FACCMA: “Bekeff es el corolario ideal para un periodo de aprendizaje tan importante como es el de ser Madrij”

Itongadol.- Mauricio Saul, secretario de Cultura y Educación de FACCMA, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre la Graduación de la Escuela de Madrijim y la Despedida de Bekeff que se llevó a cabo el 18 de diciembre en ORT.

-¿Cuántos jóvenes se graduaron este año en la Escuela de Madrijim?

-En la Escuela de Madrijim de FACCMA se han graduado 87 jóvenes pertenecientes a las siguientes instituciones: Bami, Britajim, Círculo, Barkojba, El Sosiego y Kadima. Por su parte, el caudal de janijim recientemente recibidos que viajan a Israel no tan solo pertenece a la Escuela de Madrijim de FACCMA, sino también a aquellos janijin de las escuelas de Madrijim de instituciones que participan del programa Bekeff (Hacoaj, Hebraica, CISSAB, Macabi, Macabi La Plata, Lamroth Hakol y Mi Refugio).

-¿Cuál es la importancia de este programa para la comunidad judía?

-Bekeff es el corolario ideal para un periodo de aprendizaje tan importante como es el de ser Madrij. Es acercarse a la historia, las vivencias y a las tradiciones del pueblo judío en forma práctica y directa, tomando contacto con Madrijim de todas las instituciones, situación que enriquece de forma incalculable al proyecto para compartir e intercambiar experiencias, conocimientos y generar nuevas amistades.

A su vez es una forma de complementar y afianzar los estudios realizados durante dos años en la Institución ya que es un excelente programa educativo con experiencias únicas. Es parte integral de los objetivos de la Federación y sus instituciones, formar nuevos líderes para la Comunidad, que serán los que continuarán con el legado de transmitir y preservar los valores de la tradición judía pensando en el futuro cercano como una comunidad judía Argentina más unida, más participativa y más solidaria.

-¿La salida laboral es inmediata?

Los Madrijim salen capacitados para comenzar a trabajar de forma inmediata.

La posibilidad de hacerlo dependerá de la capacidad de absorción laboral de cada una de las Instituciones, De todas maneras ya estamos trabajando desde la Secretaría en nuevos proyectos de capacitación para ir generando nuevas propuestas con salida laboral para nuestros Madrijim.

-¿Los chicos que se graduaron este año son los mismos que despidieron para Bekeff el miércoles?

-Así es, todos los graduados de este año de todas las Instituciones son todos flamantes Madrijim que despedimos en forma conjunta el día miércoles. Lo que hace un total de casi 400 graduados, un record en cantidad de janijim que viajan en forma conjunta con el programa Bekeff.

-¿Cómo incide el viaje a Israel en su formación como Madrijim?

-Seguramente hay muchas opiniones para debatir acerca de esta pregunta, pero entiendo que Israel es el faro, la guía en donde nuestros chicos deben buscar el camino para encontrar las respuestas a sus inquietudes sobre identidad judía. Israel no es tan solo la historia pasada de nuestro pueblo sino también su presente y su futuro en desarrollo junto a las costumbres y tradiciones milenarias que hacen que puedan encontrar allí un lugar seguro y confiable en donde sentirse contenidos.

Previo al viaje organizamos un certamen de preguntas y respuestas sobre Israel denominado Jidon KH – Bekeff. El Jidón tiene como objetivo primordial la capacitación de nuestros futuros Madrijim en todo lo concerniente a Medinat Israel previo a la realización del viaje. Es una forma de acercarse a través del conocimiento a la historia, la geografía, las vivencias y a las tradiciones del pueblo judío y consideramos que de esta manera los chicos tendrán un viaje mucho más productivo al saber dónde estarán viajando y con que se encontrarán en Israel.

La idea es seguir generando en las nuevas camadas de Madrijim la concientización que Bekeff es el broche de oro a dos años intensos de preparación y aprendizaje

Entendemos que el viaje a Israel es un complemento indispensable del programa de estudios para perfeccionarse y adquirir conocimientos en base a la práctica.

