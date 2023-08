Valorar la libertad: ORT recibió a dos sobrevivientes del Holocausto

Helene Goldsztajn y Josett Laznowski, sobrevivientes del Holocausto, visitaron la Escuela ORT, en el marco del programa Shoá Memory Bridge. En un encuentro único, compartieron su historia de vida.

Desde su nacimiento en Francia en el exilio hasta su llegada a Argentina, las invitadas relataron experiencias de su infancia, en las que reinó el miedo y las estrategias para sobrevivir.

Entre otros sucesos, les tocó vivir el proceso de arianización. “Los judíos no podían estar en contacto con los no judíos. No se les permitía vivir en igualdad de condiciones con otros ciudadanos, viajaban en distintos vagones del tren y no tenían permitido ejercer determinadas profesiones”, contó Helene.

Por su parte, ante el pedido de una alumna, Josett recordó sus días escondida en un pueblo rural de Francia. “Aprendí muchas cosas y sobre todo a apreciar mucho la libertad y a respetar al otro, a entender que es un ser igual que yo”, compartió.

De la charla participaron estudiantes de 5to. año que forman parte de Shoá Memory Bridge, iniciativa del colegio que tiene como objetivo investigar el pasado y el presente para difundir a las futuras generaciones los horrores del Holocausto y preservar la historia a través de la educación.

Muchos de ellos serán voluntarios y voluntarias en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, en la Noche de los Museos, demostrando una vez más su compromiso y asumiéndose como actores clave para la construcción de la memoria y la transmisión del legado.

“Es un lujo escucharlas y el respeto de los chicos y chicas es maravilloso. No me queda más que agradecerles por acercarse y compartirnos su historia”, concluyó el momento, iniciando un sentido aplauso, Tamara Blustein, referente y organizadora de la actividad.