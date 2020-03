CUJA: “Me ocupo de cuidar mi salud, por eso uso máscaras y guantes” – Phima Zilber, sobreviviente de la Shoá y ciudadano israelí

Itongadol.- En estos momentos de incertidumbre, los infectados de coronavirus en Israel crecen día a día de forma exponencial.

La Agencia Judia (Sojnut), con la ayuda de Keren Hayesod, opera a través de Amigour, 57 hogares de ancianos de bajos recursos en todo el país. La mayoría de ellos son sobrevivientes de la Shoá, muchas veces sin familia en quienes apoyarse.

Uno de los residentes es Phima Zilber, un hombre de 82 años sobreviviente de la Shoá, que emigró a Israel en 1996. Hoy vive en el Amigour de Bat Yam. Así relata su vida en Amigour, y su actitud frente al Coronavirus: “Desde mi llegada a Amigour me dedico en forma voluntaria a cuidar el jardín de nuestro edificio. Trato a las plantas como si fueran mis hijos e hijas. Cada mañana, cada día, cada temporada, e incluso en épocas de emergencia como la actual crisis del coronavirus, me levanto bien temprano para atender a las centenas de plantas que rodean y adornan nuestro edificio. En estos días también me ocupo de cuidar mi salud, y por eso utilizo una máscara y guantes mientras atiendo mis plantas. Gracias a Amigour tengo una buena razón para levantarme cada mañana con una sonrisa en la cara.”

Los alimentos: el mayor problema

Hoy, por tratarse de un grupo de riesgo, los residentes de Amigour no pueden salir de sus casas, y abastecerse de alimentos es uno de sus problemas más grandes.

Para poder ayudar a que la sonrisa de Phima y todos los habitantes no se conviertan en preocupación y desesperanza, el Keren Hayesod los está ayudando haciéndoles llegar canastas de comida.

Cada semana se les entrega una nueva canasta que se les deja en la puerta y ellos la toman una vez que la persona que las llevó se fue para minimizar el riesgo de contagio.

Tu ayuda es importante

Hoy más que nunca “somos responsables los unos por los otros”, y cada colaboración es importante.

Te invitamos a ayudar mandándonos un Whatsapp al +54 9 11 2641-1347

¡Juntos hacemos la diferencia!