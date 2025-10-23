Subdirector ejecutivo del Keren Leyedidut: “El apoyo que damos al olé no termina al aterrizar, seguimos ayudando con la burocracia, la escuela y el trabajo”

Itongadol.- El subdirector ejecutivo del Keren Leyedidut, Gidi Schmerling, visitó la Argentina y conversó extensamente con Itongadol sobre diversos temas de interés comunitario, que van más allá del rol que desempeña la entidad para favorecer la aliá, como la lucha contra el antisemitismo, la relación con las comunidades evangélicas, el rol de la comunicación y las redes sociales, y la educación, en particular su importante sugerencia de que los jóvenes deberían llegar a las universidades mejor preparados para enfrentar al mundo exterior y conformar grupos judíos de pertenencia y contención.

– ¿Cuál es el motivo de su visita y qué está viendo en la Argentina?

– En primer lugar, lo que vimos durante nuestra visita es una comunidad muy cálida, cohesionada, sionista y vibrante, con muchísimas organizaciones muy activas que realizan una labor sagrada y forman una comunidad muy fuerte que, en mi opinión, hoy se ha convertido en una de las más importantes fuera de Israel. Y una comunidad que mantiene su carácter, eso también es importante. Porque en muchos lugares, especialmente en países occidentales, se ve que la comunidad simplemente está desapareciendo muy rápidamente. De hecho, vinimos aquí también para conocer mejor la actividad, a la comunidad y a la gente de aquí, pero también porque, tras el 7 de Octubre, estamos llevando a cabo otra acción que no habíamos hecho mucho en el pasado: la lucha contra el antisemitismo. O sea, el Keren participa hoy en la lucha contra el antisemitismo, contra la comunidad judía y contra Israel, algo que lamentamos mucho, ya que se ha intensificado muchísimo desde el 7 de Octubre, o se ha manifestado. De hecho, tenemos un público enorme, de unos 80 millones, compuesto por evangélicos que viven en los Estados Unidos. Es un público enorme, muy fuerte. Por supuesto que incluso hoy, con (Donald) Trump como Presidente, es su público local. Un público que apoya muchísimo a Israel. Pero lo que hemos visto es que, aunque realmente aman a Israel y al pueblo judío, y son muy curiosos, no tienen mucha información. Porque en los medios no se obtiene mucha información útil sobre Israel ni sobre lo que está sucediendo en las comunidades judías, y eso es algo que nos interesa muchísimo. Así que, en realidad, lo que hacemos en nuestros canales -incluye digitales, televisión, colaboraciones, etc.- es informarles sobre lo que está sucediendo en las comunidades del mundo, principalmente las dificultades con el antisemitismo, para fortalecerlas y darles herramientas para apoyarlas, porque realmente quieren apoyarlas, pero «cuéntennos qué está pasando», y ese es precisamente el objetivo.

– Ustedes son el vínculo entre Israel y las comunidades evangélicas…

– Nuestros donantes tienen, al fin y al cabo, un cliché que dice: «Quiero ayudar al pueblo judío, quiero ayudar no solo donando dinero, sino también a nivel de identificación». Por ejemplo, el 7 de Octubre hicimos una especie de llamamiento y 1.000 iglesias en los Estados Unidos concurrieron para realizar una ceremonia. Algunos nunca habían visto a un judío en su vida… Y colocaron 1.400 banderas en la entrada de la iglesia el domingo para identificarse con Israel… Ese es un evento que consideramos muy grande e importante para conseguir apoyo tanto para defender a Israel como al pueblo judío dondequiera que sufran daños en el mundo.

Junto a Leonardo Naidorf y Gustavo Gakman

– Cuando se reúnen con alguien, ¿le dicen que trabajan junto con los evangelistas?

