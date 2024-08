FACCMA también dijo presente en Houston

La delegación argentina finalizó su participación por segundo año consecutivo en los JCC Macabi Games, que en esta oportunidad se realizaron en la ciudad de Houston organizados por Houston Maccabi. FACCMA presentó 4 equipos de fútbol: dos sub 14 masculinos, un sub 14 femenino y uno sub 16 masculino.

La delegación fue encabezada por la secretaria general Verónica Silberberglait Daniel Mayantz y Matías Moutos.

Muchas de las chicas y los chicos tuvieron su primera experiencia macabea fuera del país, en unos juegos que tienen la particularidad de que el hospedaje es en casas de familias judías que reciben a los deportistas e intercambian cultura, valores e incluso el idioma convirtiendo está experiencia en inolvidable.

En cuanto a lo deportivo el saldo también fue positivo para nuestra delegación.

Los dos equipos sub 14 masculino obtuvieron la medalla de oro y de plata respectivamente. Argentina Kajol comandada por Alexis Dueñaz se enfrentó en la final a Argentina Lavan liderada por Matias Gutemberg. Era un partido atípico ya que los chicos son todos amigos entre sí y les tocaba disputar una final enfrentándose.

Los valores macabeos se vieron apenas terminó el partido, cuando Argentina Kajol antes de festejar la medalla de oro fue a saludar y abrazar a sus hermanos de Lavan que habían perdido el partido.

En el sub 14 femenino. Vicky Ruzal armó un equipo de gladiadoras que lucharon cada partido ante rivales muy fuertes de distintas partes de Estados Unidos. Las chicas estuvieron a la altura, lograron empatar un partido e incluso jugaron por medalla el último día.

En caso de la sub 16 dirigida por el profesor Demian Kirnsky tuvieron un torneo extraordinario contra rivales de mucho nivel. Se terminaron quedando con la medalla de bronce tras superar a Israel por 3-0 en un partido muy emotivo, con muchos abrazos y hermandad.

Al igual que en los juegos juveniles europeos en Londres, todos los partidos se pudieron disfrutar en vivo a través de las redes de FACCMA, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Haciendo un esfuerzo para que cada padre. cada amigo, cada familiar pueda vivir a la distancia un poco de lo que vivieron los deportistas en Houston.