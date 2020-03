Secretario de Comunicación de FACCMA: “El COVID-19 generó un gran cambio de agenda y potenció mucho el uso de todas nuestras redes”

Itongadol.- Itongadol dialogó con Matias Dajcz, nuevo Secretario del Departamento de Comunicación de FACCMA, desde fines de 2019. Además de contar cómo se prepara el área para un lindo desafío en este difícil año que nos espera, se refirió al proyecto de trabajo con el Interior, como se mencionó la semana anterior en diálogo con Julio Gutkin, Vicepresidente de FACCMA por el Interior.

-¿Con qué escenario te encontraste y cómo te imaginás el 2020 con todo esto que estamos viviendo?

-Si bien empecé a trabajar en la secretaría a principios de año con muchas ganas, energías e ideas nuevas para aportar, al poco tiempo de asumir se dio un escenario completamente diferente al esperado. La declaración de la pandemia por el COVID-19, nos obligó al igual que a todo el mundo a un aislamiento social forzoso. Esto generó un gran cambio de agenda y a su vez potenció mucho el uso de todas nuestras redes sociales (web, Twitter, Facebook e Instagram) ya que hace 15 días no se práctica una sola actividad de la Federación y estamos todos en casa pendientes de lo que sucede en ellas. Esto nos permite estar comunicados con nuestros afiliados y generar contenidos para acompañarlos en estos momentos. Ya hemos lanzado algunas campañas con muy buenas repercusiones.

-Sabemos que FACCMA tiene la intención de intensificar los vínculos con las comunidades del Interior, ¿Cuál sería la idea?

Tenemos varias iniciativas dentro de nuestros planes para acortar las distancias con las comunidades del interior. Algunas de las cuales ya comenzamos a trabajar con los distintos referentes a cargo. Uno de los principales objetivos de la secretaría es poder conocer mejor a toda nuestra comunidad. Para ello estamos lanzando una campaña donde podremos conocer más en profundidad cada eslabón de nuestra gran comunidad judía Argentina. La idea también es la de promocionar en nuestras redes todas las actividades que tengan en sus agendas.

-¿Cuál sería el objetivo a mediano y largo plazo con el Interior del País?

-Como ya he mencionado lo principal es estar conectados de manera fluida con el interior y conocer sus necesidades e inquietudes, como así también todo lo que tienen para ofrecernos.

Trabajar en pensar y realizar actividades en conjunto como así también en una agenda unificada tanto de lo que sucede en AMBA como en el interior.

-¿Cuáles son las mayores problemáticas que encontrás con respecto al interior?

-El mayor problema es el no poder encontrarnos una mayor cantidad de veces en el año por las grandes distancias que nos separan y debido a la actual situación económica muchas veces esto se dificulta. Estoy convencido que hoy eso se puede lograr ya que hubo un cambio de paradigma gracias al COVID-19. En las últimas 2 semanas me he conectado a través de video llamadas permitiéndome conocer y conversar con algunos de los referentes, presentarnos y empezar a trabajar en pos de objetivos en común. Espero tener la posibilidad de viajar, conocer y reunirme con ellos y así vivenciar en primera persona la vida comunitaria que allí sucede.

-En el área en general, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva gestión?

Darle continuidad a lo que se vino haciendo en los últimos años y aportar mi granito de arena para seguir sumando con el objetivo primordial que trabajamos en la federación de evitar la asimilación y el de promover la continuidad judía. Creo que el área de comunicaciones hoy en día tiene una mayor relevancia ya que permite compartir, difundir y potenciar todo lo que sucede dentro y fuera de la Federación. ¡Hoy más que nunca Jazak Veematz!