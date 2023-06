Bnai Brith Internacional realizó la conversación “Con el lente en Latinoamérica” junto al embajador israelí en Panamá

Itongadol.- Bnai Brith Internacional invitó al embajador israelí en Panamá, Itai Bardov, a participar en el ciclo de charlas “Con el lente en Latinoamérica”.

La entrevista al embajador fue realizada por Adriana Camisar, asesora de B’nai B’rith Internacional para asuntos latinoamericanos, que estuvo acompañada por Eduardo Kohn, director de Bnai Brith para América Latina.

-¿Cómo fue su experiencia personal al viajar a Panamá como embajador? ¿Es este su primer cargo diplomático en la región? (E.K)

-Es mi primera misión diplomática en Latinoamérica. La única vez que había estado en la región anteriormente fue hace 23 años, en mi luna de miel, que estuve paseando durante meses por México y Guatemala. Así que sí, es la primera vez que presto servicios en Latinoamérica. La recepción que tuve en el país por parte de la comunidad judía y de la comunidad panameña en general fue increíble. La comunidad judía aquí es única y especial, una comunidad muy cálida, que cuenta con 15 mil judíos. Creo que fue amor a primera vista. Nos recibieron a mí y a mi familia de una gran manera, con mucha calidez, con muchas cenas de shabat, pero también trabajando juntos en muchos proyectos beneficiosos para Panamá e Israel. Trabajar en Panamá estos últimos años fue una experiencia maravillosa. Trabajar con la comunidad judía en particular y con la comunidad panameña en su conjunto fue una experiencia increíble, ya que nos recibieron de la mejor manera posible.

-No todo el mundo sabe que la comunidad judía de Panamá es una de las más grandes, sacando a Argentina que es las más grande y a cierta cantidad de Brasil y México. Siempre hablamos del sur de Sudamérica, pero ahora Panamá tiene una comunidad importante, mucho más grande que la de Chile y Uruguay por ejemplo. (E.K)

-La comunidad judía de Panamá es muy exitosa, le va muy bien. Panamá tiene una educación y escuelas excelentes para la comunidad judía. Es una comunidad influyente, exitosa, muy cálida y fuerte.

-¿Cómo se encuentran las relaciones bilaterales entre Israel y Panamá? (A.C)

-Siempre nos gusta decir ‘‘las relaciones son brillantes’’, pero la verdad está en la práctica. Y en este caso realmente las relaciones son muy buenas y explicaré por qué. En primer lugar, las relaciones se remontan al día en el que se creó el Estado de Israel e incluso antes. De hecho, acabamos de publicar en YouTube un documental que hicimos, que me gustaría invitar a la gente que lo vea, se llama ‘‘Un hombre, un país’’, sobre Don Eduardo Morgan Álvarez, que fue adjunto del embajador panameño de la ONU en 1947, antes de la creación del Estado de Israel. Él pidió ser, y fue, miembro del comité encargado de aplicar el plan de partición. Trabajó muy duro para asegurarse de que los judíos tuvieran su propio Estado, el Estado de Israel. Así que las relaciones se remontan incluso a esa época en la que Panamá votó a favor de la creación del Estado de Israel, y mantuvimos una excelente relación en todo este tiempo. Son 75 años de relaciones diplomáticas entre Panamá e Israel. El último año tuvimos una delegación de tres ministros, el de Relaciones Exteriores, el de Comercio y el de Agricultura, que viajaron a Israel en abril, y en muy poco tiempo se lograron muchísimas cosas. Firmamos acuerdos bilaterales, por ejemplo, uno de ellos aborda la asistencia que brindará Israel a Panamá en la construcción de un centro de excelencia en agricultura, donde compartiremos con los panameños nuestros conocimientos en tecnologías agrícolas y ayudaremos a Panamá a convertirse en una especie de centro tecnológico en agricultura, investigación y desarrollo. Además, ayudaremos a los agricultores de la región, tanto en Panamá como en los países vecinos. También organizamos un evento de ciber tecnología en el que firmamos un acuerdo para construir con la empresa israelí Basecamp, un parque tecnológico en la Ciudad de Panamá, Ciudad del Saber, donde vamos a ayudar a Panamá a convertirse en un centro tecnológico más fuerte y a mejorar sus capacidades tecnológicas. Los campos principales que podemos mencionar son por supuesto la tecnología, la agricultura y el agua, pero también la salud. Hay médicos panameños que tienen becas de uno o dos años en hospitales israelíes, donde realmente realizan las operaciones y tratamientos más avanzados. Además, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud de Panamá, para que estos médicos viajen a Israel. Yo mismo personalmente hablé con ellos, que reconocen lo maravillosa que fue la experiencia y que aprenden mucho para luego aplicarlo en Panamá

-¿Qué puede decir de la conferencia de cibertecnología que se realizó en Panamá el mes pasado?

