KKL. Danny Lew: ‘‘Somos el presente y somos parte del futuro’’

Itongadol.- En diálogo con Itongadol el presidente del KKL Argentina, Danny Lew, desde el Stadtcasino en Basilea, donde se realizó una gala por el 125º aniversario del Primer Congreso Sionista, expresó: ‘‘Recién escuché decir a alguien que ya no se trata de la Start-up Nation, sino que se trata de Scale-up Nation, un Estado que escala y progresa y no sabemos hasta donde puede seguir, esto no tiene límite’’.

Además, con respecto al trabajo de su organización, Lew aseguró: ‘‘Nuestra tarea ya no se limita a Israel, estamos liderando un trabajo que sin este trabajo no tendríamos mundo de acá a una cantidad de años. Ya no estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando del mundo a nivel general, por eso permanentemente nos convocan, nos piden asesoramiento, nos hacen consultas, porque realmente el KKL, hace unos 30 años, se puso al frente de la lucha contra el cambio climático’’.

¿Cómo describiría al Stadtcasino Basel?

– Es un lugar cuidado que está refaccionado para la ocasión. Es un teatro hermoso, no sé si en los videos y fotos se llega a notar la elegancia y lo que transmite este majestuoso lugar.

¿Cuántos argentinos nos están representando, además de usted, en este evento tan importante?

– No sé el numero exacto, creo que entre 10 y 12. Está el presidente de la AMIA y también hay miembros de otras instituciones.

¿Qué significa para usted estar en ese lugar?

– Estar acá viviendo este evento, representando a una de las cuatro instituciones nacionales del pueblo judío, una institución que fue creada en el Quinto Congreso Sionista pero creada por el movimiento sionista, no tiene palabras. Con líderes de todo el mundo pero también con la presencia del presidente Herzog y representantes de la Knesset.

¿Qué aprendizaje les deja para transmitir a las generaciones más jóvenes en Argentina?

– Por el solo hecho de estar acá, en este teatro, en el mismo lugar en el que hace 125 años Herzl y representantes de todo el mundo se unieron para decir que el pueblo judío quería un Estado judío, es un aprendizaje indescriptible. Es muy difícil de transmitir con palabras lo que siento. A nosotros nos toca continuar con el trabajo iniciado hace 125 años, en el que el KKL fue un pilar en la construcción del Estado de Israel, con la pushke, con el trabajo de los primeros inmigrantes que llegaron a Israel. La fuerza que nos llevamos de acá es muy grande.

Todas las frases que se mencionaron en el escenario del teatro tenían que ver con que esto recién comienza. Creo que las instituciones nacionales, tanto la OSM como el KKL, la Sojnut y el Keren Hayesod, recién estamos empezando los trabajos porque la misión de cada uno de nosotros está armada y seguimos siendo parte de la construcción del Estado de Israel. Recién escuché decir a alguien que ya no se trata de la Start-up Nation, sino que se trata de Scale-up Nation, un Estado que escala y progresa y no sabemos hasta donde puede seguir, porque no tiene límite. Y esta es la moción que se transmite en cada persona, ya seamos los argentinos, europeos o los israelíes, todos estamos viviendo lo mismo, por 120 años más de sionismo.



Demián Stratievsky, presidente de la OSA; Gabriel Gorenstein, presidente del Likud Argentina; Mario Sobol, presidente de Avodá Argentina junto a Danny Lew.

La recordada frase decía ‘‘Si lo queréis no será una leyenda’’, y resulta que el KKL es el resultado de aquella frase. ¿Qué significa para usted ser parte de la familia del KKL?, que sin duda es parte de eso y no fue una leyenda?

– Somos el presente y somos parte del futuro, porque estamos liderando la lucha contra el cambio climático y estamos liderando la educación ambiental de nuestros hijos. Nuestra tarea ya no se limita a Israel, estamos liderando un trabajo que sin este trabajo no tendríamos mundo de acá a una cantidad de años. Ya no estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando del mundo a nivel general, por eso permanentemente nos convocan, nos piden asesoramiento, nos hacen consultas, porque realmente el KKL, hace unos 30 años, se puso al frente de la lucha contra el cambio climático, se puso al frente del manejo de agua y del cuidado del ambiente en general, de la investigación y los efectos invernaderos.

El trabajo que nos queda por delante es gigante y sin límites. El limite es el cielo para nosotros, y en esto realmente espero que todos nos acompañen porque estamos hablando del mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Le toca ser el protagonista de la leyenda de la que se hablaba hace 125 años. Usted es el KKL, el KKL es usted, ambos protagonistas de este presente.

– Yo soy parte de una conducción en la que, junto a mis compañeros de la comisión directiva y el staff profesional, estamos comprometidos con la tarea y la misión del KKL. Ojalá podamos dejar nuestra huella en este trabajo y ojalá nos sigan muchas personas que lo continúen por muchos años.