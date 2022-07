AMIA. Avión venezolano-iraní, Dani Dayan: «Algunos países simulan ingenuidad»

Itongadol.- El presidente de Yad Vashem, la institución israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, Dani Dayan, estará presente en el marco del Atentado a la AMIA y en diálogo con Itongadol, brindó detalles sobre su vuelta a Buenos Aires.

Itongadol: En pocos días se recuerda un nuevo aniversario del Atentado a la AMIA y vamos a contar con su presencia, en el marco de un Foro de Combate en Contra del Antisemitismo. ¿Cuál es su reflexión al respecto?

Dani Dayan: Personalmente, volver a Buenos Aires, como presidente de Yad Vashem, es muy especial para mí y estoy muy agradecido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y al Congreso Judío Latinoamericano, los dos patrocinadores del Foro de Combate en Contra del Antisemitismo, por haberme invitado a un espacio tan prestigioso. Con respecto a la pregunta digo Lo que les digo a todos los líderes que llegan a Yad Vashem, y la semana que viene antes del viaje a Buenos Aires tenemos dos, el primer ministro austríaco y después el presidente de los Estados Unidos. Les digo siempre lo siguiente: El antisemitismo está levantando su cabeza en todo del mundo. No estoy diciendo que estamos en la Europa de los años’30. Estamos lejos de eso. Pero hay una gran diferencia entre nosotros, nuestras generaciones contemporáneas y las generaciones de aquellos días, judías y no judías. La diferencia es que nosotros no tenemos el lujo de decir “no puede pasar”. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos que puede pasar. Por lo tanto, el deber de todos los líderes mundiales, no judíos, de los distintos países, los líderes intelectuales, políticos, de la sociedad cívica, es confrontar decisivamente el antisemitismo inmediatamente, cuando muestra sus primeras señales. Porque nosotros sabemos lo que la generación los’30 no sabía o podía no entender, y es que el antisemitismo se puede convertir en dimensiones monstruosas.

IG: ¿Atentados en Argentina es igual a antisemitismo, tanto a la AMIA como a la embajada?

DD: En los dos sucesos la responsabilidad es iraní, está en Teherán. Y cuando en Teherán dicen que van a borrar a Tel Aviv del mapa, hay que entender que no se refieren a los edificios de Tel Aviv, se refieren a los judíos de Tel Aviv. Por lo tanto, es un dicho totalmente antisemita.

IG: ¿El contexto del atentado entra en esa calificación?

DD: Sí. Y también en lo que respecta a la negación del Holocausto. Ningún líder mundial hoy, fuera de Teherán, va a negar el Holocausto. Lamentablemente en Teherán todavía lo hacen.

IG: Cuando un avión llega a un país como cualquier otro, ¿hay una ingenuidad de los países respecto al accionar de Irán?

DD: No creo que ingenuidad, pero algunos países simulan ingenuidad. Pero la posición oficial de Israel es que está satisfecho con la actuación argentina en este evento.

IG: En tu carácter de argentino ocupando un rol tan importante en el mundo, ¿Cuál es tu mensaje en este aniversario, tocando tierras latinoamericanas?

DD: Para mí va a ser en muchos sentidos cerrar un circuito que empecé en Argentina, donde nací. Después hice aliá, y vuelvo ahora como presidente del Yad Vashem. Y me da mucha satisfacción. En las últimas semanas, visitaron el Yad Vashem muchos argentinos de alta jerarquía, como el ministro del Interior, encabezando una delegación con tres ministros, gobernadores, después el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que veo con mucha satisfacción el interés y la sinceridad de los argentinos de todos los colores y partidos políticos por recordar y respetar la memoria del Holocausto y combatir el antisemitismo.