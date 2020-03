FACCMA. “Los Panamericanos 2023 son un gran desafío, el mundo nos va a estar mirando”

Itón Gadol.- La comunidad judía argentina está liderada, a nivel institucional, por diversas entidades, y cada una de ellas ocupa un lugar central e indispensable para el día a día comunitario. La faceta cultural y deportiva, sin lugar a dudas, lleva la firma de FACCMA, y de sus dirigentes, que desde hace años velan por la continuidad y el bienestar de nuestro pueblo en el país. Uno de ellos es Nestor Cynowicz, vicepresidente segundo de la institución, y un hombre de trayectoria en la vida política de la Federación, principalmente en relación al deporte. En diálogo con Itón Gadol, el dirigente repasa los hitos principales de la institución, mira hacia atrás, se enorgullece de los logros y plantea los desafíos de cara al futuro.

A continuación, los detalles del diálogo que Cynowicz mantuvo con Itón Gadol.

IG- ¿Cuáles son los pilares fundamentales que hacen de FACCMA una organización central dentro de la comunidad?

NC- Tenemos dos pilares fundamentales en la Federación: la deportiva y la cultural. En ambas estamos creciendo de manera permanente, con nuestros torneos de fútbol, de futsal, de tenis, entre otros. Además, tenemos las Macabeadas nacionales o internacionales, encuentros deportivos para chicos y las Macabeadas de la mujer, que este año se realizará junto al Festival Dalia. Por otro lado, tenemos nuestros programas educativos , con 200 chicos en el Curso de Madrijim, que cierran su programa con el plan Bekeff, nuestra frutilla, ademas de los Seminarios de Madrijim, encuentros en nuestras instituciones y mucho más.

IG- ¿Considerás los mismos hoy que en la época de su fundación?

NC- Los tiempos han cambiado. En la época en la que yo era chico, FACCMA, o FAM, como se llamaba en ese momento, era muy pequeña. No habia tantos torneos ni tantas categorías. Hemos crecido notablemente en todos los niveles. Hoy tenemos torneos en todos los deportes, año tras año crecemos con nuestro Curso de Líderes, con la cantidad de madrijim que viajan a Bekeff, y ni hablar de las Macabeadas. Argentina por historia es líder en la cantidad de deportistas que viajan y eso nos posicionó de manera relevante en la Confederación Latinoamericana y en Macabi Mundial.

IG- Sos una persona bastante relacionada al deporte a nivel personal. ¿Qué lugar ocupan hoy las actividades deportivas en la agenda de FACCMA? ¿Crees que ha perdido terreno en comparación a otras épocas?

NC- Las actividades deportivas son el pilar de nuestra federación, pero voy a contar una anécdota. Cuando empecé a trabajar en la federación, allá por fines del 2007, lo único que me importaba era el deporte: las Macabeadas, los torneos de fútbol (de hecho empecé en la mesa de fútbol), y los dirigentes de experiencia me decían todo el tiempo que FACCMA no era solo el fútbol o el tenis. Con el tiempo entendí que somos una federación deportiva y cultural, que es tan importante que viaje un chico a Israel por una Macabeada, como que viaje un madrij, y que nuestra visión y misión es darle judaismo a quien no lo tiene. El objetivo es darles esa posibilidad, ya sea a través de FACCMA o de las instituciones que representamos. En los últimos años, la coyuntura del país no ayudó mucho, y hay chicos se quedaron sin la posibilidad de ser parte de nuestra red, ya sea en el “shule” o en alguna institución socio-deportiva. A eso tenemos que apuntar, tenemos que recuperar a la gente que no tiene la posibilidad de pertenecer.

IG- Si tuvieras que nombrar solo algunas. ¿Cuáles crees que son hoy por hoy las actividades más importantes que realiza FACCMA hacia la comunidad?

NC- Aunque hay un sinfin de actividades, las más importantes son las Macabeadas y Bekeff. Tuve la suerte de participar en muchas como deportista y como “askan”, y pude ver a un chico pisar Israel por primera vez. Es algo increible, tenés esa sensación íntima de haber cumplido y eso no tiene precio. Dejame destacar otros eventos nacionales, que tiene que ver con la convocatoria a nuestras instituciones del interior, muchas veces olvidadas. Nuestro deber es darles la posibilidad de que esten presentes en todos nuestros eventos.

IG- ¿Qué desafíos proyectas de cara al futuro de la institución y de la comunidad?

NC- Tenemos muchísimos desafios a futuro, todos muy importantes, pero hay uno que se destaca por sobre los demás y son los Panamericanos 2023. Será un evento único, increible, y probablemente irrepetible. Tenemos todos una gran responsabilidad, el mundo nos va a estar mirando y debemos estar a la altura. Se está armando un gran equipo para empezar a trabajar en el proyecto. Para eso vamos a necesitar de toda la comunidad judía, de todos los que tengan ganas de ser parte de la historia, sean chicos, adolecentes, padres, abuelos, e incluso los templos, los “shules” y obviamente nuestras instituciones socio-deportivas, todos unidos con un solo propósito: la continuidad judía.