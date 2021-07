Hatzad Hasheni | ¿Cuántos palestinos de Gaza fueron asesinados por los cohetes de Hamás en mayo?

Por Dr. Alex Safian (BESA)

Los números (de muertos) estuvieron en el centro de gran parte de la cobertura y los comentarios sobre los combates de mayo entre Hamás e Israel. Un ejemplo fue la historia y la fotografía de la portada del New York Times sobre el número de (en su mayoría) niños palestinos asesinados. Las imágenes iban acompañadas de acusaciones de que, debido a que murieron más palestinos, Israel debió haber usado una fuerza desproporcionada y, por lo tanto, cometió un crimen de guerra. Según esta lógica, la Alemania nazi fue la víctima de la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos el agresor ilegal, porque murieron 14 veces más alemanes que estadounidenses.

Más allá de esto, si uno mira las cifras del conflicto de mayo más de cerca, cuentan una historia muy diferente a la propuesta por Hamás y la mayoría de los medios de comunicación.

Primero, algunos hechos básicos. En los 11 días de enfrentamientos entre Israel y Gaza, Hamás y grupos similares lanzaron al menos 4.360 cohetes y bombas de mortero (cohetes, para abreviar) contra Israel. De ellos, 3.573 penetraron en el espacio aéreo israelí, 280 aterrizaron en el Mediterráneo y 680 se quedaron cortos y aterrizaron en Gaza (según el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo [ITIC]).

Surge la pregunta obvia: ¿Cuántas muertes en Gaza fueron causadas por esos 680 cohetes palestinos errantes? Hamás puede saberlo, pero por supuesto que no lo dice.

Así que las estimaciones tendrán que bastar. Como se explica a continuación, un análisis de la mejor información disponible actualmente indica que unos 91 palestinos probablemente murieron por cohetes palestinos fuera de curso.

Para llegar a esta estimación, veamos primero los ataques palestinos contra Israel. De los cohetes que se dirigían a Israel, alrededor de 1.963 fueron ignorados por el sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro de Israel después de que los cálculos mostraran que fallarían en aterrizar en áreas pobladas y otras zonas sensibles, 1.450 fueron juzgados como una amenaza y fueron interceptados por Cúpula de Hierro y unos 160 fueron pasados ​​por alto por Cúpula de Hierro cayendo en áreas protegidas de impacto (sobre civiles).

Esto se extrapola de los números ITIC anteriores y de los datos publicados por Edward Luttwak con respecto a la cantidad de proyectiles perdidos por Cúpula de Hierro y que impactaron en áreas protegidas. Un informe del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv publicó cifras similares a las de Luttwak.

Trece israelíes murieron en los combates, pero no todas las muertes se debieron directamente a cohetes o morteros. Una de las víctimas israelíes fue un soldado de las FDI estacionado cerca de la frontera que murió cuando un arma antitanque golpeó su Jeep, y tres civiles israelíes murieron después de caer mientras corrían hacia los refugios antiaéreos. Así, nueve israelíes murieron como resultado directo de ataques con morteros o cohetes, lo que da una medida de la letalidad de los proyectiles palestinos. Tenga en cuenta también que es una señal de la seriedad con la que los israelíes se toman la defensa civil el hecho de que tres personas murieran corriendo hacia un refugio.

En el lado palestino, hasta el 27 de mayo, un total de 256 palestinos figuraban como muertos en los combates, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Existe evidencia directa de que algunas de estas muertes palestinas fueron causadas por cohetes y morteros palestinos errantes que cayeron en Gaza en lugar de Israel. La ONG Defence for Children International-Palestine (una organización extremadamente antiisraelí) tuiteó el 11 de mayo que el día anterior, un cohete palestino aterrizó en Jabalya en el norte de Gaza matando a ocho palestinos, incluidos dos niños.

En otro tuit, la misma organización notó una explosión, también el 10 de mayo, en Beit Hanoun en la que murieron seis niños palestinos y dos adultos, aunque no pudo confirmar la causa. Según el ITIC, esas muertes también fueron causadas por un cohete palestino que se descarrió.

El hecho de que 16 palestinos, incluidos ocho niños, murieran en un solo día por dos cohetes palestinos errantes subraya lo peligrosos que son estos proyectiles. Teniendo en cuenta que 680 cohetes y morteros palestinos cayeron dentro de Gaza durante los 11 días de combates, este número de un día sugiere que un número significativo de residentes de Gaza murieron a causa de esas armas.