– Sí, me parece que está bien… Lo hacemos de la manera más abierta y transparente. Cuando empezamos a trabajar, muchos nos preguntaron: ¿qué quieren? Todos quieren ayudarme, pero siguen siendo cristianos, ¿y qué aprendimos en la escuela? Que los cristianos tuvieron la Inquisición y que después de eso persiguieron a los judíos durante todos estos años. Y realmente había cierta sospecha, pero como el Keren lleva 40 años trabajando con los evangélicos, ve que su actitud es muy positiva y que, de hecho, quieren crear un contramovimiento ante lo que ocurrió en el pasado, con los cristianos persiguiendo a los judíos. Dicen: «somos un contramovimiento. Nos basamos en la ley que dice que quien bendiga al pueblo judío, D’s lo bendecirá, y quien maldiga al pueblo judío, D’s lo maldecirá». Esto les parece evidente en todas partes y es su lema. Y hoy, precisamente hoy, cuando casi no hay apoyos en el mundo, este es muy importante.

– ¿Qué siente cuando ve la ola de antisemitismo? ¿Lo ha visto en Sudamérica?

– Mi impresión es que hay cosas ocultas, estalla en oleadas y busca excusas, y nuestra sensación es que precisamente el 7 de Octubre debería haber creado una ola inversa. Dicen: «Enfurezcámonos con Israel». Hay niños asesinados en sus propios hogares. ¿De qué son culpables los niños? Hay familias que fueron y cruzaron la frontera internacional. La frontera con Gaza era como una frontera internacional. Israel no controlaba Gaza… Y de repente, la situación cambia. Se crea una tendencia inversa. Pero es solo una excusa para atacar al pueblo judío, no solo a Israel. Eso siempre va de la mano y no servirá de nada… El judaísmo e Israel son el mismo ente e Israel es lo que es, al fin y al cabo. En caso de una escalada, en caso de que ataquen a Israel, Israel siempre estará feliz de que el pueblo judío lo defienda en el mundo… Hemos visto un gran fortalecimiento en la retroalimentación del antisemitismo. Por ejemplo, estuvimos en una universidad para reconfirmarlo todo. No diría que hay un solo cartel ni que toda la universidad tiene escrito contra Israel…

– ¿En qué momento se convierte en antisemitismo?

– Cuando hacen una correlación entre judíos e Israel. Es decir, no dicen: «Creo que lo que hace Israel está mal». Más bien, dicen: «Sos judío. Israel está haciendo algo malo. Sos un asesino. Sos racista. Sos esto». Es automático. O sea, ahora no importa, no te ven como persona. Automáticamente no hay diplomacia alguna… Automáticamente todos entran en la misma bolsa, así que no sirve de nada… No es un cartel inocente que dice «Israel», «tenemos críticas a Israel». Hablan de destruir a Israel porque, en realidad, cuando dicen «del río al mar», la mayoría ni siquiera sabe de qué se trata. Significa que quieren lograr eso. Por cierto, también si hablás con ellos lo ves. También te dicen «lo queremos». «Como Israel es colonial, necesita ser borrado del mapa» porque el propio asentamiento de judíos en Israel es una colonia para ellos. Es un territorio ocupado. O sea, esto no se trata de lo que había en el pasado, cuando decían: «Lleguemos a un acuerdo, las fronteras del ’67, la división de la tierra». No se trata de lo que están hablando ahora mismo los propios estudiantes.Por cierto, lo sorprendente es que también esté sucediendo en la Argentina… No hay un público como en muchos otros lugares, digamos en Chile, donde estuvimos. Allí hay medio millón de palestinos… Así que no hay una fuente para esta actividad. Casi no hay un público palestino aquí, y se debe a una imitación de algunas universidades de los Estados Unidos o al deseo de seguir alguna tendencia, en mi opinión. Me refiero a los estudiantes actuales… Si hay una crítica, debatamos… No hay aquí… Incluso cuando vas a la universidad, lo que se genera entre los estudiantes locales es miedo. Llegás a un lugar aterrador. Te hablan de una manera en la que no podés estudiar ahí. Conocí a representantes estudiantiles judíos, que están haciendo un trabajo increíble. Su frustración es que aquí no haya debate, que no estén abiertos a la discusión… Y muchas veces los profesores universitarios no los protegen. Porque al final, un estudiante necesita ir a un lugar donde se sienta seguro y no sea sometido a escrutinio sin que le pidan opinión.

– ¿Qué opina del tema de los medios de comunicación y las redes sociales?

