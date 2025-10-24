Google invierte en Anchor Browser, una startup israelí de automatización con IA fundada por veteranos de la Unidad 8200

Itongadol.- En una nueva señal del paso acelerado de la inteligencia artificial (IA) de la fase experimental a la implementación práctica, la startup israelí Anchor Browser emergió del modo sigiloso con una ronda semilla de 6 millones de dólares, liderada por Blumberg Capital y Gradient Ventures, el fondo de inversión especializado en IA de Google.

En la financiación también participó Colin Evans, jefe de alianzas de capital de riesgo y startups en OpenAI, lo que refleja el creciente interés de las grandes tecnológicas por el desarrollo de herramientas que permitan a los sistemas de IA operar de manera autónoma en entornos reales.

Fundada en 2024, Anchor Browser desarrolla una plataforma de infraestructura que permite a los agentes de IA realizar operaciones en línea de forma autónoma —como completar formularios gubernamentales, ingresar datos o rastrear pedidos— en sistemas web públicos y privados. A diferencia de las soluciones tradicionales basadas en API o secuencias de comandos, la tecnología de Anchor permite a la IA interactuar directamente con los sitios web, aumentando la fiabilidad y escalabilidad de la automatización.

El software de la compañía aprende una tarea digital una sola vez, la convierte en un flujo de trabajo estructurado y puede ejecutarla simultáneamente en millones de navegadores con una mínima intervención humana. Según la empresa, este enfoque crea una capa de automatización más estable y segura para organizaciones que implementan IA a gran escala.

“El valor real de la IA agente depende de su capacidad para actuar en el mundo real, y en el entorno empresarial actual, eso significa actuar en la web”, explicó Idan Raman, cofundador y director ejecutivo de Anchor. “Gran parte de la web sigue siendo inaccesible para la IA porque no fue diseñada para máquinas. Nuestra misión es cerrar esa brecha, de manera confiable, segura y a gran escala.”

Raman fundó Anchor junto a Dor Dankner (CTO) y Guy Ben-Simhon (VP de I+D), todos exintegrantes de la Unidad 8200 —el cuerpo de inteligencia tecnológica de las Fuerzas de Defensa de Israel— con experiencia en empresas como SentinelOne, Noname Security y BlinkOps.

Pese a su corta trayectoria, la compañía ya cuenta con clientes de pago, entre ellos las startups Groq y Unify, que integraron la tecnología de Anchor en sus operaciones. La empresa emplea a nueve personas en Tel Aviv y planea expandir su centro de I+D en Israel, al tiempo que refuerza sus operaciones comerciales en Estados Unidos.

El lanzamiento de Anchor coincide con el anuncio de ChatGPT Atlas por parte de OpenAI, un nuevo navegador diseñado para integrar la IA generativa en las interacciones web. La coincidencia de ambos proyectos subraya la creciente competencia —y oportunidad— en el desarrollo de infraestructuras que conecten directamente los sistemas de IA con la web.