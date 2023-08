FACCMA | El norte del país tuvo su encuentro macabeo

Itongadol.- El fin de semana del 4 al 6 de agosto se realizaron en Resistencia, Chaco las Macabeadas regionales organizadas por Hebraica Resistencia (Comunidad Judía de Resistencia Chaco), Hebraica Corrientes, y Macabi de Posadas, Scholem Aleijem Corrientes.

La misma se realizó con el esfuerzo y el trabajo grupal, en donde el deporte fue el convocante para el desarrollo de actividades sociales.

Se reunieron tanto, padres como chicos de distintas edades como así también jóvenes para compartir un fin de semana en comunidad, lo que generó que al evento se acercaran familias que generalmente están alejadas de las instituciones.

Se realizaron actividades tanto sociales como culturales o deportivas con la colaboración de tantas personas que de manera desinteresada colaboraron con la organización de las mismas.

Desde el armado del buffet, el salón comedor, la producción y venta de alimentos.

La organización recayó en miembros de la comunidad muy proactivos, con un esfuerzo increíble y con un gran sentido de pertenencia. Es un ejemplo de trabajo voluntario y solidario.

El clima fue netamente familiar, se produjeron reencuentros de amigos que hace tiempo no se veían y el mate fue un símbolo distintivo de los encuentros y las charlas.Fue un evento en el que participaron chicos y chicas desde los 5 hasta los 50 años, todo en un ambiente informal y recreativo, no hubo jugador que no haya tenido minutos en cancha, los propios padres oficiaron de técnicos y árbitros profesionales dirigieron los encuentros; no faltó el torneo de truco para adultos y la organización de rikudim.

Un hecho para destacar fue la presencia del rabino de la comunidad que hizo las ceremonias religiosas del sábado en el club, mientras se desarrollaban simultáneamente distintas actividades sociales y deportivas.

Por la tarde también se realizó la Havdalá con el acompañamiento de la guitarra del Rabino, generando un hermoso ambiente Macabeo.

Ya el último día y con el desarrollo de las actividades deportivas, la organización ofreció un gran almuerzo comunitario y la entrega de premios.

En el marco del evento, también hubo tiempo y lugar para la reunión dirigencial, la cual estuvo integrada por Fernando Blugerman de Sholem Aleijem Corrientes, Gabriel Chagas de Macabi Misiones Posadas al igual que Támara Magram, Nicolas Pruczanski, Alberto Lindheimer, Jorge Epelbaum, Bruno Bladilo y Jezabel Esperanza todos de Misiones Posadas. Además también dijeron presente Carlos Cherkez de Sholem Aleijem de Corrientes, Matias Schulman. y Uri Jaraz de Comunidad Judia de Resistencia Chaco y Martin Finkelstein junto a Mauricio Saul representando a FACCMA siendo Vicepresidente tercero y Secretario por el interior respectivamente.

La reunión se desarrolló en un clima de camaradería, se plantearon algunos de los grandes problemas que están padeciendo las comunidades del Interior de país y se determinó la necesidad de generar la sinergia necesaria para aunar los esfuerzos de todas las Instituciones del área del NEA y la participación y colaboración de FACCMA. Se planteó el compromiso de desarrollar una agenda conjunta para el año 2023/2024.

A su vez se hizo la presentación formal del próximo encuentro Macabeo en Posadas los días 27, 28 y 29 de octubre, en donde a su vez se festejarán los 100 años de la Institución.