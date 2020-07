Político de extrema derecha canadiense pide la expulsión de los judíos de Canadá

Itongadol.- El Partido Nacionalista Canadiense difundió un video y un volante de su fundador y líder Travis Patron, en donde se vio retórica antisemita y teorías de conspiración que involucran a judíos.

Patron, en el video hace un saludo romano, que puede interpretarse fácilmente como un saludo nazi, expresó «La pregunta sigue siendo, como siempre: ¿Es un miembro de esa» tribu parásita?¿Es la oveja negra? ¿Un miembro de los llamados manipuladores internos?», «En todas partes donde estas personas, se infiltran en los medios de comunicación, secuestran el banco central e infectan el cuerpo político como un parásito».

“Estas personas, caminan entre nosotros, y tú puedes pasar junto a ellos en la acera. Y no lo pensarías dos veces al respecto». «Si bien enfocamos nuestra atención en nuestros hermanos y hermanas, que están con nosotros y no contra nosotros, estas» ovejas negras «se esconden, y perpetran, y tiran de los hilos. Y se ríen de eso. Y nos miran. Y nos peleamos entre nosotros. Y se benefician de nuestras guerras. Y buscan controlarnos y desmoralizarnos en todos los aspectos de lo que intentamos hacer”; y finaliza afirmando: «Es su mundo, y solo somos un número para ellos (…) Si se salieran con la suya, nuestra forma de vida entera sería erradicada. No les gustamos. De hecho, nos desprecian por lo que somos. No pueden coexistir con eso (…) «Lo que tenemos que hacer, quizás más que nada es eliminar a estas personas, de una vez por todas, de nuestro país».

Al concluir el video de las expresiones de Patron, el partido político compartió varios versículos del Nuevo Testamento, uno fue Apocalipsis 3:9, que dice: «He aquí, los haré de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, y no lo son, pero mienten; he aquí, los haré venir y adorar delante de tus pies, y saber que te he amado» y otros que se refieren a cómo reconocer y combatir el mal, a los actores corruptos en la sombra de la sociedad (Efesios 6:12, Mateo 10:16, entre otros)

En el volante trascribieron las expresiones de Travis Patron, los versículos del Nuevo Testamento y agregaron: «Las personas de las que hablamos no son realmente judíos. Son mentirosos y engañadores que intentan protegerse de las críticas utilizando una identidad falsa. Seamos conscientes y expongamos lo que son: una tribu de parásitos».

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/canadian-far-right-politician-calls-for-removal-of-jews-from-canada-634977