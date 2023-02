Perú: Destacado periodista judío hostigado tras investigar a manifestantes

AJN/Itongadol.- Manifestantes de extrema derecha han atacado a Gustavo Gorriti, un destacado periodista judeoperuano, acosándolo con cánticos y carteles antisemitas fuera de su casa en Lima por las investigaciones de su sitio web sobre la violencia policial derivada de los disturbios en ese país.

Organizaciones judías y no judías lo han defendido desde que unas 30 personas protestaron con carteles que lo mostraban y a otro periodista no judío como ratas con bolsas de dinero.

Videos publicados en las redes sociales también muestran a algunos de los manifestantes gritando consignas antisemitas, como: “Seguiremos visitando a este judío, sus días están contados”. Otros gritaban “Gorriti no es peruano, es judío”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, los manifestantes forman parte de La Resistencia, “un movimiento de extrema derecha cuyos líderes habían publicado el discurso de Gorriti en las redes sociales y alentaban a sus seguidores a hostigarlo”.

Perú se ha visto envuelto en una crisis política desde diciembre, cuando el ex Presidente de izquierda Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar inconstitucionalmente por decreto. Fue acusado de inmediato y su vicepresidenta, Dina Boluarte, prestó juramento como su sucesora. Muchos peruanos, especialmente ciudadanos de bajos ingresos y de ascendencia indígena, se oponen al nuevo gobierno.

Protestas generalizadas, que van desde mítines hasta intentos de tomar aeropuertos, han continuado sin cesar desde diciembre. Si bien la mayor parte de la actividad de protesta ha sido pacífica, el ejército y la policía de Perú también han recurrido a la violencia en múltiples ocasiones. Al menos 49 manifestantes y un oficial de policía han muerto como resultado directo de las protestas.

El 12 de febrero, el sitio web de noticias IDL-Reporteros, donde Gorriti trabaja como editor en jefe, publicó una investigación sobre algunas de las muertes en Ayacucho, una ciudad del Sur que ha sido un foco de protesta. La investigación encontró que algunos de los manifestantes asesinados por la policía eran inocentes: uno murió mientras asistía a un herido, mientras que otro, de 15 años, no formaba parte de la manifestación. El equipo de periodistas dijo que algunos de los asesinatos policiales podían clasificarse como “ejecuciones extrajudiciales”.

Gorriti, que saltó a la fama en la década de 1980 al informar sobre el gobierno de Perú, fundó IDL-Reporteros en 2009. Ya ha sido objeto de hostigamiento antisemita por parte de una variedad de críticos, incluido un ex Presidente peruano.

En una entrevista de 2005, Gorriti habló sobre su judaísmo: “Soy agnóstico y no me gustan los rituales religiosos. Sin embargo, me identifico con la visión del judaísmo, que es sentir una gran historia que late dentro de uno mismo”, dijo.

Jeffrey Radzinsky, abogado y analista político judeoperuano, dijo que aunque La Resistencia es un grupo marginal, el antisemitismo en Perú es “algo compartido en ambos extremos ideológicos”, no solo en la extrema derecha. Dio el ejemplo de Vladimir Cerrón, un ex gobernador de izquierda que tuiteó sobre “poderes judeoperuanos”. La organización de noticias de Gorritti ha informado sobre el antisemitismo de Cerrón.

IDL-Reporteros condenó el acoso como “antisemita” y señaló que es el cuarto episodio de ataques contra el medio y Gorriti en los últimos 36 días.

El sábado, la Asociación Judía del Perú emitió un comunicado condenando los ataques a Gorriti.

“Rechazamos enfáticamente el hostigamiento y las amenazas cargadas de racismo antisemita que recientemente realizó un grupo de personas frente a la casa del periodista Gustavo Gorriti”, escribió el grupo.

“La libertad de expresión es uno de los valores esenciales de nuestra sociedad. Nuestro país tiene un clima de polarización y los peruanos necesitamos buscar espacios de diálogo y entendimiento, para lo cual es fundamental eliminar el racismo y la violencia física y verbal”.