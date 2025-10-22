Hadassah | Por primera vez en Israel: cirugía de bypass cardíaco seguida inmediatamente de trasplante de hígado, ambas exitosas

Itongadol.- La cirugía se realizó como parte de un maratón de trasplantes de hígado y riñón que tuvo lugar durante la festividad en el Hospital Hadassah Ein Kerem.

El Dr. Abed Khalaileh, Director de la Unidad de Trasplante de Órganos Sólidos del Hospital Hadassah, comentó: «El paciente no habría podido someterse a un trasplante de hígado de no ser por la compleja cirugía de bypass a la que fue sometido por el personal del Departamento de Cirugía Cardiotorácica. Por otro lado, no habría sobrevivido sin el trasplante de hígado. Le salvaron la vida en una sola noche, en dos quirófanos diferentes».

Durante la festividad de Sucot, en el Hospital Hadassah Ein Kerem, se realizó un procedimiento médico innovador e inusual: un paciente de unos 40 años se sometió a una compleja cirugía de bypass cardíaco e inmediatamente después, esa misma noche, a un trasplante de hígado que le salvó la vida. Se trata de un evento sin precedentes en Israel, realizado en solo unos pocos hospitales líderes a nivel mundial, que requirió preparativos médicos y logísticos y el máximo compromiso del equipo.

El procedimiento se realizó como parte de un maratón intensivo de trasplantes que duró 24 horas, durante el cual se salvaron las vidas de cuatro pacientes, dos de los cuales se sometieron a un trasplante de hígado y dos a un trasplante de riñón.

El Dr. Abed Khalaileh, Director de la Unidad de Trasplante de Órganos Sólidos de Hadassah, quien dirigió la compleja operación, describe una jornada muy tensa e intensa, que se extendió por varios quirófanos, a veces simultáneamente, mientras el equipo se desplazaba de un quirófano a otro, completaba un procedimiento y se apresuraba a prepararse para el siguiente.

«Shneor, un paciente de unos 40 años que se sometió primero a una cirugía de bypass, no habría sobrevivido al trasplante de hígado sin esta, y por otro lado, tampoco habría sobrevivido sin el trasplante de hígado. Fue una decisión médica valiente, basada en una experiencia internacional excepcional y en equipos médicos de primer nivel. Decidimos que si había tenido éxito en algunos casos a nivel internacional, también lo tendríamos aquí, en Hadassah, con nuestro excelente personal».

Shneor Kipgan (44), casado y padre de cuatro hijos, de la comunidad de Ofra, hizo historia esta semana en el Centro Médico Hadassah. Kipgan, quien padecía cirrosis hepática, se sometió a una compleja cirugía de bypass cardíaco, seguida, esa misma noche, de un trasplante de hígado que le salvó la vida.

“Nunca pensé que mi condición llegaría a tal punto”, dijo Shneor. “Cuando me dijeron que necesitaba un trasplante, me asusté un poco; después de todo, no es algo sencillo”.

El Dr. Ashraf Imam, jefe del Servicio de Trasplante de Hígado de Hadassah, explicó que la cirrosis que padecía Shneor es una afección crónica que provoca que el tejido cicatricial reemplace gradualmente las células hepáticas sanas, lo que deteriora gravemente la función hepática y representa un riesgo mortal.

En los últimos años, el estado de Shneor se había deteriorado significativamente. “Se debilitó mucho y hace aproximadamente un año nos dijeron que necesitaba un trasplante de hígado”, recordó con emoción su esposa, Shoshana.

Su situación médica se complicó aún más cuando, hace aproximadamente un año, durante pruebas de rutina realizadas en Hadassah como preparación para el trasplante de hígado, los médicos descubrieron que Shneor también sufría bloqueos en sus arterias coronarias y que necesitaba una cirugía de bypass cardíaco inmediata.

La cirugía cardíaca fue realizada por un equipo del Departamento de Cirugía Cardiotorácica, dirigido por el Dr. Amit Korach, mientras que un equipo de cirujanos de Hadassah realizó simultáneamente una extracción de hígado en el Hospital Rambam. El hígado fue trasladado de urgencia a Hadassah; a las 4:00 a. m., tras la compleja cirugía de bypass cardíaco, comenzó con éxito el trasplante. El Dr. Amit Korach, director del Departamento de Cirugía Cardiotorácica de Hadassah, quien dirigió la cirugía de bypass, explica: «Shneor sufría un estrechamiento de las arterias que irrigan el corazón, una afección potencialmente mortal, por la cual no es posible someterse a un trasplante de hígado antes de operarlo.

En la cirugía de bypass, se extraen vasos sanguíneos de diferentes partes del cuerpo y se derivan las arterias obstruidas. El temor de realizar las dos cirugías una tras otra se debe principalmente a que se trata de dos cirugías mayores en un paciente con insuficiencia hepática grave. Su hígado está prácticamente disfuncional, incluyendo una grave alteración de la capacidad de producir coágulos sanguíneos y detener hemorragias».

El Dr. Korach añadió que la necesidad de una cirugía cardíaca se descubrió en una evaluación de rutina realizada antes del trasplante de hígado. La decisión de realizar una cirugía combinada se tomó en una discusión multidisciplinaria que incluyó a cirujanos de trasplantes, cirujanos cardíacos, cardiólogos, anestesiólogos y especialistas en medicina hepática.

Antes de la cirugía, todos los equipos se prepararon meticulosamente, incluyendo una lista de «eventos y equipos no rutinarios» distribuida entre los cirujanos hace unos seis meses.

La principal tensión antes de las cirugías residía en la incertidumbre, ya que se trata de una cirugía combinada, que se ha realizado en muy pocos casos en todo el mundo.

El drama médico no terminó ahí: el equipo de cirujanos de Hadassah, que realizó la extracción de hígado en Rambam, se dirigió rápidamente al Hospital Assuta en Ashdod, donde realizó otra extracción de hígado a otro paciente que esperaba un trasplante vital.

De hecho, a las 8:00 a. m., se realizó el segundo trasplante de hígado en Hadassah, en el cuerpo de un residente de 50 años del norte. El Dr. Ashraf Amam, Director del Servicio de Trasplante de Hígado del hospital, declaró: «El proceso fue muy complejo, pero valió la pena todo el esfuerzo para salvar vidas y revitalizar a los pacientes».

Más tarde ese mismo día, el equipo también realizó dos trasplantes de riñón: uno a una mujer de 55 años que llevaba años lidiando con enfermedades crónicas complejas y el otro a un hombre de 83 años. Todos los trasplantes se realizaron en un total de 24 horas, lo que requirió un esfuerzo máximo y una sincronización precisa entre todas las partes en Hadassah, los demás hospitales y en las carreteras del país. Las cirugías se completaron con éxito y todos los pacientes se están recuperando satisfactoriamente.

El Dr. Abed Khalaileh concluye: «Esta fue una operación médica sin precedentes, que requirió una coordinación perfecta entre decenas de profesionales: médicos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos, personal de logística y el Centro Nacional de Trasplantes. Cuatro personas se salvaron gracias a un trabajo profesional, dedicado y preciso, realizado las 24 horas del día sin parar ni un instante. Estoy orgulloso de nuestros equipos y agradezco a todos los que participaron».