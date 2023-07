Finalmente Franco Rinaldi renunció a su precandidatura, luego de que se conocieran sus dichos antisemitas

Itongadol/AJN.- Finalmente, Franco Rinaldi renunció a su precandidatura a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la boleta de Jorge Macri, luego de que se conocieran dichos antisemitas en los que se refería al diario Página/12 como “Sinagoga 12”.

La renuncia de Rinaldi llega tras la difusión de una larga lista de videos en los que se lo escuchaba promoviendo ideas homofóbicas, clasistas, machistas y racistas.

“El ahora ex precandidato a legislador porteño Franco Rinaldi demostró ignorancia y utilizó la violencia verbal para intervenir en el debate público. Esta vez lo hizo al atacar a un medio de comunicación utilizando la palabra ‘sinagoga’ en forma insultante. Lo hizo citando a Patricio Kelly, quien fuera un recalcitrante antisemita e hiciera suya la frase ‘Haga patria, mate a un judío. Esto excedió el debate sobre libertad de expresión o cancelación”, expresó a través de Twitter Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA.

En una declaración en redes sociales, Rinaldi manifestó: “Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”.

Otro de los que celebro la renuncia de Rinaldi fue Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la interna de Juntos por el Cambio. “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”, destacó.

“Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado”, agregó Lousteau.

Por su parte, Jorge Macri se limitó a aceptar la renuncia y agradeció a Rinaldi por su apoyo: “Acepto la renuncia de Franco que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco”.