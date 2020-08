Keren Leyedidut: por tercera vez desde que comenzó la pandemia, un grupo de olim llegó desde Argentina a Israel

Itongadol.- En medio de la pandemia del coronavirus y a pesar del cierre de fronteras en todo el mundo, un grupo de 35 olim (inmigrantes) viajó la semana pasada desde Argentina a Israel.

Gustavo Gakman, director de la oficina para América Latina y España del Keren Leyedidut y encargado de darle la bienvenida a los olim, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre el trabajo que viene realizando la organización: “El Keren Leyedidut siempre está presente para que la llegada del olim a Israel sea más fácil”.

Este fue el tercer viaje realizado por un grupo de olim en medio de la pandemia desde Buenos Aires, sumado a los que ya se hicieron en julio y mayo.

-¿Cómo estuvo conformado el nuevo grupo de olim que llegó a Israel?

-Son de Argentina, salieron de Buenos Aires y hay gente también del interior. Es un grupo de 35 olim que vinieron de la mano del Keren Leyedidut. Hay otros olim que viajaron con la Agencia Judía. Salieron la semana pasada en un vuelo de Air France hasta Ámsterdam y en Ámsterdam tuvieron una espera de 10 horas para tomar un vuelo de IsraAir hacia Tel Aviv.

-¿Cómo se está desarrollando técnicamente la organización de estos vuelos?

-Cada vuelo es un nuevo desafío, porque siempre suceden cosas que no estaban previstas. Por ejemplo, valijas que no llegan, anuncios de que no va a haber comida Kasher o retrasos por cuestiones de seguridad en paradas en Europa. No son los vuelos normales que nosotros conocemos, pero de cualquier manera hasta ahora pudieron llegar todos los vuelos de los olim sin ningún gran problema. Ya vamos conociendo todas las posibilidades para programarlos de antemano.

-Desde lo político, ¿qué novedades hay sobre la aliá en Israel?

-Hay una nueva ministra que está anunciando que la aliá va aumentar mucho. Dijo que en los próximos 5 años va a haber unos 250.000 olim en total. Sigue habiendo aliá con todo este problema de la pandemia. Israel siguió recibiendo olim, no en las mejores condiciones, pero sí brindando una posibilidad para hacer la cuarentena durante dos semanas en un hotel que está dirigido por el ejército. Esperemos que continúe así.

-¿El Keren Leyedidut sigue siendo un propuesta firme y consistente para aquellas personas que decidan ir a vivir a Israel?

-Sí, por supuesto. Dentro de lo que dependa de nosotros, van a poder hacer aliá en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Estamos siempre detrás de eso, no solo para olim que tienen permiso de aliá, sino también en ciertas ocasiones para la gente que ya es israelí y que estuvo un tiempo fuera de Israel.

-En la mesa chica de quienes administran las cuestiones de aliá, ¿cuáles son los desafíos que se mencionan?

-El Keren Leyedidut nunca estuvo totalmente en la mesa chica, porque no es un organismo estatal. Sí está en reuniones con la ministra de Absorción y la gente del gobierno relacionada con aliá y klitá. Creo que el gran desafío hoy en día es cómo poder ayudar más al olé, ya que Israel, como todo el mundo, no está pasando un buen momento y el olé va a precisar más ayuda que la que en general necesita. Por ese motivo están viendo cómo pueden recaudar o tener más presupuesto para dar una ayuda mejor.

-¿El trabajo del Keren Leyedidut en estos días toma mayor sentido?

-El Keren Leyedidut siempre está presente para que la llegada del olim a Israel sea más fácil, pero en estos momentos en los que todo es mucho más difícil, por las circunstancias de la pandemia y los viajes que parecen casi imposibles, nosotros nos arriesgamos en todo lo posible. Creo que el Keren Leyedidut está especialmente para esos momentos en los que hace falta cierto riesgo, pero se sigue yendo hacia adelante, para que la gente que quiere hacer aliá en este momento, lo pueda hacer.