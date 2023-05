Marcha por la Vida: “La Shoá y el Estado de Israel son los dos acontecimientos más importantes para el pueblo judío en el siglo XX”

Por Daniel Berliner

Este fue mi segundo viaje a Marcha por la Vida. En esta oportunidad, a diferencia de la vez anterior, y gracias a una invitación especial de los organizadores, pude hacer mi marcha junto a los primeros mandatarios y directivos de March of the Living.

Como un imán, mi vista hizo foco sobre un hombre que con total humildad tenía a su cargo la delicada sincronización de todo el evento. Reconocido por todos, uno a uno lo saludaban, sobrevivientes, marchistas, Rabinos y presidentes.

Recordé haberlo visto la vez anterior, dirigía la marcha desde la primera fila y organizaba el ingreso de los 10.000 marchistas a Auschwitz. Su nombre es Avi Dickstein, el hombre que convirtió en realidad un sueño, el de mantener viva la memoria y aquellos lugares que escenificó el horror nazi.

Dejamos Cracovia y dos días después coincidimos en el hotel de Varsovia, donde participamos del 80 Aniversario del Levantamiento del Gueto.

No dudé en acercarme y proponerle una entrevista, que sin duda deja registro del evento judío más importante de todos los tiempos, que tiene una marca y un artífice.

Gracias, Avi.

– ¿Cuándo empezó a trabajar en Marcha por la Vida?

– Empecé a trabajar en Marcha por la Vida en el mes de agosto de 1989. Fui el primer director general de Marcha por la Vida. ¿Por qué? Estuve en misión en los Estados Unidos durante 5 años, de 1984 a 1989. Fui responsable de toda la juventud: movimientos juveniles, centros comunitarios… Tuve más de cien emisarios de costa a costa, en los Estados Unidos y Canadá. Viajé a Polonia por primera vez en la historia en 1986. En noviembre del ’86 fuimos la segunda delegación oficial que partió…

– … ¿Quiénes «fuimos»?

