Una sobreviviente de la Shoá hace aliá de la mano del Keren Leyedidut: “Israel es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella”

Itongadol.- Gracia Osmo tiene 78 años y su historia es conmovedora. Nació en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y era una niña pequeña cuando tuvo que abandonar su hogar para salvarse de los nazis. Desde los 5 años comenzó una nueva vida junto a su madre en Venezuela, pero en el último tiempo la grave crisis del país sudamericano la llevó a bajar 14 kilos. Sin embargo, mañana, Gracia volverá a tener una nueva oportunidad de resiliencia. Viajará desde Colombia para hacer aliá de la mano del Keren Leyedidut y vivir el final de su vida en Israel.

“Israel es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella. Yo ya había vivido 4 años muy buenos allí y ahora haré aliá por segunda vez. A todos los que lo estén dudando, les diría que viajen con los ojos cerrados y con el corazón abierto, porque Israel es un país maravilloso”, expresó Gracia en una entrevista con ItonGadol.

-¿Dónde nació usted?

-Yo nací en Italia. Cuando era pequeña, durante la Segunda Guerra Mundial, unos vecinos nos avisaron que venían los nazis a buscarnos, que estábamos en sus listas. Debimos escaparnos, escondernos y vivir en campos de refugiados. Cuando terminó la Guerra fue que viajamos a América Latina. Me llevaron a Venezuela cuando tenía 5 años. Allí viví toda mi vida hasta hace dos años, que vinimos a Colombia para poder arreglar los papeles para el viaje, porque en Venezuela no hay embajada ni consulado israelí. Tengo un hijo y seis nietos.

-¿Fueron difíciles los últimos años en Venezuela?

-Dificilísimos. Tan difíciles que bajé 14 kilos. Yo trabajé para el gobierno venezolano, trabajé en un ministerio durante 40 años y tenía dos pensiones con las que no vivía con lujo, pero vivía tranquila. Hoy en día las pensiones equivalen a 3 dólares.

-En Miami está el rabino Yossi Smierc, que recibe a los venezolanos exiliados y les brinda ayuda. ¿Usted recibió alguna ayuda de la comunidad judía?

-La comunidad judía de Venezuela, cuando vio mi situación, me ofreció ayuda y lo ha hecho en el último tiempo que viví allí. Cuando yo llegué a Venezuela junto a mi mamá, mi mamá fue a pedir ayuda porque éramos dos mujeres solas en un país extraño, pero en ese momento nadie nos ayudó y salimos adelante solas.

Actualmente en Venezuela no hay persecución al judío, al menos yo nunca la viví ni la sentí. Pero el gobierno fue el primero en maldecir a Israel.

-¿Cómo surgió esta decisión de ir a vivir a Israel?

-Primero, porque yo soy hebrea. Es la tierra de mis antepasados y deseo morir en ella. Segundo, porque tengo a mis nietos allá y tengo parte de mi familia, que vive en Israel desde hace muchísimos años.

-Usted es sobreviviente de la Shoá, ¿perdió a su familia ahí?

-Sí, perdí a parte de mi familia allí. Tres tíos míos murieron en el campo de concentración de Auschwitz, uno de ellos junto a su esposa y su hija. El abuelo de mi mamá murió camino al campo de concentración. Le pegaron tanto con un bastón en la pierna, que le agarró gangrena y murió. Mi mamá quedó muy traumada y hablaba poco (del Holocausto). Cuando llegamos a Venezuela, no quería hablar porque tenía miedo de que en Venezuela nos pudiera pasar algo. Decían que muchos alemanes habían viajado a América Latina y entonces mi mamá siempre me decía que no dijera que era judía.

-¿Qué significa para usted como sobreviviente viajar a Israel?

-Para mí es algo… que no tengo palabras para describirlo. No tengo palabras (se emociona). Creo que para un hebreo que me entienda, las palabras sobran.

-¿Por qué no viajó antes?

-Yo quería viajar con mi hijo, pero se le hacían difíciles los papeles para su esposa. Mi hijo y yo tenemos la nacionalidad israelí, pero su esposa no. Y poder conseguir la residencia para que ella vaya, se ha demorado mucho. Porque en Israel no han entendido cómo ha sido la historia de mi hijo, que tuvo dos matrimonios. Yo quería que viajáramos todos, pero como hasta ahora no se ha podido, decidimos que yo viaje. Y como mis nietos me están solicitando y mi ex nuera me recibe en su casa en Israel, decidí viajar en esta época.

-¿Cómo fue el trabajo del Keren Leyedidut con usted?

-Muy bueno, ha sido excelente todo lo que han hecho y toda la ayuda. Me han dado los pasajes, me han llamado muchas veces, tuvieron mucha comunicación. Ha sido todo muy fantástico. Hablo normalmente con Nadin (Hakas) y Gustavo (Gakman) del Keren Leyedidut. Ellos están cuidando de mí.

-¿Cuántos viajan con usted?

-Tengo entendido que en total somos 7 personas que viajamos en un vuelo de Turkish Airlines. Yo pedí que viajara conmigo una señora que se ofreció a ayudarme, porque yo tengo problemas para caminar.

-¿En dónde va a vivir?

-En Tiberíades. Yo viví cuatro años en Israel, junto a mi hijo y su primera esposa. Fue maravilloso.

-¿Cuál es el mensaje para aquellos que nunca viajaron?

-Les diría que viajen con los ojos cerrados y con el corazón abierto, porque Israel es un país maravilloso, como no hay ninguno en el mundo.