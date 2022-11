La policía de Nueva York detiene a dos sospechosos armados que planeaban un ataque contra la comunidad judía

Itongadol.- Dos individuos armados que portaban un gran cuchillo de caza, una pistola Glock 17 junto con un cargador de 30 cartuchos y que planeaban un atentado contra la comunidad judía de Nueva York fueron detenidos el sábado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en la estación Penn.

El viernes, el Grupo de Trabajo Conjunto sobre Terrorismo del FBI y la Policía de Nueva York y la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo de la Policía de Nueva York descubrieron por primera vez una «amenaza en desarrollo» contra la comunidad judía.

Los agentes empezaron a actuar con rapidez para recabar información e identificar a los autores de la amenaza, y a primera hora del sábado la policía descubrió a dos individuos armados entrando en la estación Penn.

Fuentes policiales expresaron a la CNN que las amenazas contra la comunidad judía se habían publicado en Twitter el 12 de noviembre y se habían rastreado el viernes hasta una computadora de una clínica veterinaria donde trabajaba uno de los sospechosos.

Los sospechosos detenidos el sábado también llevaban un pasamontañas negro y un brazalete nazi.

El concejal de Nueva York Ari Kagan publicó una captura de pantalla de una alerta de inteligencia de la policía de Nueva York que identificaba a uno de los sospechosos como Christopher Brown. Según la alerta, Brown tiene un historial de enfermedad mental.

El segundo sospechoso fue identificado como Matthew Mahrer, un joven de 22 años residente en Manhattan, según el New York Post.

El comisario de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, anunció el sábado que el departamento de policía está desplegando estratégicamente activos en lugares sensibles de la ciudad de Nueva York mientras continúa la investigación sobre la amenaza.

Was relieved to learn that this individual is now in police custody. Thank you, @NYPDnews & @NYPD70Pct ! pic.twitter.com/ocPGORxL9Q

— Council Member Ari Kagan (@CMAriKagan47) November 19, 2022