CJL: Cuarta conferencia sobre Terrorismo Internacional: «La vida no debe ser lo que los terroristas quieren que sea»

Itongadol.- En la cuarta y última conferencia del ciclo del Congreso Judío Latinoamericano, sobrevivientes de atentados terroristas, junto a familiares de víctimas y profesionales expusieron y ayudaron a entender el rol de la resiliencia en sus experiencias personales.

El moderador del encuentro, Marcelo Isaacson, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile destacó al inicio del encuentro que “La resiliencia es parte de la historia del pueblo judío. Agradecemos las cosas buenas que podemos sacar de experiencias. Hoy, por ejemplo en contexto de la pandemia del COVID, podemos decir que somos una sola comunidad de más de 500.000 judíos en Latinoamérica».

Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, uno de los rosarinos asesinados en el atentado terrorista de 2017 en Nueva York, agradeció al CJL por la oportunidad de participar por primera vez en un evento de este tipo. Luego leyó un texto que expresa parte de lo que ha vivido después del ataque: «Cómo decirle a un hijo que todo va a estar bien, si con tan corta edad ni sabían qué era un ataque terrorista. Pero hoy nos toca sentirlo en carne propia. Que fuerte es escuchar de sus bocas la palabra ISIS, ¿Comprenderán su significado?», se preguntó Evans durante su intervención. Luego agregó: «Somos protagonistas involuntarios de algo inimaginable. Para nosotros terrorismo, víctima, ataque, sobreviviente, eran relatos en TV(…) Vuelvo a preguntarme, ¿Cómo decirle a un hijo que todo va a estar bien? ¿Por que otros pueden apoderarse de nuestra ilusión y tranquilidad?» Luego de su intervención artística, Evans contó cómo fue y cómo es hablar de esto con sus hijos «Hablo claro con ellos, no les escondo las cosas. Por ejemplo ahora hay una causa en la justicia de EEUU y les hablo de eso, también de lo que su papa quería para ellos, repaso historias, lo recuerdo con amor». Para el cierre de su espacio Ana Evans dejó un mensaje de esperanza que a la vez es un reclamo: «Que el amor venza al odio».

Leo Wolmer es PhD en Psicología y además de ser profesor del Centro Interdisciplinario de Herzliya, Israel, trabaja en la construcción de resiliencia y tratamiento con pacientes que sufrieron situaciones traumáticas. «Resiliencia no es capacidad de recuperarse”, para mí ese rebote luego de una situación traumática no debería ser volver hacia atrás, sino hacia adelante. Recuperarse pero también cambiar, desarrollarse, salir con una experiencia enriquecedora», enfatizó el profesional y académico.

Wolmer destacó la importancia de no romantizar o restarle gravedad a los hechos traumáticos «no siempre lo que no te mata te hace más fuerte (…) lo que no nos mata nos deja más vulnerables». El panelista ejemplificó con su trabajo junto a personas que deben enfrentar situaciones de guerra o terrorismo en forma periódica: “La vida nos pone en situaciones de levantar peso demasiado grande para algunos”.”En Israel, cuando hay personas que enfrentaron demasiadas situaciones de estrés, se les recomienda no trabajar en tareas de contraterrorismo”.

Ana Díaz Delgado es responsable del Área Internacional de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (España), su hermano fue asesinado por la organización terrorista ETA. Contó sobre la labor de la asociación, que hoy aglutina 4800 asociaciones y considera víctimas de terrorismo a «heridos, cónyugues, hijos y, si eran solteros, padres y hermanos». Díaz Delgado contó que en España se consiguió que el Estado se encargue de la ayuda integral a familias que sufren atentados. En la Unión Europea se replicó hace dos años esta ley, denominada Ley de Víctimas del Terrorismo. Para Ana Díaz Delgado «El terrorismo es injustificable por mas que algunos quieran justificarlo. La vida muchas veces es injustificable, pero no por eso debe ser lo que los terroristas quieran que sea”.

La última oradora fue Anita Weinstein, sobreviviente del atentado a la AMIA, quién se encontraba en el edificio de la Calle Pasteur al momento del atentado de 1994. Para ella, un aspecto fundamental para la construcción de resiliencia fue el ejercicio integral de la memoria, para ella contar lo que le sucedió a todos los que se lo piden es fundamental porque «el odio no comienza cuando (el terrorista) maneja una van llena de explosivos, empieza porque se lo enseñaron. Weinstein, que en ese momento y hasta el día de hoy trabaja en la Asociación Mutual Israelita Argentina, destacó que «Mi ejercicio de reisiliencia es pararme ante un propósito: compilar el material para entender por qué 26 años después seguimos reclamando justicia». Weinstein brinda material que fue recaudando durante todos estos años para los jóvenes que se acercan a buscar información, pero destaca que también los testimonios de los sobrevivientes son fundamentales para entender lo qué pasó esa mañana.

Anita, que esa mañana entre los escombros se dijo «no me voy a dejar matar», hoy rescata que aprendió que «Hacer algo por el otro me hace bien y me compromete a seguir haciéndolo»

Esta conferencia fue la cuarta y última del ciclo que organizó el Congreso Judío Latinoamericano a propósito de los 26 años del atentado a la AMIA. La presencia de Hezbollah en América Latina, Ciberterrorismo y Terrorismo y Justicia fueron los títulos de las anteriores. Se pueden revivir en el canal de youtube de la organización.