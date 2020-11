Malawi abrirá una embajada en Jerusalem

Itongadol/Agencia AJN.- Malawi planea abrir una embajada en Jerusalem para el próximo verano, anunció el martes el ministro de Relaciones Exteriores del país del sudeste africano, Eisenhower Mkaka, durante una visita a Israel. Sería la tercera embajada en la ciudad, después de las de los Estados Unidos y Guatemala, y la primera de un país africano.

Mkaka «reiteró la intención de la República de Malawi de abrir una Embajada de pleno derecho en Jerusalem [para el verano de 2021]», según una declaración conjunta emitida por los dos países.

«Esta importante declaración da testimonio de la profundidad de las relaciones entre Israel y Malawi, y conducirá a su continuo fortalecimiento de las relaciones cordiales entre las dos naciones», decía la declaración.

«Quiero felicitar a Malawi por esta decisión histórica», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gabi Ashkenazi en una conferencia de prensa conjunta con Mkaka. «Espero con interés la apertura de su embajada pronto y estoy seguro de que más líderes africanos seguirán esta decisión», agregó.

Ashkenazi se comprometió a profundizar la cooperación bilateral con Malawi en muchas áreas y anunció la intención de Jerusalem de nombrar pronto un experto en desarrollo del MASHAV para el país africano. «Ayudaremos a Malawi a construir un futuro mejor, para la próxima generación», dijo.

El principal diplomático de Israel también pidió a la nación africana que se enfrente a Irán y que declare ilegal a la organización terrorista libanesa Hezbollah, respaldada por Teherán.

Mkaka, en sus observaciones, no dijo cuándo se abriría la embajada pero confirmó que el presidente de su país, Lázaro Chakwera, había decidido establecer la misión en Jerusalem, calificándola de «paso audaz y significativo».

Malawi – un país mayoritariamente cristiano con 21 millones de habitantes – no tiene embajada en Israel. El embajador no residente de Israel en Malawi, Oded Joseph, tiene su sede en Nairobi, Kenya.

«También lo felicitamos por el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, conocido como el Acuerdo de Abraham, que se encuentra en la transformación pacífica de Medio Oriente», dijo Mkaka a Ashkenazi. «Ambos acordamos que estos acontecimientos son oportunos para crear un entorno propicio para nuevos acuerdos en la región, y también tendrán un efecto beneficioso en las relaciones de Israel con los países de África».

Malawi es uno de los pocos países africanos que ha mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1964, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración. «Durante muchos años, el Estado de Israel proporcionó a Malawi una ayuda considerable, con énfasis en la agricultura», expresó el mensaje.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, saludó la intención de Malawi de abrir una embajada en la capital. «Gracias, Malawi, por reconocer la verdad histórica de que Jerusalem es la capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel», escribió.

Another nation will open an embassy in Jerusalem! Thank you, Malawi, for recognizing the historic truth that Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people & the State of Israel. I look forward to working with @MalawiUN & am sure more nations will follow this example 🇮🇱🇲🇼

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 3, 2020