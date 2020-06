Amigos de la Universidad de Tel Aviv los invita a participar de las próximas actividades

MARTES 23 DE JUNIO A LAS 18.00 HS: ACOMPAÑANDO A NUESTROS AMIGOS

LOS DESAFIOS DEL DIA DESPUES

Disertante: Dr. FACUNDO MANES, Neurocientífico y neurólogo. Presidente y Fundador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y presidente honorario de Fundación INECO para la investigación en neurociencias. Ha publicado más de 250 contribuciones científicas originales en las revistas más prestigiosas de su especialidad. Es Profesor de Neurología, y Neurociencias Cognitiva en la Universidad Favaloro en Buenos Aires (Argentina) y Profesor Visitante en el departamento de Neurología de la Universidad de California San Francisco (UCSF) y Presidente de la international Society for Frontotemporal Dementias (ISFTD). Fue rector de la Universidad Favaloro, Profesor en la Universidad de South Carolina (EEUU) y Universidad Macquarie (Sydney, Australia). Es co-autor de los bestsellers internacionales “Usar el Cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor” y “El futuro del Cerebro”.

Inscripción: https://manesfacundo.eventbrite.com.ar

JUEVES 25 DE JUNIO A LAS 18.00 HS: INNOVATION DAY 2020: PRIMERA SESION

NUESTRA NUEVA REALIDAD VIRTUAL Y REAL. COMO ADAPTARNOS A ESTOS TIEMPOS QUE NOS TOCAN VIVIR.

Lic. DIEGO BEKERMAN, Gerente General de Microsoft Argentina y Uruguay, posición en la que es responsable de llevar adelante la estrategia de negocios y operaciones. Anteriormente fue Director de Estrategia para América Latina. Participa activamente en diferentes cámaras de la industria como referente y líder para impulsar la Transformación Digital en el país. Forma parte del Directorio en AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) e IDEA (Instituto de Desarrollo del Empresarial Argentino). Además, es Mentor en Endeavor, donde ayuda a emprendedores a desarrollarse.

Dr. CLAUDIO WAISBURG, Médico pediatra y neurólogo. Director Médico de SOMA, Instituto Neuropediátrico. Fue Jefe del Departamento de Neurología Infantojuvenil de INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, y como codirector del curso de posgrado Autismo y trastornos del neurodesarrollo en la Universidad Favaloro. Fue docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos de Neurofisiología y Farmacología y BioQuímica, docente de Adjunto de Neurología de la Universidad Favaloro y Jefe de Residentes en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. Ha realizado un Fellowship en Neuropediatría en el BC Children’s Hospital (Universidad de British Columbia, Vancouver, 2002-2006). Ha publicado numerosos trabajos científicos originales en revistas nacionales y extranjeras de su especialidad Ha brindado conferencias en varios foros científicos nacionales e internacionales. Coautor Libro “Autismo Guía para Padres y Profesionales”

Inscripción: https://iday2020sesion1.eventbrite.com.ar

MARTES 30 DE JUNIO A LAS 18.00 HS: INNOVATION DAY 2020 – SEGUNDA SESION

LIDERANDO NUESTRAS VIDAS COMO UN DIRECTOR DE ORQUESTA:

El rol de un director de orquesta y sus competencias diferenciales: Visión, Coordinación, Empatía, Agilidad y trabajo de equipo y cómo aplicarlas en las distintas situaciones de la vida.

SERGIO FEFEROVICH, Director de orquestas y coros en la Argentina y el exterior, desarrolla una intensa labor como conferencista y en diversos ámbitos académicos, centrándose en estimular la escucha de música y la generación de ideas y creatividad en las organizaciones.

ALEJANDRO MELAMED: Consultor, escrito y conferencista reconocido internacionalmente, orador TEDx y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de transformación digital y liderazgo con propósito con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales.

