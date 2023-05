Opinión. Es esencial reconocer que el antisionismo puede ser una forma de antisemitismo, e Israel tiene derecho a existir

Itongadol.- Es esencial reconocer que el antisionismo puede ser una forma de antisemitismo, e Israel tiene derecho a existir. Se puede criticar la política de un país, pero no descartar su derecho a existir.

El 2 de mayo, el día de su nacimiento en 1860, Israel celebró el Día de Herzl, una jornada para recordar al padre del sionismo, cuyas ideas y esfuerzos impulsaron y condujeron al sueño sionista de tener un Estado judío independiente.

Resulta apropiado después de que el país celebrara su 75 aniversario, en el que personas de todas las confesiones se reunieron para celebrar el milagro que es Israel.

Sin embargo, el antisemitismo aumentó en Estados Unidos en los últimos años. Según la policía de Nueva York, los incidentes antisemitas en Nueva York aumentaron un 125% de noviembre de 2021 a noviembre de 2022. Los incidentes antisemitas, incluida la violencia, fueron en aumento en los últimos cinco años.

En 2022, organizaciones independientes registraron 3.697 incidentes, un aumento del 36% respecto al año anterior. Es importante tener en cuenta que los judíos representan solo el 2,4% de la población estadounidense, pero son víctimas de más del 55% de todos los delitos de odio religioso.

Uno de los factores que contribuyó al aumento del antisemitismo es el antisionismo, que es la oposición a la existencia del Estado de Israel o a sus políticas. Aunque criticar las políticas de Israel no es intrínsecamente antisemita, el antisionismo en ocasiones cruza la línea del antisemitismo.

Muchos críticos del antisionismo sostienen que es una forma de fanatismo que señala al Estado judío y lo somete a una doble moral, lo que la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) reconoce como antisemitismo. Algunos señalan que Israel es el único Estado judío del mundo y que oponerse a su derecho a la existencia puede ser una forma de discriminación contra el pueblo judío.

A pesar de esto, existe acuerdo entre los judíos sobre el papel que debe desempeñar Israel en la promoción de la unidad judía. Algunos argumentan que las políticas de Israel no suelen tener en cuenta cómo pueden afectar a los judíos de la diáspora, mientras que otros sostienen que Israel es un faro de democracia y derechos humanos en la región, y que centrarse en la defensa del país frente a sus enemigos debería contar con el apoyo unilateral de las comunidades de todo el mundo.

Existe un consenso cada vez mayor entre muchas organizaciones judías de que la solución al antisemitismo es la unidad del pueblo judío y el apoyo a un Estado judío. La existencia de un Estado judío proporciona un refugio seguro a los judíos de todo el mundo y les da un sentimiento de orgullo y pertenencia.

La unidad judía también se considera una forma de combatir las tácticas de divide y vencerás de los antisemitas, que en ocasiones intentan enfrentar entre sí a diferentes segmentos de la comunidad judía. Esto se observa en los campus de Estados Unidos, donde la cultura del boicot a veces genera que los estudiantes judíos e israelíes se sientan inseguros e incluso provocó ataques antisemitas debido a la desinformación y la retórica incendiaria.

Uno de los retos en la lucha contra el antisemitismo es que muchas personas no entienden la diferencia entre antisionismo y antisemitismo. En ocasiones se confunden ambos conceptos. Aunque está bien criticar a un gobierno y sus políticas, también es importante denunciar los casos reales de antisemitismo y tener cuidado de no etiquetar a todos los críticos de Israel como antisemitas, sino asegurarse de que el antisemitismo flagrante que se esconde tras el antisionismo no quede sin control.

Recordando la visión de Herzl, se recuerda al mundo la importancia de apoyar al Estado judío y combatir el antisemitismo. Herzl vivió en una época en la que los judíos sentían una gran pena por vivir sin una tierra. Israel es un faro de esperanza para los judíos de todo el mundo. Además, es esencial reconocer que el antisionismo puede ser una forma de antisemitismo, e Israel tiene derecho a existir. Se puede criticar la política de un país, pero no se puede descartar el derecho del Estado a existir y gobernarse a sí mismo.

Artículo publicado en The Jerusalem Post por Raheli Baratz-Rix, la titular del departamento de Combate contra el Antisemitismo y la Resiliencia Comunitaria de la Organización Sionista Mundial.