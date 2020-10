Yaakov Hagoel: “Nuestro mayor miedo es que el antisemitismo dañe nuestra identidad judía”

Itongadol.- Yaakov Hagoel fue elegido hoy por el 38° Congreso Sionista para encabezar la Organización Sionista Mundial (OSM). En una reciente entrevista con ItonGadol, cuando aún ocupada el cargo de vicepresidente de la institución, afirmó que “el mayor miedo es que el antisemitismo dañe la identidad judía, porque si tenés miedo de ser judío, entonces no sos judío”.

“La Organización Sionista Mundial fue creada 120 años atrás, luego de que Herzl hubiera visto dos años antes lo que le hicieron al oficial del Ejército francés Dreyfus, la persecución y el juicio. La OMS siempre combatió al antisemitismo. Lamentablemente en los últimos diez años lo vemos más. El antisemitismo levanta la cabeza. Me da temor que donde hay problemas económicos, el antisemitismo aparece con más fuerza. Ese es mi temor cuando escucho de crisis económicas”, destacó Hagoel respecto a la labor que realiza la institución que liderará.

“Hubo siempre antisemitismo en Latinoamérica, pero hoy vemos que es más fuerte. Nuestra preocupación es que lo que vimos en Europa, pasó a EEUU y tememos que ahora empiece a crecer aquí. Mi mensaje es que tenemos que tener cero tolerancia a todo acto antisemita. Incluso si es un posteo en redes sociales, hay que responder y poner un límite. Incluso si hay duda de que sea antisemitismo, hay que reaccionar. Nuestro mayor miedo es que el antisemitismo dañe nuestra identidad judía, porque si tenés miedo de ser judío, entonces no sos judío”, resaltó Hagoel.

Consultado por ItonGadol sobre qué mensaje le dejaría a los presidentes de Latinoamérica, respondió: “Los judíos que viven aquí, son ciudadanos leales como el resto de sus compatriotas. Como líderes, deben cuidar su seguridad y hacerles sentir que son iguales a todos. No discriminarlos, no permitir que nadie los discrimine. Hay que fortalecer la legislación, hacer que se cumplan las leyes y si es necesario poner seguridad en las instituciones judías e implementar en los programas escolares el tema. El antisemitismo no es un problema de los judíos, es de todos”.

Finalmente, respecto a la situación puntual de Chile, consideró que “la comunidad local es maravillosa, pero tiene el desafío más grande en América Latina: tiene vecinos que una vez fueron míos. Palestinos, cientos de miles. Vas por la calle y ves banderas de la Autoridad Palestina. Creo que no es agradable vivir así”.