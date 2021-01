«Hitler tenía razón en una cosa», afirmó una nueva congresista estadounidense

Itongadol.- “Hitler tenía razón en una cosa: quien tenga la juventud tiene el futuro”, afirmó Mary Miller, quien por primera vez es miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, representando al distrito 15 de Illinois.

El Chicago Tribune publicó que “la voz de Miller fue capturada en video el martes haciendo los comentarios”, que fueron confirmados por un portavoz de la congresista y que circularon profusamente en Twitter.

Luego de jurar como representante, Mary Miller habló ante una concentración multitudinaria de partidarios de Donald Trump, que incluía a figuras y grupos extremistas supremacistas blancos, realizada en Washington DC, que protestaban por los resultados de las elecciones de noviembre pasado.

En un momento Miller afirmó: “Si ganamos algunas elecciones, seguiremos perdiendo a menos que ganemos los corazones y las mentes de nuestros hijos. Esta es la batalla. Hitler tenía razón en una cosa. Dijo: ‘Quien tiene la juventud tiene el futuro’”.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, calificó el miércoles de «insondables y repugnantes» los comentarios: «Déjenme ser claro. Hitler no hizo nada bien. Esta reprensible retórica no tiene cabida en nuestra política. Los republicanos de Illinois no pueden permitir que esto se mantenga y deben condenar esta mala racha vil en su partido. Si la representante Miller estuviera interesada en lo más mínimo en la historia, visitaría el Museo y Centro de Educación del Holocausto de Illinois para saber cuán equivocado estaba realmente Hitler”.

Ronald S. Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, manifestó: «Es simplemente escandaloso y obsceno que cualquiera ponga a Hitler, quien perpetró el mayor genocidio de la historia, como un modelo a seguir por cualquier motivo. Uno podría esperar esto de los supremacistas blancos o neonazis, pero escuchar las palabras ‘Hitler tenía razón’ de boca de un miembro del Congreso de los Estados Unidos está más allá de un comportamiento aceptable según cualquier estándar».

El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos emitió una declaración oponiéndose a los dichos de Miller, que incluía palabras de Irene Weiss, sobreviviente de Auschwitz: “Adolf Hitler, los nazis y sus colaboradores asesinaron a casi todos los miembros de mi familia, destruyeron toda mi comunidad y acabaron con una cultura centenaria. Les imploro a nuestros líderes y a todos los estadounidenses que no hagan un mal uso de esta historia, mi historia. Minimiza el mal que fue el nazismo, deshonra la memoria de las víctimas y duele a los sobrevivientes. Deberíamos aprender de la historia, no explotarla».

Varios representantes también criticaron los dichos de Miller, entre ellos Adam Kinzinger, un republicano de Channahon, twiteó: «Condeno categóricamente esta basura».