Amigos de la Universidad de Tel Aviv: Cuidado, es viral

Itongadol.- ¿Tienes preguntas sobre el mortal coronavirus? Los investigadores de TAU tienen las respuestas

¿Son suficientes los preparativos mundiales para el brote de coronavirus? ¿Se han justificado los malos murciélagos de relaciones públicas? ¿Y cómo construyes dos hospitales nuevos en unos días? Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv lo explican todo.

Los sospechosos de siempre

Todos buscan a alguien o algo a quien culpar por el brote y la propagación del mortal coronavirus, y nuevamente, como en las erupciones del Ébola y el SARS hace años, los principales sospechosos son los murciélagos.

La Dra. Maya Weinberg de la Facultad de Zoología y miembro del grupo de investigación del profesor Yossi Yovel, defiende a los mamíferos alados: «Es cierto que hay un 96% de coincidencia en los genomas del coronavirus encontrados en los primeros pacientes, para los que se encuentran en los murciélagos. Pero eso no es suficiente. Primero, nos gusta trabajar con tasas de coincidencia más altas, al menos 99%. Segundo, la corona es un virus multifacético, y no me sorprendería si hoy, varias semanas después en el brote, los pacientes están en hospitales con diferentes secuencias genéticas «.

¿Podría ser que la infección fue causada por comer murciélagos enfermos? «La respuesta es sí. Un murciélago enfermo puede ser contagioso. ¿Es aconsejable comer animales enfermos, ya sean murciélagos, ratas o pollos? La respuesta es no. No es aconsejable comer ningún animal antes del saneamiento veterinario», dice la Dra. Weinberg

Aunque todos señalan con un dedo acusador a los murciélagos, no se los considera un animal que pueda causar un brote. «Para ser considerado un animal que está propagando enfermedades, se deben cumplir dos condiciones: la primera, que el animal no morirá por el virus que transporta, y la segunda, que el virus se replicará en los fluidos y órganos del cuerpo». Esto creará ADN viral que se puede propagar aún más. Los murciélagos no cumplen con estas dos condiciones «, explica. «El sistema inmunológico de los murciélagos se ajusta y constantemente se» corrige» a sí mismo. Por ejemplo, cuando vuelan de noche para buscar comida, su temperatura corporal aumenta a 42 grados (Celsius), lo que naturalmente limpia sus cuerpos y elimina los patógenos.

Un buen murciélago en el árbol es mejor que un murciélago enfermo en el plato.

El gobierno que construyó dos hospitales en una semana.

Para hacer frente a la creciente carga médica, el gobierno chino ha emprendido una tarea que parece imposible: establecer dos hospitales en cuestión de días para brindar atención a los pacientes con coronavirus. Los chinos cumplieron la misión en diez días (y noches) muy intensos, con más de 10,000 trabajadores trabajando eficientemente durante todo el día. Se abrieron dos nuevos hospitales en Wuhan, en la región en que estalló el virus, y se espera que reciban alrededor de 1,500 pacientes cada uno.

El profesor Asaf Goldschmidt, del Departamento de Estudios de Asia Oriental, no está sorprendido. En un artículo reciente, muestra cómo, hace mil años, durante la dinastía Song en los siglos XI y XII, el gobierno chino abordó el brote de peste.

«El estado chino está organizado en organizaciones burocráticas, y algunas se ocupan de la salud pública, la asistencia médica y la distribución de alimentos. Mucho antes de la burocracia occidentalizada, ya estaba trabajando en China, con el objetivo principal de recaudar impuestos de manera eficiente. Los chinos ya entendieron el estado de bienestar: para recaudar impuestos, el estado tiene que devolver algo «, explica el profesor Goldschmidt.

«En China, el Emperador gobernó, y parte de su estatus también se derivó de la voluntad de ayudar a la gente en tiempos de angustia. Cuando ocurrieron eventos como desastres naturales o epidemias, los chinos lo vieron como una señal de que los dioses estaban pidiendo al emperador mejorar su comportamiento, incluida la preocupación por su pueblo. Incluso hoy, la legitimidad del Partido Comunista proviene en parte de la preocupación por la población «, concluye.

Solo en China De un estacionamiento a un hospital en 10 días.

Del Lejano Oriente al Medio Oriente

Incluso si no tiene planes de visitar China, el coronavirus se está extendiendo rápidamente y también puede llegar a Israel. La Dra. Bruria Adini es la directora del Departamento de Manejo de Emergencias y Medicina de Desastres de la Escuela de Salud Pública, en la cual los estudiantes aprenden sobre los diversos riesgos que enfrenta la sociedad en Israel y el mundo, discuten sus implicaciones y contribuyen a través de actividades de investigación.