– Es un poco complicado porque hay lugares donde no quieren debate, ni escuchar, y es un poco difícil entenderse o discutir con alguien que no quiere escucharte en absoluto. Eso me impresionó, pero sigo pensando que es una pequeña minoría. Creo que la gran mayoría está abierta a escuchar lo que realmente está sucediendo, como a las familias de los rehenes, los heridos el 7 de Octubre… Y es importante traer lo que se llama «testimonios»: personas que hablan español y tienen muchas sugerencias… Uno de los principales golpes fue contra la comunidad sudamericana, que se encontraba en las localidades y kibutzim junto a Gaza. Fueron muy golpeados. Traerlos aquí y simplemente llevarlos tanto a las universidades para debates como a los medios para contar la historia desde un ángulo diferente, que no llega lo suficiente.

– ¿Contarle la historia a quién?

– Al público argentino. A los judíos no: ellos tienen al menos tanto conocimiento como nosotros… Lo saben todo. Están involucrados. El público aquí es muy sionista… Me refiero al público en general. Tanto en los medios como en debates, conferencias y, en realidad, en todas partes, y también en publicidades. Los he visto hacerlo, no es que no lo hagan… Digo, muchas cosas que busquen fortalecer y también abrir los ojos del otro lado.

– Aquí hay muchas escuelas y alumnos judíos, ¿qué deberían hacer los docentes? Porque los jóvenes están en las redes sociales, pero nunca se los ve usar el hashtag «Israel» ni nada parecido ahora que es tan importante estar juntos…

– Creo que hay que darles herramientas -es decir, incluso a esos estudiantes- porque muchas veces lo que hemos visto de las escuelas es que son un invernadero, una incubadora… Protegen a los niños del mundo exterior y su interacción es principalmente con un público judío, aquellos que estudian en una escuela judía, e incluso cuando llegan a la universidad. Y de repente, llegan no del todo preparados… Así que podría tratarse de darles más herramientas, de fomentar más el debate… Más bien, traer, por ejemplo, a gente de fuera y crear algún tipo de discurso que los prepare y les dé herramientas para defenderse y a Israel. Esto significa que llegarán un poco más preparados a la universidad porque realmente en un momento sabés que tenés 100 amigos y todos están contigo, e ir a la universidad es muy difícil para ellos porque de repente te encontrás solo. Además, hemos visto que en muchas universidades -no todas- hay muchos estudiantes judíos y ni siquiera se conocen entre sí. No hay un grupo de público judío, pero puede haber judíos que no conocemos y puede que valga la pena animarlos a estar juntos porque también la sensación de fortaleza cuando estás con otras personas como vos es más fuerte que la sensación de soledad en la universidad, y puede ser que estés a unas sillas de distancia de otro estudiante judío que se siente igual y ni siquiera lo sabés.

– ¿Existe alguna conexión entre lo que hace el Keren Leyedidut en Ucrania y aquí?

– Estamos en todos los lugares donde se daña al pueblo judío. Podría ser un daño físico, como en Ucrania. Hoy en día realmente no hay una persecución. Por cierto, no era así antes, pero hoy no los persiguen porque son residentes de Ucrania. Pero son judíos y se encuentran en una situación económica y física muy difícil debido a la guerra, que lleva varios años. En otros lugares, como Francia, donde el antisemitismo es muy grave y el daño también es físico, uno tiene mucho miedo de caminar por la calle. Se oyen historias de palizas, de personas asesinadas, de que no se puede caminar con una kipá en la cabeza… Hay que ocultar que el gobierno está en tu contra, que no hay protección física… Así que dondequiera que haya un daño, ahí estamos para ayudar al pueblo judío o brindar asistencia material. Quiero decir: a veces, si alguien es muy pobre, le llevamos comida. En Ucrania, no tienen nada que comer… Y en lugares como este, por ejemplo, ayudamos con la aliá, a emigrar a Israel. Además, les proporcionamos información sobre lo que está sucediendo y los ayudamos a protegerse a través de nuestra fuerza, que es la comunidad en los Estados Unidos, que hoy en día es muy importante en el mundo porque realmente crea esa fuerza, y como ven, la fuerza estadounidense para proteger a Israel y el judaísmo proviene de este público. También en los Estados Unidos no todos apoyan a Israel… Este público es muy solidario y es importante mantenerlo y fortalecerlo…

– ¿Su presencia en la Argentina es porque hay algo que debería preocupar a la comunidad y no lo está viendo o es solo una visita de las habituales?

