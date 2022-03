CJL: Construir convivencia ✡️✝️

Itongadol.- La construcción de diálogo y convivencia entre las diversas corrientes religiosas del mundo es uno de los desafíos de la modernidad. En este marco, esta semana comenzó la primera edición del programa «De Ieoshua a Jesús: relaciones judías y católicas», desarrollado de manera conjunta entre el CJL y la Universidad Católica Argentina.

En su primer encuentro, Mohammed Abu-Nimer -referente del KAICIID- disertó sobre Diálogo Interreligioso y Culturas.

«El curso es un ejemplo de cómo se vive, no sólo el diálogo sino el trabajo interreligioso en Latinoamérica. El mero hecho de que dos instituciones como el CJL y la UCA se unan en este proyecto es ya un ejemplo de las buenas prácticas que se pueden emular», afirmó al respecto Ioni Shalom, coordinador del programa.

Abu-Nimer es también profesor de la prestigiosa American University School of International Service in International Peace and Conflict Resolution.