Para saber realmente cuántos se requerirían pruebas como interceptaciones de radar, testimonios de testigos oculares y examen forense de ubicaciones específicas para cada incidente, ninguno de los cuales probablemente estará disponible. Además, se sabe que Hamás ha eliminado pruebas de los sitios donde sus propios cohetes causaron el daño.

A pesar de estas dificultades, es posible realizar una estimación aproximada basada en los datos existentes:

Podemos estimar la letalidad promedio de los proyectiles palestinos que fueron pasados ​​por alto por Cúpula de Hierro y aterrizaron en áreas pobladas. Este número se utiliza luego en una primera estimación del número de muertes en Gaza por los 680 cohetes palestinos que aterrizaron allí.

Al calcular las muertes en Gaza debido a cohetes errantes, debería emplearse un posible factor de corrección porque Gaza tiene una densidad de población mucho más alta que Israel.

Israel tiene un sistema de defensa civil muy eficaz que utiliza sirenas de alerta temprana y alertas de aplicaciones para notificar a las personas de los cohetes que se dirigen hacia ellos para que puedan correr a un refugio. Hay refugios de hormigón a lo largo de las carreteras y en las carreteras de las ciudades israelíes cercanas a Gaza, y muchas casas en Israel tienen habitaciones seguras reforzadas. Se requiere que todas las construcciones nuevas tengan este tipo de habitaciones, y muchas casas antiguas han sido remodeladas con cargo al gobierno. Estas medidas minimizan en gran medida las bajas incluso de cohetes que explotan en áreas pobladas y crean un factor de corrección adicional cuando se comparan con las muertes que serían causadas por cohetes similares que caen dentro de Gaza.

Una forma de estimar el impacto de la defensa civil de Israel es observar las primeras etapas de la Segunda Guerra del Líbano (2006), que incluyeron el disparo sostenido de cohetes de Hezbollah contra Israel. Esto fue antes de Cúpula de Hierro, y en un momento en que las defensas civiles de Israel no eran tan sólidas como lo son hoy. Al comienzo del conflicto, el sistema de alerta temprana de Israel para alertar a las personas para que busquen refugio no estaba funcionando muy bien, lo que redujo la efectividad del sistema. Usaremos este período como una aproximación aproximada para Gaza, que no tiene un sistema de defensa civil.

Durante los primeros tres días del conflicto de 2006, 367 cohetes cayeron en Israel y causaron cuatro muertes. Esto da un RPF (cohetes por fatalidad) de 367/4, o casi 92.

En el reciente conflicto con Gaza, Israel tenía la Cúpula de Hierro, pero podemos corregir eso y determinar el efecto de la defensa civil solo estimando cuántos israelíes habrían muerto por cohetes si la Cúpula de Hierro no hubiera estado presente. Debido a que Cúpula de Hierro derribó 1.450 cohetes amenazantes pero falló 160, y nueve personas murieron, el número que probablemente habría muerto sin Cúpula de Hierro es aproximadamente 9 × (1.450 + 160) / 160, o alrededor de 91.

Por lo tanto, podemos determinar que el RPF sin Cúpula de Hierro habría sido de 3573/91, o alrededor de 39. Por lo tanto, el efecto de la defensa civil para salvar vidas (es decir, el factor de defensa civil) se puede estimar en 92/39, o alrededor de 2,4.

Cabe señalar que ha habido otras estimaciones del impacto de la defensa civil israelí. Según The Effectiveness of Rocket Attacks and Defenses in Israel (Armstrong 2018), ese factor es tan alto como 8.8, mientras que según Mass Casualty Potential of Qassam Rockets (Zucker y Kaplan, 2014, un estudio que analizó específicamente la ciudad israelí de Sderot, adyacente a Gaza), el factor estaba entre 3 y 9.

Como estimación muy conservadora, usaremos la cifra calculada anteriormente de 2.4, lo que significa que, sin las medidas de defensa civil de Israel, las bajas y muertes habrían sido al menos 2.4 veces más altas.

