Francia: Primera ministra comparte la historia de su padre sobreviviente de la Shoá

AJN/Itongadol.- La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, habló en un evento de la organización paraguas judía CRIF y contó las experiencias de su padre judío durante la Shoá. Borne mencionó el día en que fue arrestado por la Gestapo, en 1943.

“Ese día, junto con mi abuelo y mis tíos, fue arrestado por la Gestapo”, dijo. “Luego vinieron los vagones sellados, las órdenes, las golpizas, las humillaciones…”

Borne dijo que fueron prisioneros en el campo de Drancy en Polonia.

“Había 1.250 al principio”, dijo. “Solo seis regresaron. Lo que pasó allí mi padre lo escribió en dos cartas, que son el único testimonio que tengo de él”.

Continuó: “Muchos libros y películas han mostrado esto [la Shoá], pero creo que nadie realmente puede imaginarlo. Quienes han tomado esos trenes hacia el Este han visto el abismo al que pueden conducir el odio y las fronteras de la humanidad».

“Para todos los que regresaban comenzaba una vida diferente. Algunos han logrado mantener el sabor de la esperanza y la fe en la vida. Otros no. Lo sé demasiado bien…»

El padre de la primera ministra, Joseph Bornstein (que más tarde se convirtió en «Borne»), sufrió un trauma y una depresión severa. Según medios franceses, se suicidó cuando Elisabeth tenía 11 años.

Borne agregó que hablar con ese grupo de judíos franceses “tiene una resonancia particular para mí. Y nuestro deber es asegurar que la historia nunca se repita. Significa luchar contra el antisemitismo con todas nuestras fuerzas, donde sea que se manifieste, donde sea que golpee, donde sea que se esconda”.

Ella reconoció al presidente saliente del CRIF, Francis Kalifat, por sus seis años al frente de la organización.

“Luchaste incansablemente contra el antisemitismo y por la seguridad de los judíos de Francia. En nombre del gobierno, quiero agradecerte”, dijo Borne. También elogió al nuevo presidente, Yonathan Arfi, diciendo: “Ahora tenes la tarea de llevar la voz y las luchas del CRIF. Conozco tu energía y tu voluntad, tus ganas de actuar y tu determinación”.

Agregó que tenía “un deseo: el de trabajar juntos, un trabajo constructivo que ya ha comenzado”.

La primera ministra mencionó que el número de incidentes antisemitas en Francia durante 2022 se redujo en más de un 25% en comparación con 2021 y que hubo una disminución de casi un 40% en comparación con 2019.

“Estas [estadísticas] son un avance, pero mientras haya insultos, ataques y asesinatos debemos seguir actuando”, dijo.

“Incluso hoy hay más de un incidente antisemita por día registrado por la policía”, dijo Borne, diciendo que sabe que hay muchos más incidentes que no se denuncian. “Sé que solo representa una pequeña parte de la realidad porque el 80% de los incidentes no se convierten en denuncias. Incluso hoy los judíos de Francia se encuentran entre los primeros objetivos del islam radical, que los amenaza y, por lo tanto, ataca a toda la república”.

Borne también habló de las medidas que ella y sus predecesores han tomado para garantizar la seguridad de los judíos en toda Francia.

“Los resultados obtenidos ciertamente no son una señal de que sea necesario detenerse. Significan, por el contrario, que vamos en la dirección correcta y que debemos continuar”.

La primera ministra dijo a la audiencia que, por iniciativa del presidente Emmanuel Macron, “nos hemos comprometido total y resueltamente en la lucha contra el separatismo islamista, equipándonos con las herramientas que necesitábamos”. Según Borne, desde 2019 se han disuelto “27 asociaciones que profesan el odio”.

También mencionó la seguridad de las sinagogas en toda Francia.

“Hemos apoyado la seguridad de sinagogas, centros confesionales, lugares de memoria y educación”, dijo Borne. “El año pasado, por ejemplo, fue la Sinagoga Hazon Ovadia en Marsella o la escuela Chné-Or en Aubervilliers, a las que les financiamos la seguridad”.

Ella continuó: “El número de ataques a lugares de culto y tumbas judías disminuyó en un 40%. Al mismo tiempo, llevamos a cabo un esfuerzo de capacitación sin precedentes para policías y gendarmes, para alertarlos y tener mejor en cuenta el antisemitismo”.

Borne señaló que el gobierno continúa su trabajo hacia la presentación de quejas en línea.

Un tema muy delicado para la comunidad judía francesa es el brutal asesinato de Sarah Halimi en 2017. El asesinato fue perpetrado por un hombre que no solo gritó “Allahu akbar”, sino que también afirmó haber “matado a Satanás”. La comunidad judía demostró durante años que el asesino, Kobili Traoré, no ha enfrentado un juicio adecuado. Se determinó que Traoré no era penalmente responsable del asesinato debido a un episodio psicótico provocado por el consumo de cannabis.

“Los actos cometidos deben ser castigados”, dijo Borne. “Todos aquí tienen presente el doloroso recuerdo de la muerte de Sarah Halimi. El consumo de drogas no puede, no debe explicarlo todo ni excusarlo todo. Por eso, en una ley promulgada el año pasado hemos cambiado nuestra ley para regular mejor la irresponsabilidad penal en caso de consumo de estupefacientes”.

Reiteró el compromiso que hizo Macron en 2019 y dijo: “Hemos adoptado la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo (de la Shoá). Las críticas a Israel como estado y el antisionismo nunca deben disfrazarse de odio”.

Borne concluyó que lo que representa la comunidad judía de Francia, a sus ojos, “es el derecho a vivir en libertad y seguridad. Es la voluntad de seguir escribiendo el futuro de Francia”.