EE.UU. despliega drones de vigilancia sobre Gaza para monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás

Itongadol.- Estados Unidos está operando drones de vigilancia sobre la Franja de Gaza con el objetivo de monitorear el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego mediado por Washington entre Israel y Hamás, según confirmaron fuentes militares israelíes y estadounidenses al New York Times.

El operativo se realiza con el consentimiento de Israel y tiene como finalidad observar la actividad terrestre en la zona, señalaron un funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU. y dos representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien no se revelaron las rutas de vuelo de los drones, las fuentes indicaron que el monitoreo apoya al “Centro de Coordinación Civil-Militar” ubicado en el sur de Israel, donde operan cerca de 200 militares estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó el centro durante su gira por la región, en un momento clave para sostener la tregua y avanzar en la implementación del acuerdo de rehenes.

De acuerdo con el informe, el ejército estadounidense ya había desplegado drones MQ-9 Reaper en el espacio aéreo de Gaza en operaciones anteriores, especialmente para asistir a las fuerzas israelíes en la localización de rehenes.

Fuentes del gobierno de Donald Trump, citadas bajo anonimato por el New York Times, expresaron su preocupación de que el primer ministro Benjamin Netanyahu pudiera revertir el acuerdo de alto el fuego y rehenes.

El exembajador estadounidense en Israel, Daniel Shapiro, calificó la operación como “una forma muy intrusiva de monitoreo estadounidense en un frente donde Israel percibe una amenaza activa”. Según explicó: “Si existiera total transparencia y confianza entre Israel y Estados Unidos, esto no sería necesario. Pero Washington busca eliminar cualquier posibilidad de malentendido”.