– Me cuesta un poco decirlo porque, al final, ustedes viven aquí y lo saben mucho mejor que yo. El país está bien y la ventaja ahora mismo es que hay un Presidente (Javier Milei) que trabaja por y ama a Israel. También debe haber decepciones… ¿Qué pasaría si hubiera un Presidente o un gobierno que no protegiera al pueblo judío, como en Chile u otros países? ¿Debemos pensar en eso y prepararnos ahora mismo? En comparación con otros lugares, creo que el público argentino en general es un público que aprecia (a los judíos)… Siempre hay manifestaciones, protestas y cuestionamientos, pero al final, la interacción entre la comunidad judía de aquí, que es grande, y también es importante que lo sea -hay lugares donde son 10.000 personas, no 250.000 y fuertes-, y el público de afuera es relativamente buena hoy en día… Creo que es realmente importante el maravilloso trabajo que realizan, dado que la comunidad judía está cohesionada y fuerte, cuenta con instituciones grandes, y también sabe defenderse mejor que otros lugares donde la comunidad es más débil y está desorganizada. Si están unidos, son como un puño; entonces, podés protegerte y a los lugares de los judíos.

– Muchos judíos reciben asistencia de un modo silencioso y si reciben ayuda, no hacen aliá… ¿Cómo lo ve?

– En primer lugar, escuchamos a muchas personas que tienen su carrera y amigos aquí y les resulta difícil irse, o personas mayores que tienen miedo de mudarse de un lugar a otro. Creo que la consideración para emigrar a Israel no es solo económica, es más una consideración espiritual o ideológica que (vinculada al) bienestar. «Quiero sentirme más en casa.» «Quiero sentirme más abiertamente judío y no que sea algo extraño.» «Estuve en Israel y sentí que ese era el lugar al que pertenecía»… Así que no creo que el problema económico sea siempre un gran problema, aunque la situación económica en Israel sea buena. Israel es un Estado de bienestar muy sólido en cuanto a los beneficios que recibe la gente, lo cual, por supuesto, también es relativamente escaso aquí. Es decir, hay muy buenas escuelas gratuitas, un sistema de salud, un sistema jubilatorio… Israel, socialmente, es un país con una base mucho más sólida, cuya ideología es la de ayudarse mutuamente. Luchar contra la pobreza. Pero, de nuevo, las consideraciones son diferentes. No creo que la consideración sea solo económica… Conocimos a una doctora que tiene un consultorio y su esposo también. Todo lo contrario. No se mudan a Israel porque piensan que pueden ganar más dinero allí. Se mudan a Israel porque vieron una comunidad en la que quieren estar y de repente se sintieron «liberados». Eso dijeron… Es muy, muy agradable… Ante todo, cualquiera que desee hacer aliá puede acercarse a nuestro equipo aquí. Por lo que he visto, lo hacen de una forma muy atractiva… Somos una organización pequeña, no grande ni burocrática, y el contacto para obtener ayuda siempre es personal. Toda persona tiene problemas y preguntas específicas. Contáctense y pregunten. Podemos responder y ayudar en todo tipo de casos especiales, todo tipo de desafíos… Eso en primer lugar… Segundo: seguimos apoyando a quienes vienen con nosotros en Israel; es decir, no se trata solo de aterrizar y despedirnos. Hay un equipo en Israel que los ayuda, tanto financieramente al principio como guiándolos en los dos aspectos más desafiantes. Uno es la burocracia, que desconocen: los documentos, la escuela, dónde anotarse, qué hacer, el impuesto a las ganancias… Y también respecto del trabajo: ayuda con capacitaciones, reuniones, etc. Estas son las cosas que hacemos en Israel…

– ¿Por qué hacer aliá a través del Keren Leyedidut?

– Contamos con un apoyo financiero para que cualquiera pueda inmigrar con valijas, un pasaje de avión y dinero que recibe por única vez al llegar a Israel. Pero lo más importante es el acompañamiento particular antes y después de la aliá. Ese es el estandarte que buscamos.