Inscripción: https://iday2020sesion2.eventbrite.com.ar

JUEVES 2 DE JULIO 18.00 HS:ACOMPAÑANDO A NUESTROS AMIGOS

SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN LAS ESTADOS UNIDOS FRENTE A LAS PROXIMAS ELECCIONES. REPERCUSIONES EN EL RESTO DEL MUNDO

Disertante: UKI GOÑI, historiador, escritor y periodista argentino. Es reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación sobre la huida de criminales nazis de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, contenida en su libro “The Real Odessa” publicado en Londres en 2002 y traducido a numerosos idiomas. Es columnista para medios ingleses y norteamericanos, como The Guardian y The New York Times.

Inscripción: https://ukigoni.eventbrite.com.ar

MARTES 7 DE JULIO 18.00 HS.:ACOMPAÑANDO A NUESTROS AMIGOS

REFORZANDO LA RESILIENCIA SOCIAL Y PERSONAL

Dr. MOTY BENYAKAR, docente, médico y psiquiatra especialista en catástrofes naturales como humanas. Fue Docente de Psicoterapia de Grupos de la Escuela Psicología de la Universidad de Tel Aviv durante 10 años. Es Fundador y Director de la Maestría en Psicoanálisis USAL – APA y Fundador y Director del Grupo de investigación en Psicoanálisis y/o Lo Disruptivo para el Doctorado en Psicología de la USAL. Fundador y Co-Director del Informational Bioethical Informational System (IBIS). Ha recibido numerosas distinciones y premios internacionales como locales, entre ellos el Premio Konex en el 2016.

Inscripción: https://mottibenyakar.eventbrite.com.ar

MARTES 14 DE JULIO A LAS 18.00 HS.: INNOVATION DAY 2020- TERCERA SESION

CIENCIA Y TECNOLOGIA: HERRAMIENTAS CLAVES PARA ALCANZAR UN FUTURO MEJOR

Diálogo entre

Dr. GABRIEL RABINOVICH, Licenciado en Bioquímica y Doctor en Inmunología, Universidad de Córdoba. Investigador Superior del CONICET. Profesor Titular de la FCEyN-UBA. Director de los Laboratorios de Inmunopatología (IBYME) y de Glicómica Estructural y Funcional (FCEyN). Vice-director del IBYME y Profesor visitante de varias Universidades Extranjeras. Premio Universidad de Tel Aviv como Innovador Científico 2018

NORA BAR, Editora de la sección Ciencia y Salud del diario La Nación. Obtuvo el Premio Longines al Periodismo Destacado y el Diploma al Mérito Konex en la categoría Divulgación Científica.

Inscripción: https://iday2020sesion3.eventbrite.com.ar

JUEVES 18 DE JULIO A LAS 18.00 HS.: INNOVATION DAY- CUARTA SESION

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR EL FUTURO

SEBASTIAN CAMPANARIO, periodista y economista (TEA y UBA). Columnista del diario La Nación sobre temas de economía no tradicional (los domingos) y creatividad e innovación (los sábados). Anteriormente fue prosecretario de redacción y columnista durante 14 años en Clarín. Dicta regularmente seminarios en distintas universidades, fue asesor de la CEPAL y del PNUD y es miembro del Instituto Baikal. Es autor de los libros «La economía de lo Insólito», «Ideas en la ducha» y «Otra Vuelta a la Economía», junto al ex ministro de Economía Martín Lousteau.

ISELA COSTANTINI, es una comunicadora social y ejecutiva brasileña de origen argentino. Fue Presidente y Directora Ejecutiva de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Presidió Aerolíneas Argentinas desde enero hasta diciembre de 2016. Costantini fue incluida en 2013 entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios según la revista Fortune. También lideró la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y en noviembre de 2015 fue elegida como la CEO del año. En 2018 fue galardonada con un Premio Konex por su trayectoria como Ejecutiva de la Industria en la última década en Argentina. Es autora del libro Un Líder en vos gestión del liderazgo y motivación.

GERRY GARBULSKY, Director de TED en Español y el organizador de TEDxRíodelaPlata (el evento TEDx más grande del mundo, con audiencias de más de 10.000 personas en vivo), conductor del podcast Aprender de Grandes y co-fundador y profesor de El Mundo de las Ideas. (Conductor)

Inscripción: https://iday2020sesion4.eventbrite.com.ar