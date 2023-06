La DAIA participó en la reunión anual de directores de la Claims Conference en Nueva York

La DAIA participó en la reunión anual en Nueva York de la Claims Conference, organización que representa a los judíos del mundo en la negociación de compensación para los sobrevivientes de la persecución nazi y sus herederos.

En representación de la entidad, su presidente, Jorge Knoblovits, y el director ejecutivo, Víctor Garelik, asistieron a la presentación de los diferentes programas con los que cuenta la Claims Conference, para la restitución a las víctimas de la Shoá, y la ayuda social que prestan a los sobrevivientes más necesitados en más de 40 países.

A su vez, se abordaron aspectos relativos al modo de canalizar diversos programas educativos sobre la temática de la Shoá y acerca de cómo preservar la documentación histórica existente.

“Desde la DAIA, como parte de la Claims Conference, consideramos imprescindible ser parte la reunión de directores de la organización que administra y reclama el dinero para los sobrevivientes de la Shoá, ya que más allá de cumplir con la misión de la entidad se acordó continuar trabajando sobre la memoria para que lo que ha sucedido sea perpetuado y nunca más vuelva a suceder”, aseguró Knoblovits.

Por su parte, Garelik afirmó que “en la DAIA tenemos el orgullo de pertenecer a la Claims Conference, junto a instituciones judías de otros 24 países del mundo. Seguiremos año a año trabajando junto a la organización es la educación y la memoria, pilares de nuestra misión”.

La DAIA es la única entidad latinoamericana que forma parte, junto a instituciones de otros 24 países, de la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, una organización sin fines de lucro con oficinas en Nueva York, Israel y Alemania, que asegura una compensación material para los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo.

Los directores de la Claims Conference que participaron junto a la DAIA de la reunión anual fueron Abraham Biderman y Pinkas Kornfeld (Agudath Israel World Organization), Marc Eisenberg y Dvorah Serrao (Alliance Israelite Universelle), Elaine Culbertson y Gloria Golan (American Gathering of Jewish y Holocaust Survivors and Their Descendants), Rabbi Andrew Baker y Matthew Bronfman (American Jewish Committee), Alan Pines y Jack Rosen (American Jewish Congress), Etta Zimmerman y Ariel Zwang (American Jewish Joint Distribution Committee), Herbert Block y Rev. Salomon Vaz Dias (American Zionist Movement), Michael Hilsenrath y Michael Newman (Anglo-Jewish Association), Jonathan Livny y Raymond VJ Schrag (Association of Israelis of Central European Origin), Daniel S. Mariaschin y Seth Riklin (B’nai Brith International), Marie van der Zyl (Board of Deputies of British Jews), Mark Dainow y Abraham Lehrer (Central Council of Jews from Germany), Glenys Lindenberg y Aviva Ptack (Centre for Israel and Jewish Affairs, Canada), Colette Avital y Abraham Rosental (Center Organizations of Holocaust Survivors in Israel); y Roger Cukierman y Jean-Francois Guthmann (Conseil Representatif des Institutions Juives de Francia), entre otros.