Es maravilloso pensar a los chicos de distintas Instituciones caminando juntos hacia Metzadá, o cantando abrazados alrededor de un fogón en medio del desierto o bien bailando todos juntos en alguna playa de Tel Aviv o estremeciéndose rezando el Shema frente al Kotel aún arropados cada uno en su propia bandera Institucional, pero teniendo a Israel como contenedor de este sentir Comunitario.

-¿Qué lugares recorrerán en Israel?

Recorremos prácticamente todo el país, desde Ramat ha Golán en el norte, pasando por Tiberias, Rosh Hanikra, Tzfat y Haifa. La zona central del país, recorriendo Tel Aviv, Yafo, la capital Ierushalaim y luego la zona sur, desde Sderot, el Neguev, pasando por Metzadá, el Mar Muerto, hasta llegar a Eilat. Un programa súper intenso y por demás significativo, ya que como expresé, lo principal no es el turismo, sino como trabajamos distintos valores, temáticas y herramientas a partir de la visita a cada lugar y el encuentro con cada persona.

-¿Qué conclusión hace sobre el trabajo realizado este año?

-A modo de reflexión, como todos los años nos encontramos con la ansiedad y las expectativas lógicas de estar por cumplir un nuevo objetivo que es el de que nuestros Madrijim culminen sus estudios en Israel.

Ha sido un año muy intenso, con serios problemas económicos y que, gracias a un gran trabajo entre las Instituciones, La mesa de Cultura, FACCMA y la colaboración profesional de Tzedaka fuimos superando los obstáculos para que ningún chico que pudiera tener dificultades económicas se quede fuera del viaje de Bekeff.

Cada año vamos consolidando y perfeccionando la calidad del viaje lo cual nos da la tranquilidad de saber que vamos por el camino correcto y a su vez como todos los años ya estamos diseñando el próximo viaje (2020/2021) con la suficiente antelación para disponer del tiempo necesario para enriquecer las propuestas y mejorar la calidad del mismo y sus costos.

Fundamentalmente destaco el trabajo mancomunado que realizan FACCMA y sus afiliadas junto a Macabi Mundial. El respaldo, la logística y el apoyo brindado por Macabi Mundial refuerza la excelencia del proyecto.

La Secretaría de Cultura es dinámica, estamos en la permanente búsqueda de nuevas propuestas tratando de subir cada año un poco más la vara, de buscar nuevos desafíos, de generar mejores propuestas. Trabajamos en forma mancomunada con el Director del área Ariel Krengel y el Pro Secretario Javier Faiwusiewiez y la Secretaria General Carolina Freidkes aportando cada uno desde su rol tanto profesional como voluntario la experiencia necesaria para alcanzar los objetivos deseados. Contamos a su vez con el apoyo incondicional de la presidenta de La Federación Mónica Sucari y de la Comisión Directiva que nos dan la libertad para desarrollar nuestros emprendimientos.

-¿Cómo describiría al proyecto Bekeff?

-El proyecto Bekeff es único e irrepetible. Si bien existen muchos viajes cuyo destino es Israel, son propuestas diferentes en todo sentido de la palabra. Este es el único proyecto en donde viajan más de 400 Madrijim de todas las Instituciones sin importar la idiosincrasia de cada una de ellas.

Nuestros chicos se preparan con un sentido muy amplio de la solidaridad, del compromiso comunitario, entienden la importancia y el valor que tiene la unión del pueblo judío, del respeto y la consideración por el otro a pesar de las diferencias. De no ser así y de no existir esta cohesión y si cada Institución no pensara solidariamente en el futuro de las nuevas generaciones el destino de la comunidad judía en la Argentina podría verse afectado.

Por eso es que desde La Federación y desde la Mesa de Cultura apostamos a Bekeff por lo que es su historia, por su presente y por lo que seguirá siendo en el futuro; el mejor proyecto Comunitario.