-Sí, se llamó Cybertech Latam. Israel organiza conferencias sobre cibertecnología en todo el mundo, una en Asia, otra en Europa, en Israel por supuesto, hay una en Tel Aviv, una en Miami, y para Latinoamérica la hacemos en Panamá. Esta fue la quinta edición que realizamos en Panamá, pero después de un largo paréntesis. La última había sido virtual, durante la pandemia. Esta última edición fue la más grande y más exitosa que tuvimos aquí, vinieron alrededor de 1500 participantes de todo el mundo. Hubo empresas israelíes pero también alemanas, españolas, croatas, estadounidenses, mexicanas, brasileras y de las Guayanas, entre otros países, ya que unos 20 países enviaron expertos en cibertecnología para establecer contactos, para conocer lo que Israel puede ofrecer, pero también lo que pueden ofrecer otras empresas. Fue un evento excelente porque era diverso, tuvimos ponentes excelentes, por ejemplo uno de ellos fue Stanley Mota, copropietario de Copa Airlines y otras empresas. También dio una charla el jefe de los servicios de seguridad de Croacia. Hubo diferentes ministros presentes, el ministro de Relaciones Exteriores, el de Inversiones, el de Comercio, entre otros. Fue una conferencia de alto nivel, que tuvo muchísimos participantes y contó con una gran cobertura mediática. Logró crear muchas conexiones entre distintas empresas. Y como dije antes, durante la conferencia, firmamos un acuerdo con Basecamp para crear un parque tecnológico aquí en Panamá. Creo que fue un gran evento y es otro ejemplo de las buenas relaciones que tenemos con Panamá, porque junto con las autoridades panameñas y diferentes organizaciones, pudimos hacer un evento muy exitoso aquí en Panamá, aunque esté liderado por Israel.

-¿Cómo ve la situación del antisemitismo en Panamá? ¿Cree que Panamá finalmente adoptará la definición de antisemitismo de la IHRA?

-Absolutamente sí. Volviendo a la comunidad judía aquí, quien viene a Panamá verá que hay bastantes barrios judíos aquí. En Punta Pacífica, puedes ver judíos religiosos caminando sin ningún temor, ninguna preocupación. No estoy diciendo que el antisemitismo no está en Panamá o no existe en Panamá, pero debo decir que es muy raro ver cualquier tipo de antisemitismo. Tal vez en las redes sociales haya, pero Panamá es un país muy amigable con la comunidad judía y con los judíos. Muy amigable con Israel, por supuesto. Yo diría que Panamá es uno de los principales países que tienen la menor cantidad de antisemitismo y el gobierno de Panamá, no solo el pueblo, sino también el gobierno de Panamá está cooperando con nosotros en la lucha contra el antisemitismo. Estamos tratando de hacer programas en las escuelas junto al ministro de Educación aquí para promover las enseñanzas del Holocausto. Con respecto a la IHRA, esa es una gran pregunta. Estamos en discusiones muy avanzadas con el gobierno panameño, definitivamente apoyan la definición de la IHRA y espero que en las próximas cinco, seis semanas, ojalá veamos algo. Todavía estamos en discusiones al respecto, pero absolutamente creo que podemos ser muy optimistas acerca de que Panamá reconoce la definición de antisemitismo de la IHRA. Sé que en varios países todavía no vemos educación sobre el Holocausto en las escuelas, así que esto es muy importante. Recientemente se logró traer junto con la comunidad judía un vagón original que llevó a los judíos a Auschwitz. Lo trajeron aquí para que los estudiantes puedan venir y ver con sus propios ojos un vagón original donde los judíos estaban hacinados, sin casi nada de aire o sin posibilidad de sentarse. Es una gran herramienta también para mostrarles a los jóvenes lo que significó el Holocausto.