«Hacer frente a las enfermedades transmisibles es un desafío global, e Israel, como parte de la comunidad internacional, está comprometido a trabajar de manera efectiva para abordar ese riesgo». El Dr. Adini explica. «La preparación adecuada incluye la formulación de protocolos y procedimientos, el mantenimiento del inventario de equipos, medicamentos y vacunas (si están disponibles) y la capacitación de manera rutinaria para que se puedan tomar rápidamente medidas esenciales como la investigación epidemiológica, el aislamiento, el cierre y la atención médica.

El sistema de salud en particular, y los sistemas de emergencia de Israel en general, han estado lidiando durante varios decenios con una variedad de peligros, incluidos los que resultan de la propagación de patógenos como virus o bacterias (por brotes naturales o como resultado de actos humanos, como el terror biológico). Cuando hay un evento que tiene el potencial de impactar a la sociedad en Israel, como el coronavirus actual, definido por la Organización Mundial de la Salud como un evento de emergencia, por supuesto, es deber del estado tomar precauciones y reducir la gravedad de su impacto en la sociedad en Israel. Hasta la fecha, la mayoría de los pacientes se encuentran en China, pero no se puede excluir la posibilidad de que la enfermedad se propague a Israel».

El calentamiento global es malo para tu salud

«Es importante saber que con el calentamiento global, se esperan más y más nuevas epidemias como el coronavirus y el SARS», señala el Dr. Adini. «Esto se debe a que cosas como la deforestación, la expansión de la urbanización o la agricultura, acercan a los humanos a la naturaleza (animales y plantas), lo que los hace más susceptibles a esos virus naturales. Durante siglos, los virus han sobrevivido y evolucionado en los animales salvajes para no dañarlos, pero cuando pasan de animales a humanos, pueden causar rápidamente un gran daño. El clima también puede afectar la propagación del virus. Por ejemplo, el grado de humedad en el aire puede permitir que el virus sobreviva por más tiempo (por ejemplo, cuando la persona estornuda) en comparación con el aire más seco, lo que realmente ayuda a las condiciones climáticas a transmitir el virus».

La expansión de los procesos de urbanización lleva a la naturaleza a nuestro patio trasero, lo que puede ser peligroso.

¿Es satisfactorio lo que se ha hecho hasta ahora en países como China para evitar la propagación del virus? «Un problema importante es que en un número significativo de países del mundo no existe un sistema suficientemente bien desarrollado que pueda monitorear a toda la población afectada, incluida la identificación temprana de la población expuesta e infectada. Como resultado, el número total de portadores y / o los pacientes pueden ser desconocidos, por lo que todos los países deben prepararse para un escenario en el que el alcance de la enfermedad es mucho mayor de lo que se conoce actualmente.

Hacer frente a una enfermedad infecciosa, que las personas contraen incluso antes de tener síntomas evidentes, es un desafío importante, incluso para los países grandes. Dado que la enfermedad no tiene una vacuna o tratamiento farmacológico, es importante tomar medidas para contener el evento, como poner en cuarentena al afectado, aislar a los pacientes y restringir el movimiento, para prevenir la propagación del virus y minimizar su daño. Ahora se están tomando medidas adecuadas, pero no está claro si, al comienzo de la epidemia en China, estas acciones se tomaron tan rápido como fue necesario.

Israel está tomando medidas de precaución, incluida la distribución de ropa protectora a equipos médicos y otros servicios de emergencia, creando una política para aislar a los pacientes y las personas sospechosas de estar expuestas a la enfermedad. Israel también tiene una muy buena capacidad para proporcionar cuidados paliativos a los pacientes».

¿Crees que la información que se distribuye actualmente sobre el coronavirus es confiable? «Debe basarse solo en informes y pautas de los funcionarios, y tomar los comentarios informales como un grano de sal. El miedo es un estado de cosas natural en estas situaciones, y el conocimiento reduce la ansiedad. Sin embargo, en un estado de miedo y gran incertidumbre, las redes sociales están difundiendo muchos rumores y «noticias falsas», lo que distorsiona la realidad y causa tensión y ansiedad más allá de lo necesario. Es importante tener cuidado y seguir las pautas del Ministerio de Salud para mantener la higiene y la atención».