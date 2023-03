FACCMA: En Buenos Aires se pusieron en marcha los Juegos Macabeos Panamericanos

Itongadol.- FACCMA realizó anoche un cocktail de bienvenida al Congreso de Jefes de Delegación de los XV Juegos Macabeos Panamericanos Buenos Aires 2023, que se llevarán a cabo del 27 de diciembre al 5 de enero próximo.

En el evento realizado ayer en el hotel Marriot estuvieron presentes el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el Presidente de Unión Maccabi Mundial y del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins; el presidente de la Confederación Latinoamericana Macabi, Benjamín Speckman; el presidente del KKL en Argentina, Danny Lew; la representante para el cono sur de la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial, Gaby Glazman; el presidente de la AMIA, Amos Linetzky; el secretario general de la DAIA, Alejandro Suchowiki; y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia. Además, se compartió una carta enviada por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Uno de los discursos más destacados fue el del embajador Eyal Sela, que afirmó: “No hay que mezclar el deporte y la política. Lo digo porque en estos días lamentablemente Indonesia cometió un error. Cuando le dieron el honor de ser el país donde se va a jugar el mundial sub-20, decidió que si jugaba Israel, no iba a jugar en el mismo grupo. Y no hay que mezclar. Deporte es deporte y política es política. Tenemos suficientes lugares para debatir y hablar de la paz que todos tanto queremos en Medio Oriente. Entonces cuando se tomó la decisión de que el mundial sub-20 no se juegue en Indonesia, surgieron tres candidatos, uno de ellos es Argentina. Israel está a favor de que Argentina sea el anfitrión del mundial sub-20. Ojalá sea aquí”.

Además, el embajador resaltó que “los juegos macabeos van a mostrar que el deporte es un valor, el deporte une a la gente”. “Les deseo todo el éxito. Estaré con ustedes”, expresó.

Dirigiéndose a los invitados, Waldo Wolff envió los saludos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri. “A quienes no conocen la ciudad, decirles que somos una ciudad abierta, cosmopolita, inclusiva y este tipo de eventos nos enorgullecen, los apoyamos. Le dan forma a lo que es la idea de nuestro país. Y habiendo estado del otro lado, puedo decirles que sé que están en buenas manos, sé cómo se trabaja en la Federación, confío plenamente en las autoridades de la Federación”, expresó Wolff.

“Es muy lindo verlos trabajando de nuevo en un proyecto que contiene nuestros valores para sostener nuestra identidad, que también es pilar de esta sociedad. Esta semana vamos a ingresar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar este evento de interés para la ciudad”, agregó.

Los XV Juegos Macabeos Panamericanos Buenos Aires 2023 contarán con la presencia de casi 5 mil atletas para desarrollar 30 disciplinas deportivas junto a más de 1500 acompañantes de 20 países del continente americano, con invitados de Europa, África y Oceanía.

Por su parte, Mario Moccia destacó que “para el Comité Olímpico Argentino es un placer apoyar esta iniciativa”.

“Hemos tenido varias reuniones con las autoridades, con el equipo de trabajo, muy entusiasmados con llevar adelante estos juegos. Hemos colaborado dentro de nuestras posibilidades con lo que nos han solicitado y hemos tenido la oportunidad de interactuar para ver el proyecto que quieren desarrollar, que desde nuestro punto de vista es de excelencia”, destacó el presidente del Comité Olímpico Argentino.

Luego dio un breve discurso Jack Terpins, en el que se manifestó “muy satisfecho de estar aquí, por lo que está pasando hoy aquí”, y entre risas contó que aceptó “participar del evento con una sola condición: no hablar no sobre fútbol”. También destacó su alegría por encontrar a un amigo como David Fleischer y expresó sus agradecimientos a todos.

Más tarde tomó la palabra Esteban Bluvol, presidente de FACCMA, que subrayó: “Recibir a 3500 personas del exterior es muy difícil y armar la delación argentina de 1400 es mucho más difícil. Tenemos la única liga judía del mundo que todos los fines de semana juega cien partidos de tenis, fútbol, futsal, paddle. Eso nos genera mucho trabajo. FACCMA hoy es deporte y cultura. Creemos que tiene un lugar preponderante en la comunidad judía argentina, con todas las entidades centrales, para seguir aportando desde el deporte educación judía y para ir siempre juntos, unidos, sin grietas y sin cosas que en el pasado nos hicieron mal”.

Finalmente se dirigió a los presentes Ariel Isaak, presidente de los Juegos, que reflexionó que “se tratan de algo tan simple como juntarnos todos, volver a vernos, darnos un abrazo, sonreír, conversar sobre los recuerdos, ilusionarnos por las experiencias que van a venir y continuar pensando en cómo podemos seguir fortaleciendo la identidad judía a través del deporte, la cultura y la educación”.

En el evento de anoche también estuvieron presentes autoridades de las instituciones y líderes religiosos de la comunidad judía, representantes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, autoridades de las fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, jefes de Delegaciones, presidentes de las entidades socio-deportivas afiliadas y adheridas a FACCMA y autoridades de la Federación y del comité Organizador de los Juegos.