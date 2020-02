ENTREVISTA. Urribarri irá a Israel con la mira puesta en la innovacion y el desarrollo comercial

Iton Gadol/AJN.- El nuevo embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, afirmó que el objetivo de su misión estará centrado en profundizar la relación bilateral para que la Argentina pueda adoptar medidas del programa de innovación israelí como así también trabajar en el fortalecimiento económico entre ambos países.

En una entrevista exclusiva, el flamante embajador Urribarri recibió en sus oficinas a la Agencia de Noticias AJN y expresó su admiración por el modelo israelí, explicó por qué le pidió al presidente Alberto Fernández ser asignado como embajador en Israel y dio detalles de su vínculo con el mundo judío a partir de su gestión como gobernador de Entre Ríos, provincia donde se radicó la más importante colonia judía.

Consultado sobre si la organización libanesa Hezbollah debe ser mantenida como grupo terrorista, tal como se dispuso durante el gobierno de Mauricio Macri, Urribarri respondió: «Por supuesto, sin duda».

A continuación lo más importante de la entrevista con Sergio Urribarri:

-AJN: ¿Cómo vive este momento político de su vida a partir de su designación como nuevo embajador argentino en Israel?

-S.U: La verdad estoy preparándome mucho, preparándome y estudiando lo que uno todavía no sabe de Israel y de esta sociedad que realmente admiro. Pero sobre todo preparándome para cumplir con las expectativas que ha depositado en mí tanto el Presidente de la Nación como el canciller Felipe Solá, y para ello no tengo dudas de que aquí al momento en que yo llegue a ese país al que he sido designado embajador tenga la menor cantidad de dudas posibles asumiendo una responsabilidad que para mí es histórica. Este desafío en gran medida tiene que ver, por supuesto, en la confianza que deposita el Gobierno de la Argentina, es como una elección de asumir esta responsabilidad en un momento muy especial. Y también creo, ya adelantándome, en un momento que es una bisagra.

-AJN: Usted gobernó Entre Ríos, una provincia que tiene un vínculo muy especial con los ancestros judíos, y creo que de algún modo hilvana o se une su historia o su persona con eso, ¿lo interpreta así?

-S.U: Sí, mi provincia en general tiene un vínculo histórico con la comunidad judía, que ha sido en muchos aspectos fundacional. Por darte un ejemplo, la colonización en Entre Ríos dio lugar a la primera cooperativa agrícola en Sudamérica en el año 1900. En general Entre Ríos fue receptora, fue la patria adoptiva que eligieron muchos, miles y miles de judíos que vinieron de Europa. En particular yo tengo también en mi historia personal algo muy interesante, yo nací y me críe en una comunidad que estaba rodeada por colonias judías. Yo nací en Barú, Arroyo Barú. Mi pueblo está a 20 o 25 kilómetros promedio de Villa Clara, Ingeniero Sajaroff, Basavilbaso. Luego, por esas cosas de la vida, mi familia se traslada a General Campos, otro lugar de colonias judías, estaban Colonia Watermo, Colonia Furbero. Bueno la sinagoga de General Campos es la primera sinagoga de Entre Ríos, y ahí no solo que comencé mi carrera política, fui intendente de General Campos, nacieron cuatro de mis cinco hijos. Tanto en Barú como en General Campos, en mi caso cuando era niño, cuando era adolescente, me crié y eduqué con hijos de familias judías que habían llegado a ese lugar. En General Campos mis hijos se criaron y se educaron también con hijos de familias judías. Luego viene el momento en que asumo como gobernador de la provincia y haciendo honor a este origen y esta educación tuvimos un trabajo en cooperación con la comunidad judía, yo diría excepcional, al decir de ellos incluso. En estos días logramos cosas importantísimas, por ejemplo a poco de asumir la incorporación en la currícula educativa tanto primaria como secundaria de la semana de la Shoá, para lo cual tuvimos que capacitar a todos los docentes entrerrianos. Esa asignatura es obligatoria en todas las escuelas entrerrianas. Este año se cumplen 10 años que por decreto yo instauré la recordación de ese momento tan especial y tan duro. Esto se cumple en todas las ciudades de la provincia, lo que indica que es una política de Estado de Entre Ríos. También creamos la primera federación de comunidades judías de Entre Ríos, que en aquel momento, si no me equivoco, la presidió Miguel Bajaroff de Basavilbaso, editamos libros, uno de ellos es Tierras de Promesas; editamos en el Instituto del Cine de Entre Ríos un documental que ganó el primer premio en el Festival del Cine 2014 aquí, en Capital Federal. Es un documental interesantísimo, con descendientes de familias que aún viven en Entre Ríos. Esto es entre otras tantas cosas que hicimos juntos.

