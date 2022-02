Argentina. Se encuentran afiches con esvásticas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires

Itongadol.- En el centro de la Ciudad de Buenos Aires se hallaron miembros del partido político del «Pro» como figuras del nazismo.

Dentro de los afiches se encuentran el ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la ex ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich representados como figuras nazis.

Marcos Cohen, vicepresidente de la DAIA, expresó su indignación y preocupación señalando que son situaciones que se están «haciendo cada vez mas frecuentes»

En dialogo con el periodista Eduardo Feinmann en la Nacion +, el vicepresidente de la DAIA expresó: «Quienes realizan estos hechos no tienen dimensión de lo que eso lleva como consecuencia. Yo creo que esto es un acto de extrema irresponsabilidad que conduce hacia la violencia.»

«Relacionar al nazismo y a la shoa en cuestiones que tienen diferencias políticas no es saber con que elementos están jugando.» agregó el vicepresidente Marcos Cohen.