Opinión I El antisemitismo se puede definir

Itongadol.- (Por Nadav Steinman). Cuando uno entra en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C., se enfrenta a palabras, imágenes y exposiciones escalofriantes que evocan los horrores del Holocausto.

En el tercer piso del museo, enmarcadas por postes de la valla de Auschwitz, las palabras del premio Nobel Elie Wiesel golpean con fuerza: «Nunca olvidaré aquella noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche, siete veces maldita y siete veces sellada».

«Nunca olvidaré aquel humo. Nunca olvidaré las caritas de los niños, cuyos cuerpos vi convertidos en coronas de humo bajo un silencioso cielo azul», agregó Wiesel.

La maldita enfermedad del antisemitismo no murió cuando Elie Wiesel fue liberado de las puertas del infierno. Tal vez hubo un período después del Holocausto durante el cual ya no se toleraba el desprecio al pueblo judío; durante el cual el antisemitismo y la persecución de los judíos por ser judíos eran inaceptables y aborrecibles.

Lamentablemente, sin embargo, el antisemitismo siguió adaptándose. Como observó el difunto rabino Lord Jonathan Sacks, es como un «virus mutante».

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), junto con organismos y gobiernos de todo el mundo, se esfuerza no sólo por combatir el antisemitismo, sino también por ofrecer una definición razonada y contemporánea del mismo.

Creo que es justo concluir que la idea de una definición es ampliamente aceptada, aunque la naturaleza de dicha definición está sujeta a un intenso debate, lo que me preocupa profundamente.

La definición de antisemitismo de la IHRA es la más completa y ampliamente respaldada y respetada del mundo. Fue adoptada por más de 40 países.

Sin embargo, también fue objeto de violentas críticas por su inclusión del antisemitismo dirigido contra Israel. Es decir, la definición califica de antisemitismo ciertas formas de despreciar a Israel.

Como ciudadano de Israel, puede que no me guste cuando las críticas al Estado judío son tan fuertes que me revuelven el estómago. Pero cuando esas críticas son legítimas, aunque extremas y discutibles, tengo que reconocer que, en una sociedad libre y democrática, no me queda más remedio que aceptarlas.

La definición de la IHRA está de acuerdo con esto. Dice claramente: «Las manifestaciones [de antisemitismo] pueden incluir el ataque al Estado de Israel, concebido como colectividad judía. Sin embargo, una crítica a Israel similar a la que se hace contra cualquier otro país no puede considerarse antisemita».

Me duele, sin embargo, que algunos de los ejemplos de antisemitismo antiisraelí de la IHRA sean considerados controvertidos por algunas personas.

Por ejemplo «Negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación», «aplicar un doble vara al exigir de [Israel] un comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática» o incluso «establecer comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis».

No debería haber ninguna duda de que tales cosas constituyen antisemitismo.

Como abogado que estudió y ejerció la abogacía en Canadá, estoy orgulloso del Estado de Derecho canadiense, que incluye limitaciones a ciertas formas de expresión. A veces, las cosas van tan lejos que se vuelven intolerables e inadmisibles en cualquier sociedad decente.

¿Debería algún país tolerar que se lo compare con los nazis? ¿Debe tolerarse este libelo de sangre sólo porque va dirigido contra Israel, el único Estado judío del planeta? ¿Es tan imposible aceptar que la denigración de Israel pueda llegar a un punto en el que sea antisemita?

¿Por qué está mal que la IHRA y quienes la adoptaron reconozcan simplemente que algunas de las manifestaciones más comunes del antisemitismo moderno se dirigen contra Israel como «judío colectivo»?

Si el odio se dirige contra mí, ¿por qué no acepta que yo lo considere odioso? No estoy coartando tu libertad de expresión. No estoy impidiendo las críticas a Israel. No estoy violando sus derechos o creencias. Estoy poniendo una señal de pare y diciendo: «Fuiste demasiado lejos».

Me atengo a mis derechos y obligaciones como ciudadano de Israel y judío para defenderme, para recordar las palabras de Eli Wiesel, para no olvidar nunca las caritas de los niños que fueron aniquilados. Cuando me maldigan, seré yo quien defina lo que es y lo que no es antisemitismo.

Fuente: Jewish News Syndicate.

Nadav Steinman es un abogado israelí-canadiense y presidente del Consejo del Foro Jurídico Internacional.