La DAIA cuestionó un artículo que relaciona los dichos de Acuña con un líder nazi

La nota de Página 12 publicada hoy relaciona las críticas hacia los docentes de Soledad Acuña con su formación en un colegio dirigido por el ex oficial de la SS Erich Priebke. La DAIA destacó que “está mal torcer interpretaciones. Está mal forzar argumentos”.

Itongadol/AJN.- La DAIA cuestionó hoy un artículo publicado por Página 12 acerca de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, porque “vinculando sus expresiones, afortunadas o desafortunadas, sobre los docentes, se pretende asociar su discurso con su escolaridad en el Colegio alemán de Bariloche, regenteado por una asociación cultural a la que pertenecía (el ex oficial de la SS Erich) Priebke”.

“Cuando leemos el título, la noticia impacta de una manera, pero al leer la nota, todo se encuentra forzado. Está mal torcer interpretaciones. Está mal forzar argumentos”, destacó la DAIA en su cuenta oficial de Twitter.

“Está mal porque si se necesitan esos esfuerzos para fundar posiciones nos vaciamos de fundamentos. Comparar y equiparar no es lo mismo. Lo manifestado por la ministra puede no gustar, o para otros puede ser ajustado, pero no equiparemos ni forcemos estos duelos salvajes entre algunos utilizando lo ‘nazi’ para todo”, concluyó la institución judía.

El artículo publicado hoy recuerda que “la ministra de educación de CABA, Soledad Acuña, nació en Bariloche en 1975. Cursó en el colegio alemán Primo Capraro su educación primaria y secundaria y egresó en 1992. Las fotos muestran que, como en todas las promociones del colegio de esos años, en ese acto quien oficia de autoridad es el ex oficial de la SS Erich Priebke, por entonces al frente de la Asociación Cultural germano-argentina que regentea el colegio. Eso fue así hasta 1993, porque en 1995 fue extraditado para ser juzgado en Italia por la masacre de las Fosas Ardeatinas de Roma, ocurrida bajo su mando en 1944”.

“Si bien es imposible establecer una línea directa entre los despectivos dichos con que Acuña señaló la actual formación de los docentes en CABA, también es difícil evitar esa asociación”, añade la nota.

La ministra de Educación porteña recibió fuertes críticas luego de que se viralizara un video en el que afirma que los docentes son “personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera”.