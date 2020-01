La manifestación contra el odio de Nueva York tuvo su contraparte en Jerusalem

Iton Gadol.- Con pancartas y carteles que reclaman el fin del odio, cientos de personas se reunieron frente a las oficinas de la Agencia Judía de Israel en Jerusalem para manifestarse contra el antisemitismo este domingo. La manifestación “No al odio, no al miedo” (“No fear no hate”), organizada por la JAFI, la Organización Sionista Mundial (WZO) y la Liga Antidifamación (ADL), se llevó a cabo en paralelo a la marcha de Manhattan y Brooklyn organizada por la UJA-Federación de Nueva York.

Varios letreros tenían las palabras “Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo” escritas en hebreo mientras que otros ondeaban banderas israelíes y sostenían pancartas con las palabras “Sin odio, sin miedo”. Además, se cantaron canciones contra el miedo y a favor de la vida, destacándose el lema “Am Israel Jai” (“el pueblo de Israel vive”).

La neoyorquina Hannah Platovsky, que se encuentra en Israel en un año sabático, se sintió conmovida al ver la solidaridad que se está mostrando por sus compañeros judíos en su país. “Estoy angustiada por lo que está pasando. Estaba hablando con mi padre y me dijo que no está seguro de si debo regresar a Nueva York”, dijo. “No es seguro. Ni siquiera puedes ir al supermercado sin que te griten… Hay que hacer algo para detener esto, y hacerlo seguro para los judíos, para que puedan tener confianza y no tengan que vivir con el miedo al antisemitismo”, expresó.

Batya Bernstein, de Zichron Ya’acov, dijo a The Jerusalem Post: “Todos somos parte de la nación judía. Tenemos que mostrar unidad en estos tiempos. No nos rendiremos. Nosotros en Israel estamos aquí para ayudar y apoyar a los judíos en Nueva York y en todo el mundo”. Además, añadió que “estamos pensando en las víctimas [del antisemitismo] y sus familias”.

El presidente de la Agencia Judía, Isaac Herzog, dijo a la multitud que “hoy, miles de personas marchan en las calles de Nueva York contra el odio y el antisemitismo mortal que se ha desatado contra el pueblo judío, tanto en esa ciudad como en todo el mundo”.

“Los judíos no están tan seguros en las calles de los Estados Unidos como lo estaban en el pasado, y el odio y el antisemitismo se están extendiendo a través de fronteras y continentes. Desde aquí, desde Jerusalem, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestras hermanas y hermanos de los Estados Unidos”, aseguró Herzog, quien además manifestó que estaba inspirado y abrumado por la participación en la marcha de Jerusalem.

En un mensaje dirigido a aquellos que se enfrentan al antisemitismo y al odio, Herzog subrayó que nadie “debería sentirse acosado o asustado por ser judío. Estamos en esta lucha juntos”.

El vicepresidente de la WZO, Yaakov Hagoel, se dirigió a la concentración: “Hoy, desde la capital del pueblo judío, estamos aquí en solidaridad con la población judía de la diáspora como un solo pueblo y decimos juntos: No tenemos miedo! Estamos aquí para inspirar al mundo. Estamos aquí para decir basta de antisemitismo, basta de odio, basta de miedo”.

Además, dejó claro que “nuestra fuerza está en nuestra unidad”. “Levanten la cabeza con orgullo judío. El odio se detiene aquí”, agregó Hagoel.

Amira Ahronoviz, la primera mujer CEO de la Agencia Judía, dijo al Post que “independientemente de donde vivamos, todos nosotros estamos aquí por los demás. Cuando un judío es atacado en la diáspora, es tan malo como cuando un israelí es atacado”, dijo, agregando que así como “nuestros hermanos y hermanas en la diáspora” han continuado mostrando su apoyo a Israel, “estamos aquí hoy condenando este odio”. “Es lo menos que podemos hacer”, concluyó.