– … Fuimos por la Agencia Judía, junto con muchos amigos. Estaban conmigo en la delegación Danny Naveh, Avraham Duvdevani, Herzi Makov… Había muchos amigos con nosotros. Éramos 60 personas de todo el mundo. Viajamos… Yo estaba entonces en una misión en Nueva York… Viajamos vía París. Llegamos a Polonia. Polonia era comunista… Hacía mucho frío… Nos seguían con dos coches por si -¡D’s nos libre!- hacíamos algo impropio… Los micros eran muy viejos. No había luces en las calles. Casi no había comida… Llegamos al hotel. No nos permitían salir del hotel. No había restaurantes. Un país completamente comunista… Cuando llegué a Varsovia por primera vez, aunque nunca había estado allí, dije: ‘Conozco Varsovia’. ¿De dónde? Porque los edificios de Varsovia son de 4 pisos, sin ascensor, con lavadero afuera… Como crecí en una casa en Nevé Shaanán, en Haifa. También casas así… Porque los polacos eran arquitectos… Y luego viajamos por primera vez… Viajamos a Majdanek. Hasta el día de hoy recuerdo nuestra primera visita a Majdanek… Hacía mucho frío. La montaña de cenizas estaba sin lámina de nailon… Vimos los huesos, la sangre, la gente… Pasamos, «sangramos», rezamos, lloramos… Una experiencia muy difícil… Estuvimos en Auschwitz. Estuvimos en Treblinka. Estuvimos diez días y me juré, ante el Creador del mundo, que yo, que me llamo Avshalom… Un abuelo, Avnon; un abuelo, Shalom; ambos asesinados en Bełżec, y seis hermanos y hermanas de mi madre -la paz sea con ella- asesinados en Bełżec, y cuatro hermanos y hermanas de mi padre, que todos fueron asesinados en Bełżec porque vivían en Lwów y la gente de Lwów, Galitzia, fue a Bełżec… Juré que haría todo lo posible para que todo judío del mundo y todo no judío viniera a Polonia: a Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Chelmno, Bełżec… y viera lo que hicieron los nazis -borrados sean sus nombres- como resultado del odio y el antisemitismo. Y en el ’89 quiso el destino, quiso el Bendito… quiso el Santo Bendito Sea que el doctor Shmuel Rosenman me llamara porque estaba la Marcha… El primer presidente de Marcha… Era el ’88, para dirigir Marcha por la Vida. Dirigí Marcha por la Vida hasta 1994. Trajimos por primera vez de México. Trajimos muchísimos jóvenes de los Estados Unidos. Tuvimos Marchas de tres mil personas. Los actos de entonces eran en el crematorio… Y, bendito sea D’s, a fines del ’94 ingresé al Keren Kayemet LeIsrael. Allí trabajé 24 años como responsable de todas las actividades de recaudación de fondos y todas las actividades del Keren Kayemet en el mundo. Director de la División de Captación de Recursos. Trabajé muchísimo con Argentina, con Brasil, con México, con Uruguay, con Costa Rica y Guatemala. Trabajé con muchos latinoamericanos. Por supuesto, con Europa y Estados Unidos y Canadá. Me encantó trabajar con América Latina; gente cálida e instruida… He estado allí varias veces. Tengo muchísimos buenos amigos allí… Y me jubilé en 1997. Desde entonces soy voluntario de Marcha por la Vida. Voluntario de tiempo completo, muy feliz de continuar como miembro de la conducción de Marcha por la Vida. responsable de todos los programas en Israel para los jóvenes que vienen a Israel. Llegamos para Iom Haatzmaút. Celebramos Iom Haatzmaút con una marcha al Kótel, en Jerusalem. Y por la noche, en Latrún, hacemos la fiesta de Iom Haatzmaút. Y este es el programa más importante para los jóvenes sobre Shoá y resurrección. Los dos acontecimientos más importantes para el pueblo judío en el siglo XX: por un lado, la Shoá -que no nos pase-, en la que seis millones de judíos fueron asesinados y exterminados, aquí, en Europa, y en el norte de África, y la resurrección del Estado de Israel, y transmitir el mensaje educativo de generación en generación. Hoy también luchamos contra el antisemitismo, que va en aumento. Mucho tratamos de concientizar a los jóvenes en el sentido que el activismo social es importante… También tenemos muchos olim. Tenemos varios miles de olim que inmigraron a Israel como resultado de Marcha por la Vida. Marcha por la Vida los influyó mucho… ¡Y Am Israel jai!

– ¿Cuál es el secreto?

– Cada año… Antes del coronavirus, cada año teníamos 10.000 personas. Tuvimos una Marcha con Ariel Sharón. Era el 50° o 60° aniversario de la victoria sobre los nazis. Tuvimos 18.000. Fue muy grande… Los números rondan alrededor de los 10.000-12.000 de toda Europa, América del Norte y Latina. Es muy importante la educación judía, la identidad judía y la continuación del pueblo judío, y este es el secreto: que va de generación en generación… Marcha por la Vida nunca ha publicado un solo mensaje de «Vengan con nosotros». Esto viene en la familia, con los amigos, con la gente, con las escuelas, con los movimientos juveniles, con la comunidad judía. Eso es muy importante para nosotros…

– ¿Cree que en diez años será lo mismo… la base?

– Los sobrevivientes de la Shoá, lamentablemente, están desapareciendo. Hay sobrevivientes de la Shoá que, naturalmente, ya son grandes. Por lo tanto, nosotros… Nosotros debemos ser, los que somos la segunda generación y la tercera generación… Continuar con la antorcha de la memoria, continuar la tradición de transmitir de generación en generación. Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y no solo preguntar: «¿Qué nos puedes dar?», sino: «¿Qué podemos aportar?». Y me alegró mucho ver aquí una gran delegación del Keren Kayemet LeIsrael. Me alegró mucho ver una delegación de la Agencia Judía. Me alegró ver más delegaciones… También vino una delegación de jóvenes de Israel. La primera vez después de cinco años que las delegaciones… debido a las historias polacas… que tuvimos… Es muy importante para nosotros que vengan de todo el mundo. Eso…

– ¿Qué pasó con la relación entre Israel y Polonia?

