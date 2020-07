Sobrevivientes de la Shoá exigen a Facebook eliminar las publicaciones negacionistas

Itongadol/Agencia AJN.- Sobrevivientes del Holocausto de todo el mundo se están sumando a una campaña lanzada el miércoles que tiene como principal apuntado al director de Facebook, Mark Zuckerberg, instándolo a tomar medidas para eliminar el negacionismo del genocidio nazi de la red social.

Coordinada por la Conferencia de Reclamos de Material Judío contra Alemania (Claims Conference, en inglés), con sede en Nueva York, la campaña #NoDenyingIt (no negarlo) utiliza el propio Facebook para hacer oír las súplicas de los sobrevivientes a Zuckerberg, publicando un video por día instándolo a eliminar los grupos, páginas y publicaciones que niegan el Holocausto como discurso de odio. Los videos también serán publicados en Instagram, propiedad de Facebook, así como en Twitter.

Zuckerberg causó la ira de la Claim Conference y otros con comentarios en 2018 al sitio web de tecnología Recode que los posts que niegan la aniquilación nazi de 6 millones de judíos no serán necesariamente eliminados. Dijo que no creía que los negadores del Holocausto lo hicieran «intencionalmente» mal, y que mientras los posts no llamaran al daño o a la violencia, incluso el contenido ofensivo debería ser protegido.

Después de una protesta, Zuckerberg, que es judío, aclaró que aunque personalmente encontraba «la negación del Holocausto profundamente ofensiva», creía que «la mejor manera de combatir el mal discurso ofensivo es con un buen discurso».

Beginning today the Claims Conference will be posting video messages across social media from #Holocaust #survivors imploring Mark Zuckerberg to remove Holocaust denial from #Facebook. Denying their suffering/loss is hate speech; there is #NoDenyingIt. Join them; share to remove! pic.twitter.com/kmpgq1KNuj

— Claims Conference (@ClaimsCon) July 29, 2020