Mujer judía embarazada fue brutalmente atacada en un callejón de Londres

Itongadol.- La Policía Metropolitana de Londres ha puesto en marcha la búsqueda de un hombre que atacó violentamente a una mujer judía ultraortodoxa embarazada la semana pasada. La joven de 20 años fue agredida en el barrio londinense de Stamford Hill el pasado jueves.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron difundidas este lunes, y se ve a un agresor acercándose con sigilo a la mujer, luego intentando cubrir su cabeza con una funda de almohada para finalmente golpearla varias veces en el estómago.

La víctima, una mujer de la comunidad judía local, está embarazada de 27 semanas. Fue trasladada al hospital de Londres tras el ataque, y fue tratada de heridas leves, según las autoridades.

Un portavoz de la policía dijo que los investigadores están investigando si el ataque fue un crimen de odio.

Pregnant woman & her unborn baby survive a horrendous attack after a male suspect attacked her from behind, placed a pillow over her head & punched her in her stomach several times in a vicious unprovoked attack.

CCTV shows the alleged suspect fleeing the scene in #StamfordHill pic.twitter.com/eByaHrB5B4

— Shomrim (Stamford Hill) (@Shomrim) March 21, 2021