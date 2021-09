Tras la polémica, el cantante antisemita Ricardo Iorio no entonará el himno en el partido de Argentina

Itongadol/AJN.- Tras la polémica generada por la invitación del cantante antisemita Ricardo Iorio a entonar el himno en el partido que jugarán Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, finalmente los organizadores suspendieron su presentación.

La convocatoria al ícono del heavy metal argentino generó un fuerte repudio en la opinión pública debido a que hace unos años el cantante había afirmado que los judíos no eran argentinos y no tenían derecho a cantar el himno.

“Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Nagila’ en la fiesta judía. Y si sos judío, no me vengas a cantar el himno la concha de tu madre. ¿Me entendés? Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Lo que no me gusta es que a mi país traigan guerras intestinas de otros lares. Y eso se evita siendo argentino. Ojalá los políticos se dieran cuenta”, afirmó Iorio en el año 2000, lo que le valió una denuncia ante el INADI.

A solo horas del duelo por la fecha 10 del clasificatorio a Qatar 2022, los organizadores están buscando a un artista que reemplace a Iorio, pero en caso de no cerrar a otro cantante, sonará la tradicional versión grabada del himno.

Además, luego del encuentro, habrá más artistas que formarán parte de un show especial.