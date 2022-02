Estados Unidos: Grafiti antisemita en el restaurante de un israelí en Nueva York

Itongadol.- Rafi Hasid se mostraba estoico en la puerta de Miriam, su restaurante de inspiración israelí en el Upper West Side neoyorquino, contemplando las grafitis antisemitas pintados en la pared exterior la noche anterior.

«Como diría mi madre, no es el fin del mundo, pero no es agradable», dijo Hasid a The Algemeiner el miércoles, mientras los comensales que llegaban a almorzar eran recibidos por una patrulla de la policía de Nueva York fuera del restaurante, junto con las palabras «F-judíos» garabateadas tres veces en letras grandes y negras.

El antisemitismo y los ataques a los judíos en Nueva York aumentó en un vertiginoso 275% en el último año.

Sólo en enero se registraron 15 incidentes antisemitas, mientras que este mes se han registrado varios más, entre ellos una agresión a un joven judío en la sección de Flatbush de Brooklyn y el vandalismo en una consulta dental en Forest Hills, Queens – de nuevo con las palabras «F- judíos» garabateadas en grandes letras negras.

Preguntado por las medidas que tomará para proteger a su restaurante de estos hechos en el futuro, Hasid fue tajante. «No hay mucho que pueda hacer si alguien viene en medio de la noche a poner grafitis», dijo.

Originario de Petah Tikva (Israel), Hasid emigró a Estados Unidos hace 22 años. Dijo que sufrió acoso antisemita en su otro restaurante en Brooklyn, incluyendo amenazas de muerte por teléfono y correos electrónicos insultantes.

«Un correo electrónico que recibí decía que la comida sabía a la ocupación, a la Palestina libre», recordó Hasid.

Los líderes locales condenaron el hecho contra el restaurante de Hasid.

When you see antisemitism, you have to call it out.

This antisemitic graffiti was reported to me today from the Upper West Side at 74th and Amsterdam, Miriam restaurant pic.twitter.com/hBdQ6pIy5a

— Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) February 17, 2022