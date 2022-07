Se llevó a cabo en Buenos Aires el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo

Itongadol.- Con la participación de más de 200 especialistas en la temática y representantes de 20 países, el 17 y 18 de julio se realizó en Buenos Aires una nueva edición del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, el principal evento sobre antisemitismo y discursos de odio en la región.

Más de cuarenta legisladores, jueces y funcionarios estuvieron acompañados por 200 académicos, investigadores y representantes de las comunidades judías.

Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), dio la bienvenida y destacó la participación de tantos países y organizaciones comprometidas con la lucha contra el antisemitismo.

El Foro es una oportunidad única de encuentro entre distintos sectores en un campo donde el trabajo en equipo es fundamental. “Para que las estrategias de combate al antisemitismo sean efectivas a largo plazo, deben abarcar a todos los sectores de la sociedad. Y ahí radica uno de los valores centrales de este Foro: en el encuentro entre los diversos actores involucrados para trabajar juntos contra los discursos de odio”, remarcó Epelman.

Del primer panel participaron el rabino Marcelo Polakoff junto a Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem.

“Tenemos 220 millones de página de documentos en el Yad Vashem, el más grande del mundo sin comparación. ¿Para qué? En primer lugar, para el futuro. Lamentablemente e inevitablemente nos estamos acercando a la época en la que ya no va a haber testigos y sobrevivientes, y esa va a ser la gran oportunidad de los negacionistas. Para combatirlos, en el Yad Vashem tenemos que tener una base muy sólida de relatos. Nos dicen, por ejemplo, que nos apuremos a tomar testimonios filmados de los sobrevivientes que todavía viven, y por supuesto lo hacemos. Pero yo no me olvido en ningún momento que seis millones de judíos nunca tuvieron el privilegio de sentarse frente a una cámara y dar testimonio. Esos son los documentos. Pero en segundo lugar, tenemos la obligación de saber todo lo que sucedió”, destacó Dayan durante su intervención en el Foro.

El encuentro continuó con un segundo panel del que fueron parte la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, Déborah Lipstadt, comisionada especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, y Fernando Lottenberg, con un cargo similar en la OEA, entre otros.

“Si el antisemitismo solo afectase judíos hubiese sido una buena razón para que el gobierno lo termine. Si hay un movimiento que está afectando a un grupo de la sociedad, el gobierno debe detenerlo, tiene la obligación. Pero el antisemitismo es mucho más que eso. Por eso mi mensaje para los líderes latinoamericanos es que el antisemitismo es como los canarios en la mina de carbón (una expresión inglesa que refiere a persona o cosa que sirven de advertencia temprana de una crisis por venir), puede empezar por los judíos pero no termina con los judíos. Y existen grupos como Hezbollah buscando hacer daño. Si se espera sin hacer nada luego será muy tarde”, afirmó Lipstadt en diálogo con la Agencia AJN en el marco del Foro.

El evento es una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, en conjunto con la Latino Coalition for Israel, Combat Antisemitism Movement (CAM) y Hatzad Hasheni. Entre los oradores principales también se destacaron la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira; la Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, Cristina Pardo; y Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala.

Además, en el marco del Foro, los funcionarios, legisladores, magistrados y líderes latinoamericanos dijeron presente en el acto central por el 28 aniversario del atentado a la AMIA.

El sentido homenaje formó parte de la segunda jornada del encuentro, que culminó más tarde dentro del edificio de la AMIA con unas palabras de su presidente, Amos Linetzky, quien agradeció la presencia de tantos representantes y referentes regionales y el continuo apoyo de los países presentes en el reclamo de justicia. Luego, el evento cerró con un intercambio entre los participantes, que se comprometieron a continuar trabajando coordinadamente contra todas las formas de discriminación.