Comenzamos calculando, antes de cualquier factor de corrección, el número probable de muertos de 680 cohetes errantes en función de la letalidad de los 160 cohetes que cayeron en áreas pobladas de Israel. Este número es: 680/160 × 9, o un poco más de 38.

Ahora consideramos si se necesita un factor de corrección para la diferencia en la densidad de población entre Gaza e Israel. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, la densidad de población de Gaza es de 5.772 personas por kilómetro cuadrado. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, la densidad de población de Israel es de 402 personas por kilómetro cuadrado (de tierra).

Sin embargo, debido a que estamos viendo cohetes que aterrizaron en áreas pobladas de Israel, el número relevante es la densidad de población de las comunidades israelíes típicas que han sido blanco de cohetes de Hamás, como:

Debido a que estos son aproximadamente comparables a la densidad de población de toda Gaza, como primera aproximación omitimos un factor de corrección para la densidad de población.

A continuación aplicamos el factor de corrección de defensa civil, dando el resultado final: 38 × 2,4 = algo más de 91.

Recordando que en el primer día de enfrentamientos, 16 palestinos fueron asesinados por cohetes y morteros palestinos, es plausible extrapolar una estimación de que en 11 días de enfrentamientos, 91 palestinos serían asesinados de manera similar.

Hay varios otros factores y algunas posibles mejoras a considerar.

Los edificios que colapsan debido a explosiones cercanas causan más muertes. Esto es significativo porque muchos edificios en Gaza pueden haber sido socavados por los túneles de Hamás, lo que se suma a su incapacidad para resistir los temblores y aumenta el número de muertos palestinos. En al menos un caso, se cree que una bomba israelí dirigida contra un túnel de Hamás provocó el colapso de un edificio adyacente, causando más de 20 muertes. Sin embargo, no parece posible dar cuenta de estas diferencias de forma cuantitativa, por lo que se ignoran en el análisis anterior.

A partir de una larga y desafortunada experiencia con las guerras y el terrorismo palestino, Israel ha desarrollado un sistema de clase mundial para tratar las lesiones que amenazan la vida, lo que significa que una parte significativa de los israelíes que sufrieron heridas graves en la actual ronda de enfrentamientos habrían muerto con el nivel más bajo de atención traumatológica típica de Gaza. Esto aumentaría nuevamente la estimación de muertes palestinas, pero al igual que con el factor de construcción, no parece posible dar cuenta de esta diferencia de manera cuantitativa, por lo que se ignora en el análisis anterior.

Sería útil que Israel divulgara información sobre el número y los tipos de morteros y cohetes disparados desde Gaza, y sus objetivos previstos (esa información a veces se ha publicado en el pasado). Estos datos permitirían un cálculo más preciso del factor de corrección de la densidad de población.

Es posible que Israel sepa, a través de interceptaciones de radar y otras fuentes, detalles de qué tipos de proyectiles palestinos se extraviaron y dónde y qué impactaron en Gaza. Esta información permitiría un recuento definitivo de las bajas causadas por proyectiles palestinos errantes. Sin embargo, si existen tales datos, publicitarlos podría revelar fuentes y métodos sensibles, por lo que su publicación parece poco probable.

Si Hamás insiste en atacar a Israel, lo mínimo que podría hacer es utilizar algunas de las grandes cantidades de ayuda extranjera que ha recibido (por ejemplo, los $ 2.700 millones prometidos en 2014) para construir, como Israel, defensas civiles para proteger a su población. En cambio, ha dedicado casi todos sus esfuerzos a atacar a Israel con armas como cohetes, morteros, globos incendiarios, francotiradores y cohetes antitanques.

Pero quizás su mayor gasto ha sido en la construcción de amplios túneles e instalaciones debajo de Gaza para ocultar a sus combatientes, líderes, escondites de armas y lanzacohetes. Se estima que cada milla de túnel cuesta $ 800,000. Solo hasta 2014, se estimó que Hamás había gastado más de $ 1,250 millones de dólares en la construcción de túneles.

Considere cuánto bien se podría haber hecho por el pueblo palestino de Gaza si ese dinero se hubiera gastado en el desarrollo civil. En cambio, aunque Hamás sabe muy bien que atacar a Israel provocará una respuesta, en lugar de brindar protección a los civiles de Gaza, Hamás cava túneles debajo de esos civiles —de hecho, se esconde detrás de ellos— a un costo enorme.