-AJN: Por lo que describe hay una relación muy fluida

-S.U: Muy cercana, muy cercana, pero además la cooperación que hubo en Entre Ríos en estos temas no sé si se encuentra en otro lugar del territorio argentino y eso es lo que a mí me llevó a optar, yo planteé que si dentro de las embajadas estaba la posibilidad de que yo sea embajador en Israel…

-AJN: ¿Así fue el recorrido de su designación?

-S.U: Así fue. Cuando yo tomo nota de que en Presidencia de la Nación se pensó en mí para hacerme cargo de una embajada de la Argentina, era una opción.

-AJN: Entonces los entrerrianos que viven en Israel lo van a recibir con mucho placer, y entiendo que hay una importante colonia.

-S.U: Recibí una gran cantidad de llamados, mensajes de gente que tiene hijos, hermanos y todo tipo de familiares allá. Para mí también es un sano orgullo de que confíen de que sea transmisor de lo que sea. Así que tengo mucho entusiasmo.

-AJN: Usted habló de que su misión pretende ser una bisagra en la relación entre Argentina e Israel. Se puede decir que se inicia una nueva y positiva etapa entre ambos países tras los últimos años de tensión que se vivieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner más aún con la reciente visita del presidente Alberto Fernández a Israel

-S.U: Yo naturalmente soy optimista, soy optimista por naturaleza, y creo que se han superado cuestiones, que no es momento para analizar, como tampoco plantear cómo se originaron, pero no tengo la más mínima duda de que es muy promisorio lo que viene en la relación argentino israelí y en ese sentido la opción o la decisión de mi parte tiene que ver no sólo con lo que me preguntaba sobre esa relación personal y de la provincia, sino también por lo que viene. Yo admiro a Israel por muchas cuestiones y es no sólo una de las principales economías del mundo sino también, quizás, uno de los tres o cuatro países que más ha desarrollado la ciencia, la tecnología con una comunidad que en un gran porcentaje se prepara siempre para eso, para innovar, son en verdad un ejemplo de innovación permanente. Hablaba con amigos sobre cuál debería ser el rumbo o cuáles deberían ser los primeros pasos de la embajada en Israel, y yo les hablaba justamente de eso, la innovación. Israel entendió que la innovación permanente es la única manera de sostener un crecimiento en el tiempo, y tienen una virtud, que la tienen pocas naciones en el mundo o pocas sociedades en el mundo, que ellos saben que para innovar es importante tener una perspectiva diferente. La perspectiva solo se logra con la experiencia; y la experiencia en Israel se adquiere mucho antes o a edad mucho más temprana que en otro lugar, será por lo que le ha pasado en su historia reciente y también en siglos de historia.

-AJN: Para Usted, ¿en qué medida puede contribuir para el desarrollo de la relación comercial entre ambos países?

-S.U: Es una de las grandes metas, primero porque así lo ha definido nuestro Presidente y nuestro canciller, tanto el Presidente Alberto Fernández como el canciller Felipe Solá, han definido que está etapa que inicia la Argentina en materia de relaciones internacionales debe ser apuntando prioritariamente al vínculo comercial, no para que nadie tenga mayor superávit en esa relación, sino para que podamos crecer en una proporción importante ambos países. Lo hablaba con la embajadora de Israel en la Argentina y los dos tenemos el mismo objetivo, que esa relación comercial crezca y sea un beneficio para ambos países.

-AJN: Tanto en Israel como algunos líderes judíos de la Argentina han visto con muy buenos ojos su designación.

-S.U: Primero me alegro muchísimo y segundo es una responsabilidad aún mayor poder cumplir con las expectativas que tienen representantes tan importantes, como las expresiones de Jorge Knoblovits, presidente de DAIA; como Adrián Werthein, presidente del Congreso Judío Latinoamericano y otros; los miembros de la comunidad judía de Entre Ríos, Pablo Soskin, que se han expresado destacando y en gran medida alegrándose por esta designación. Entonces si yo tenía, como tengo, muchísimas expectativas en mi responsabilidad por lo que voy a hacer en Israel, con más razón, aunque la opinión de todos estos dirigentes de la comunidad es una responsabilidad aún mayor.

-Embajador, qué interpretación hace de la situación en Medio Oriente y del hecho de que la Argentina haya sido blanco de dos atentados perpetrados por el terrorismo internacional y que marcó el inicio de toda esta serie de ataques.

-S.U: Primero y de manera tajante, como la ha expresado ya nuestro Gobierno, nuestro Presidente y nuestro canciller también, aspiramos que rápidamente se pueda restablecer el diálogo y la paz en todo sentido no solo en Medio Oriente sino en el mundo. Desgraciadamente no solo en Medio Oriente hay conflictos, pero sí quizás hoy es el más importante. Primero bregar para que la paz y el diálogo se instauren definitivamente en Medio Oriente, y que pueda haber convivencia entre las naciones que hoy están en un estado beligerante. Pero sin duda que también repudiar en todo sentido lo que es el terrorismo internacional, porque como bien lo dice usted, desgraciadamente nuestra Nación ha sido la que más ha sufrido, a menos en Latinoamérica, como en este caso la consecuencia del terrorismo.

