su continua negativa a permitir que los ajedrecistas iraníes compitan contra sus equivalentes israelíes, dijo la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

La advertencia también incluyó la mención de los eventos de boicot de Irán que enumeran a jugadores israelíes como participantes.

«Estamos aumentando la presión sobre Irán para que siga la ley, y si no cumple, la federación iraní verá las consecuencias», dijo el vicepresidente de la FIDE, Nigel Short, según Radio Farda. Short agregó que la negativa de Irán «a solicitar a sus jugadores que compitan contra todos los países de la FIDE antes de la próxima Asamblea General, o cualquier boicot futuro por parte de un jugador iraní resultará automáticamente en la suspensión de la ICF de todas las actividades de la FIDE».

Irán usa notoriamente esta práctica en todas las disciplinas deportivas, donde en los torneos, si uno de sus competidores se enfrenta a un israelí, el atleta iraní a menudo fingirá una lesión, se retirará de la competencia o simplemente se negará rotundamente a competir.

Según Radio Farda, Short informó de 12 sucesos separados a la Asamblea General de la FIDE para abogar por la suspensión de Irán. Casos en los que los ajedrecistas iraníes perdieron el derecho a enfrentamientos contra competidores israelíes o se retiraron por completo de los torneos que los albergaban. Short ha descrito los esfuerzos iraníes en el pasado como «racismo absoluto en su cara».

Para mantener su posición dentro de la FIDE y la clasificación mundial de sus jugadores, Irán debe proporcionar un razonamiento suficiente para apelar la suspensión, y si no lo hace, entonces «definitivamente serán suspendidos», dijo Short, según el informe.

Irán ya fue advertido en junio por el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, que si seguía con sus payasadas, la FIDE actuaría en consecuencia.

«Ha habido casos repetidos en los que los atletas de Irán se negaron a participar en juegos con ciudadanos israelíes», dijo Dvorkovich, según Radio Farda. «Es importante para la FIDE que todos cumplan con la Carta, por lo que le pedimos a la ICF que confirme ‘por escrito’ su posición sobre la admisibilidad de los juegos mencionados» entre jugadores iraníes e israelíes, escribió.

«No dar tal confirmación obligará a la FIDE a discutir el cumplimiento de los valores de la Federación de Ajedrez de Irán con los principios de la FIDE y el Comité Olímpico Internacional (COI)», dijo Dvorkovich.

Radio Farda agregó que Farhad Nikoukhesal, el presidente de la ICF, afirma que Irán está «trabajando en cumplimiento de las reglas de la FIDE y se adhiere a los estatutos de la FIDE». Además, afirmó que es decisión del competidor competir o no, y no está en absoluto influenciado por el gobierno, aunque ha habido numerosas acusaciones documentadas que apuntan a lo contrario.

Short negó las afirmaciones de Nikoukhesal y señaló el caso del judoka Mollaei, donde después de hacer afirmaciones de ser obligado a abandonar sus dos últimos combates, buscó asilo en Alemania y en el futuro competirá bajo una bandera extranjera.

Dos de los ajedrecistas iraníes más exitosos renunciaron a su nacionalidad iraní tras años de instrucción para evitar la competencia con israelíes.