– No quiero entrar en eso… Bendito sea D’s, ahora todo está bien. Tuvimos aquí al ministro de Educación. Hubo una delegación honorable… y hablo sobre el futuro. Lo que pasó, pasó; hablemos sobre el futuro… Tengo 300 años de polaco. Llegué antes del coronavirus… Antes de la guerra en Ucrania. Mis padres vinieron de Lwów… de Lemberg… y fui a Babi Yar hace un año y medio, a un evento… Era el 80° aniversario de la Masacre de Babi Yar, y luego me tomé cinco días y me fui al pueblo de mis padres y al politécnico donde mi padre estudió, en Lwów, en Lemberg. Una hermosa ciudad. Una magnífica ciudad. Y es muy importante para mí que también… En la ciudad de Lwów hubo 180.000 judíos… Que la gente también venga y vea cómo desapareció un mundo judío de 1.000 años. Los judíos vivieron aquí durante 1000 años… Y mi familia vivió en Polonia… La familia del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo llegó de Schaffhausen. Según el trabajo sobre mis raíces que hice junto con Yad Vashem y el en ese momento Museo de la Diáspora, vinieron a Polonia en el siglo XVII porque les dieron tierras. Se asentaron en la misma ciudad durante 300 años. 300 años que vine hasta Lwów para conocer, en el pueblo de mis padres. Así que el alcalde de la ciudad… La ciudad… Un pueblo de 4.000 personas, donde alguna vez hubo… La mitad eran judíos… Así que hablé con niños de 8° grado y no sabían absolutamente nada sobre los judíos en todos, apenas sabían sobre Israel… No habían salido del pueblo… Y les dije que estoy aquí, en esta familia, hace 300 años. Miraban y no entendían… No entendían de qué se trataba… 300 años… Y recuerdo… Cuando estuve allí, en el pueblo… Mis padres me contaron sobre el lago y sobre la torre, y allí tiraban a los judíos de la torre, y el antisemitismo… Es simple … Sí… Fui a buscar el cementerio, en el pueblo. Y el cementerio… Para mi gran pesar lo que hicieron allí: agarraron el cementerio judío, en 1956… Era comunista… Quitaron todas las lápidas, hicieron una cancha de fútbol encima. Hoy juegan al fútbol, y alrededor pusieron una especie de monumento a los judíos asesinados allí, en el pueblo de mis padres. Está al lado de Lwów. Está a una hora de Lwów… Eso… Continúo…

– Los jóvenes tienen respeto por los que hacen una labor tan importante…

– Quiero traer a los fundadores… Tenemos en todo el mundo, y quiero destacar, ante todo, toda la dedicación de toda nuestra gente: en Argentina y en Brasil y en México y Panamá… Gente excelente hace de todo. También en Israel… Quiero destacar al doctor Shmuel Rosenman, nuestro presidente, y a Bauer, el vice. Y nos pasó una tragedia: nuestro director en Polonia, que era un excelente director, que dirigió para nosotros todo Marcha por la Vida, ahora… El martes a la noche le dijimos: «Muchas gracias» y el miércoles a la mañana murió, y es terrible… Y sugiero… Doy una foto y quien pueda hablar de él, que lo haga… Terrible… Todos estamos tristes. Todos estamos conmocionados. Todos estamos… Terrible… El martes me senté con él a las 12 de la noche, el miércoles murió. Estaba en el acto aquí… Me fui en la mitad porque murió…