-AJN: Desde su punto de vista, ¿Hezbollah debe ser mantenida dentro de la lista de agrupaciones terroristas? ¿Usted coincide con eso?

S.U: Por supuesto, sin duda.

-AJN: ¿Qué expectativa le genera esta designación?

-S.U: En los días hasta viajar voy a seguir preparándome y estudiando, porque debo aprender muchísimo más todavía. Una de las virtudes que tengo es dejarme ayudar y en estos días he tomado contacto con la comunidad en la Argentina, pero también con el mundo de la ciencia en la Argentina, porque, como lo decía recién, además del objetivo de incrementar de manera considerable el intercambio comercial, considero que la posibilidad de copiar, en el buen sentido de la palabra, lo que ha hecho Israel en los últimos años en materia de innovación es vital. Entiendo que también en Argentina hay recursos humanos importantes como para que ese aprendizaje tenga como resultado la cooperación y el entendimiento en materia de investigación y desarrollo científico en la Argentina. Tengo la gran ilusión de que podemos ser beneficiarios, en este caso en el corto plazo, en el mediano plazo del avance que ha tenido Israel en este sentido en materia del desarrollo tecnológico científico. ¿Para qué?, para aplicar en mucho de los campos económicos en la Argentina, no solo en la agricultura, sino también en la investigación que tenga que ver con temas que la Argentina todavía no ha podido resolver. Israel se ha podido desarrollar en lo científico y debemos copiarlo, debemos buscar la forma de asociarnos, para eso lo académico es importantísimo y quiero tomar contacto con todas las universidades de Israel para tener también la posibilidad de que nuestros académicos de la Argentina puedan intercambiar con ellos lo más rápido posible. Bueno ya te dije: comercio, ciencia, tecnología, desarrollo en esos campos.

-AJN: ¿Tuvo la oportunidad de hablar con el Presidente sobre esta designación?

-S.U: Sí algunas cosas por supuesto le manifesté cuando tuve que fundamentar esa opción de por qué Israel. El presidente no está obligado a enviarme a determinado país y pese a la amistad que tengo con él nunca había tenido la oportunidad de contarle que pasó en mi vida, cuál era mi relación con la comunidad judía de Entre Ríos. Cuando yo cuento de que uno de los pocos gobernadores por decisión y por un decreto de la provincia crea la primera federación de comunidades judías e instaura en la educación en la currícula como obligatoria la enseñanza del Holocausto…

-AJN: ¿Se asombró porque no lo sabía?

-S.U: Claro, es que incluso hay muchos entrerrianos que ya no lo recuerdan, esto lo hice hace 10 años, este año se cumplen 10 años: bueno el trabajo en la cultura, en el arte con gente de la comunidad judía en Entre Ríos.

-AJN.- ¿Y qué le transmitió el presidente?

-S.U: Yo creo que está esperando los resultados. Ver como esas cosas aplicadas en una función diplomática tienen los resultados que él espera en lo comercial, en lo científico, en lo tecnológico.

-AJN: ¿Hubo alguna indicación en particular?

-S.U: Seguramente las tendré antes de viajar, porque así indican las normas de estilo, tendré que tener una charla con el trámite ya resuelto. Y otra de las cosas que quiero también destacar, porque yo tomé contacto tempranamente, muy pocos días de la propuesta, con la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, y también tomé contacto con otras personas que me indicaban que el plácet iba a demorar entre 4 y 6 semanas porque Israel se toma su tiempo y yo tengo el orgullo que en 9 días me otorgaron el placet un gobierno que mínimo demora un mes-

-AJN: ¿Qué lectura hace de ese hecho?

-S.U: Es una señal, me parece que es una gran señal, pero también aumenta la responsabilidad mía de no fallar.

Pero soy muy optimista, muy optimista.

-AJN: Cuál es el mensaje para los argentinos, que son un montón, que viven en el Estado de Israel cuando lean esta nota, embajador.

-S.U: Decirles de corazón que para mí es muy motivante, me motiva muchísimo, me moviliza y la verdad que tengo enormes expectativas para cumplir acabadamente lo que un embajador, nada menos que un argentino en Israel, debe cumplir cuando es la comunidad argentina una de las más importante como también lo es la comunidad israelita en Argentina. Yo creo que se ha generado mucha expectativa, y por eso son muchas las horas al día que me preparo, me informo porque sé lo que significa y quiero estar a la altura de las circunstancias.

En el día de hoy, la designación de Urribarri fue aprobada por mayoría en la Cámara de Senadores de la Nación, con 43 votos positivos, 2 votos negativos y 16 abstenciones.