OSM | Tras el atentado en Manchester, Hagoel afirmó: ‘‘Debemos permanecer unidos contra el terrorismo y el antisemitismo que se extienden en todo el mundo’’

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, remarcó la importancia de ‘‘permanecer unidos contra el terrorismo y el antisemitismo que se extienden en todo el mundo’’, tras el ataque frente a una sinagoga en Manchester, al norte de Inglaterra, que dejó al menos dos muertos y tres heridos graves durante Iom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

‘‘Estoy conmocionado por el horrible ataque ocurrido hoy frente a la sinagoga de Manchester, en el que dos judíos fueron asesinados y otros fieles resultaron heridos’’, expresó Hagoel este jueves.

El titular de la OSM advirtió que se trató de ‘‘un ataque cruel y despreciable, diseñado para perjudicar a la comunidad judía precisamente en un momento de santidad y oración’’.

‘‘Envío mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y deseo una pronta y completa recuperación a los heridos. Mi más sentido pésame a la comunidad judía de Manchester, que se ve obligada a afrontar un dolor terrible y un miedo profundo, precisamente en un lugar que debería ser un hogar de santidad y seguridad para ellos’’.

Asimismo, Hagoel hizo un llamamiento al Primer Ministro británico ‘‘para que adopte una postura firme contra el atroz antisemitismo’’.

‘‘Debemos permanecer unidos contra el terrorismo y el antisemitismo que se extienden en Gran Bretaña y en todo el mundo. Es nuestro deber moral y nacional garantizar que todos los judíos, en todas partes, puedan vivir seguros’’, aseguró.

El agresor, identificado como Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de origen sirio, fue abatido por la policía tras embestir con un vehículo a un grupo de peatones y luego apuñalar a varias personas.

‘‘La comunidad judía de Manchester no está sola. Todo el pueblo judío los acompaña en estos momentos difíciles’’, concluyó Hagoel.