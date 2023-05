La embajadora de EE.UU. para Combatir el Antisemitismo calificó de »inaceptable» la comparación de Israel con los nazis realizada por Abbas

Itongadol.- La embajadora de Estados Unidos para Combatir el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, arremetió contra el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, por comparar a Israel con la Alemania nazi en un discurso pronunciado esta semana ante las Naciones Unidas. Lipstadt calificó los comentarios de Abbas como «inaceptables.»

Abbas expresó en el primer acto oficial del «Día de la Nakba» de la Asamblea General de la ONU que Israel miente como Joseph Goebbels, el infame propagandista nazi.

«Que Abbas equipare a Israel con las mentiras del máximo propagandista nazi Joseph Goebbels es una afrenta a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto», afirmó Lipstadt.

Además, la funcionaria estadounidense agregó que, «especialmente en una época de creciente violencia antisemita en todo el mundo, esa retórica sobre el único Estado judío del mundo es totalmente inaceptable».

El presidente de la AP señaló que «las afirmaciones israelíes y sionistas continúan diciendo que Israel hizo florecer el desierto. Como si Palestina fuera un desierto y ellos hicieran florecer el desierto».

PA President Abbas’s equating Israel with the lies of top Nazi propagandist Joseph Goebbels is an affront to Holocaust victims and survivors. Especially during a time of rising antisemitic violence throughout the world, such rhetoric about the world’s only Jewish state is…

— Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) May 17, 2023