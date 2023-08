La Universidad Municipal de Nueva York investiga a profesores judíos por «discriminación» contra antisemitas y activistas del BDS

Itongadol.- Un grupo de defensa de los derechos humanos expresó que estaba trabajando con cuatro profesores judíos pro israelíes del sistema de la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), que afirmaban estar siendo investigados por el sistema universitario por «discriminación» contra activistas del Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y antisemitas islamistas radicales.

El grupo, llamado Estudiantes y Profesores por la Igualdad en CUNY (SAFE CUNY), señaló que tiene «todos los detalles», pero que no podía compartirlos ya que estaban trabajando «para ayudar a estos [profesores] de varias maneras y que podrían tomar semanas o más».

SAFE CUNY agregó que ya había informado anteriormente sobre la investigación de dos de los docentes, pero, desde ese informe, otros dos profesores fueron puestos bajo investigación.

«Para los que preguntan, sí, soy uno de los cuatro», tuiteó el profesor Lax el lunes. «Dije desde el principio que puede que fuera el primero al que hicieran esto, pero que no sería ni mucho menos el último. Y aquí estamos. Una purga del profesorado en el mundo académico al estilo de la Alemania de los años 30», añadió.

For those asking, yes, I am one of the four. I said from the very beginning that I may have been the first one they did this to, but I would be FAR from the last. And, here we are. A 1930s Germany style purge of faculty in Academia. https://t.co/6MCfCE5C3h

— CUNY PROF (@CUNY_Prof) August 6, 2023